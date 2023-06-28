Агент Менди о Мбаппе: «Сейчас у «Реала» нет денег. Он получает 70-75 млн евро чистыми в «ПСЖ». «Мадрид» на это не готов – Бензема платили 13 млн»

Теги ПСЖ Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы агенты Килиан Мбаппе Ферлан Менди Футбол

Агент Ферлана Менди считает, что у «Реала» нет шансов на трансфер Килиана Мбаппе этим летом.

Ранее в испанских медиа появилась информация о готовности «Реала» заплатить за Мбаппе 250 млн евро этим летом.

«Ни в коем случае! Сейчас у клуба нет денег на трансфер.

Это фантазия. На сегодняшний день никто не делал никаких предложений. «Реал» не готов платить ему такую зарплату, а он получает 40 миллионов в год чистыми. А еще тот самый ежегодный бонус в размере 30 миллионов чистыми. Таким образом, он получает 70-70 миллионов евро чистыми, а Кариму Бензема платили 13 миллионов. Нужно осознавать это.

Они не знают, что делать с зарплатой игрока. И не знали, когда он мог перейти бесплатно. «Реал» предлагал Мбаппе 20 миллионов евро. И это предложение – на расстоянии световых лет от того, что он видит в «ПСЖ», – сказал Иван Ле Ми.

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31 комментарий

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bel01
Ну вот всё и прояснилось.
В принципе, совершенно логично.
+29
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Azat Tezekbaev
Где же этот клоун Имя Фамилия, постоянно вылизывающий у Мбаппе? За что черепашка такую зп получает в ПСЖ? Может он не в курсе, что Месси и Роналду в его возрасте получали гораздо меньше, но при этом уже имея ЗМ и выйграв ЛЧ для своих клубов. А Киллиан же только за подписной бонус получил 200 млн, и выторговал самый крупный контракт в истории европейского футбола даже не выйграв ни одной ЛЧ.
+14
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Anthony Wrynn
нифига себе какая разница. И ещё хотят сказать что ПСЖ чист по доходам и расходом перед ффп, когда клуб, который зарабатывает сам, своему топарю платит в раза 4-5 меньше
+6
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Barca_mania
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Ответ corazón blanco
Безумные деньги получает Килиан, конечно когда видишь такие деньги, мечта уходит на второй план.
именно поэтому Мбаппе никогда не перейдет в реал
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Макс Кидалов
Ну это тоже я не понимал как платить ему зарплату. Если у него 70 Лямов в Псж, то Реал ну может максимум 30-35 потянуть с бонусами и т.д а мбаппе разве готов перейти на 2 раза меньше зп? Трудная ситуация, деньги большие. Но значит мбаппе должен навсегда в псж остаться потому что никакой клуб в Европе столько платить не будет. Даже когда у него контракт закончится, все равно он не захочет переходя в Реал иметь ЗП в 2-3 раза меньше чем в Псж, а Реалу финансово не выгодно платить космическую зп Мбаппе и тем самым просто разрушая зарплатную ведомость.
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поколение пепси
с такими запросами ему только в саудовскую аравию или в псж сидеть
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bel01
Ответ Burel
то есть перес должен насыпать ему 130 миллионов грязными в год? Ну ждём-с
В таком случае весь остальной Мадрид должен будет играть сезон бесплатно.
А они вряд ли на это согласятся.
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Бронислав Каминский
220 за Неймара,190 за мбаби+гигантские лички и бонусы.ФФП все ок
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corazón blanco
Безумные деньги получает Килиан, конечно когда видишь такие деньги, мечта уходит на второй план.
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Сикарио
Ответ MESSIya
Где чуваки, которые ссылались на Педрероля из El Chiringuito, мол у Мадрида на трансферы 400 лимонов???
Да везде. Реал уже 100 дал за Белингема. Что ты ноешь тут? Агент Менди (это кто вообще?)) И кто такой Менди после прошлого сезона? Может у Реала нет денег на Менди? В это больше верится.
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Зизуха
Просто сейчас нет денег, вы держитесь, всего вам хорошего, до свидания
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Los Galácticos
Игра не стоит свеч, в команде есть токсик Винисиус но футболист хороший а если к нему добавить еще и капризного Мбаппе могут получиться непредсказуемые последствия, в том числе и полный провал. Платить такие деньги чтобы узнать что из этого выйдет (~400 млн трансфер + контракт на 6 лет) это неоправданный риск, можно взять если только за бесплатно подписать (или дать сейчас 100 млн) и на адекватную зарплату. Мбаппе от части кот в мешке, который за пределами Лиги 1 себя еще особо никак не показал (сборная это другое), провалов в его игре хватает, не верю в то что он станет для клуба таким же ключевым футболистом как Роналду а потом Бензема.
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Ман Сити
Однако мало для Бензема было. Например деревяшка Санчо в маню получает 18 м евро в год
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MESSIya
Где чуваки, которые ссылались на Педрероля из El Chiringuito, мол у Мадрида на трансферы 400 лимонов???
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Итачи Учиха
Желаем оставаться Мбаппе во Франции на заработках, пока Холланд, Винисиус и ко будут штамповать победы в ЛЧ и бороться за ЗМ
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prosto D.
И никто в Европе ему такие бабки платить не будет)) так что Мбаппе до конца в ПСЖ... а потом поедет в клуб Роналду, доигрывать.
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Алексей Матыгин
ффп? не не слышал)))
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JENNINGS
Ответ Barca_mania
именно поэтому Мбаппе никогда не перейдет в реал
Никогда не говори никогда - главный закон жизни! Жаль, к своим 12-13 годам тебе это пока ещё неизвестно
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Алексей Гусев
Агент одного игрока рассуждает о пунктах контракта другого, который его клиентом не является? Интересная новость
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рр ррр
Ответ Независимый эксперт
Сейчас еще контракты переподпишут с винисиусами и камавингами и вообще 20 млн не смогут дать французику.
чем тебе винисиус и камавинга не угодили?
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