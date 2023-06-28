Агент Ферлана Менди считает, что у «Реала» нет шансов на трансфер Килиана Мбаппе этим летом.

Ранее в испанских медиа появилась информация о готовности « » заплатить за 250 млн евро этим летом.

«Ни в коем случае! Сейчас у клуба нет денег на трансфер.

Это фантазия. На сегодняшний день никто не делал никаких предложений. «Реал» не готов платить ему такую зарплату, а он получает 40 миллионов в год чистыми. А еще тот самый ежегодный бонус в размере 30 миллионов чистыми. Таким образом, он получает 70-70 миллионов евро чистыми, а Кариму Бензема платили 13 миллионов. Нужно осознавать это.

Они не знают, что делать с зарплатой игрока. И не знали, когда он мог перейти бесплатно. «Реал» предлагал Мбаппе 20 миллионов евро. И это предложение – на расстоянии световых лет от того, что он видит в « », – сказал Иван Ле Ми.