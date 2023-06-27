«Реал» и Мбаппе договорились о переходе форварда свободным агентом в 2024-м, если трансфер не оформят этим летом (Foot Mercato)

«Реал» и Килиан Мбаппе договорились о трансфере.

« » не хочет терять нападающего бесплатно в следующем году. Парижане намерены продлить контракт с ним либо продать этим летом. Сам игрок уже сообщил, что не станет активировать опцию продления соглашения до 2025 года.

По информации Foot Mercato, у Мбаппе и «Реала» уже есть готовая договоренность по первоначальному плану – о переходе игрока в клуб по истечении контракта в 2024 году. Однако не исключено, что присоединится к мадридцам уже этим летом, если будет достигнут прогресс в переговорах между клубами. «ПСЖ» не хочет делать первый шаг навстречу руководству « ».

Килиан готов провести еще один сезон в Париже. Если он останется в клубе, то в сентябре получит бонус за лояльность в размере 90 миллионов евро. За трансфер 24-летнего футболиста этим летом «ПСЖ» будет требовать от 180 до 200 миллионов евро.