«ПСЖ» и Гальтье до сих пор не договорились о расторжении контракта. Клуб хочет объявить о назначении нового тренера как можно скорее

Теги ПСЖ лига 1 Франция отставки Луис Энрике Кристоф Гальтье Футбол

«ПСЖ» может объявить о назначении нового главного тренера на следующей неделе.

По информации RMC Sport, клуб по-прежнему не достиг соглашения о расторжении контракта с Кристофом Гальтье.

Ожидается, что соглашение будет достигнуто на следующей неделе. «ПСЖ» хочет объявить о назначении нового тренера как можно скорее.

Ранее сообщалось, что новым главным тренером «ПСЖ» станет Луис Энрике.

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6 комментариев

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Николай Корягин
Ждут когда Мостовой получит бумажку
+5
0
+5
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Direct free kick
Великий Моуриньо единственная надежда ПСЖ на скорый прогресс, ну может ещё Гажардо, но арг кот в мешке
+3
-1
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SpoSuShi
А Зидан значит решил возобновить карьеру? Интересно.
+1
0
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QWertY
Ответ SpoSuShi
А Зидан значит решил возобновить карьеру? Интересно.
Написано «назначит тренера» а не «фарт мена»
+3
-2
+1
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Имя Фамилия
Галитье с первого дня сюда пришёл только ради этой выплаты за расторжение контракта.
0
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