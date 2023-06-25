«ПСЖ» и Гальтье до сих пор не договорились о расторжении контракта. Клуб хочет объявить о назначении нового тренера как можно скорее

«ПСЖ» может объявить о назначении нового главного тренера на следующей неделе.

По информации RMC Sport, клуб по-прежнему не достиг соглашения о расторжении контракта с .

Ожидается, что соглашение будет достигнуто на следующей неделе. « » хочет объявить о назначении нового тренера как можно скорее.

Ранее сообщалось, что новым главным тренером «ПСЖ» станет Луис Энрике.