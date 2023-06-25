«ПСЖ» и Гальтье до сих пор не договорились о расторжении контракта. Клуб хочет объявить о назначении нового тренера как можно скорее
«ПСЖ» может объявить о назначении нового главного тренера на следующей неделе.
По информации RMC Sport, клуб по-прежнему не достиг соглашения о расторжении контракта с Кристофом Гальтье.
Ожидается, что соглашение будет достигнуто на следующей неделе. «ПСЖ» хочет объявить о назначении нового тренера как можно скорее.
Ранее сообщалось, что новым главным тренером «ПСЖ» станет Луис Энрике.
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