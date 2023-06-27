«Реал» и Мбаппе договорились о переходе форварда свободным агентом в 2024-м, если трансфер не оформят этим летом (Foot Mercato)

Теги ПСЖ Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига Килиан Мбаппе Футбол

«Реал» и Килиан Мбаппе договорились о трансфере.

«ПСЖ» не хочет терять нападающего бесплатно в следующем году. Парижане намерены продлить контракт с ним либо продать этим летом. Сам игрок уже сообщил, что не станет активировать опцию продления соглашения до 2025 года. 

По информации Foot Mercato, у Мбаппе и «Реала» уже есть готовая договоренность по первоначальному плану – о переходе игрока в клуб по истечении контракта в 2024 году. Однако не исключено, что Килиан присоединится к мадридцам уже этим летом, если будет достигнут прогресс в переговорах между клубами. «ПСЖ» не хочет делать первый шаг навстречу руководству «Реала». 

Килиан готов провести еще один сезон в Париже. Если он останется в клубе, то в сентябре получит бонус за лояльность в размере 90 миллионов евро. За трансфер 24-летнего футболиста этим летом «ПСЖ» будет требовать от 180 до 200 миллионов евро. 

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42 комментария

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Hans Castorp
Куда бы он не ушел в итоге , одно понятно точно - катарский мешок он развел просто знатно, 90 миллионов за лояльность , которая закончится сразу же после их получения 🤣
Не то чтобы парижская Нефтекачка ощутит этот удар финансово , но имидж будет испорчен, хотя казалось бы уж дальше
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Los Galácticos
Где-то я уже это видел :)
ПСЖ такие глупцы что держатся за игрока который по сути не хочет играть в клубе, сейчас бонус с них в 90 млн срубит в сентябре а уже в январе будет флиртовать с Реалом :)
+15
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Robi Baggio 95
Ответ avcgloronalduMU
реал уже обжигался на трансферах - йокич, азар, так что им реально лучше подписать мбаппе через год, отлатут подписной и за, сэкономить могут 200 млн
Подписной бонус там 120 млн. Так, что много не сэкономит Реал.
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Robi Baggio 95
На 100% этим летом Мбаппе никуда не уйдет. Он не захочет потерять в ПСЖ 50 млн по зарплате и бонус лояльности 90 млн.
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Aktan
Черепашка еще прошлым летом выбрал свои приоритеты
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Doug DeMuro99
В 2024 будем читать новую сагу о переходе Мбаппе куда либо?🤔 или до конца лета ещё начитаемся всяких вбросов? 🤣
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fenix3020
Ответ Los Galácticos
Где-то я уже это видел :) ПСЖ такие глупцы что держатся за игрока который по сути не хочет играть в клубе, сейчас бонус с них в 90 млн срубит в сентябре а уже в январе будет флиртовать с Реалом :)
Флиртовать с реалом конечно будет, чтоб ближе к лету подписать новый огромный по деньгам контракт с ПСЖ. На 2 года))))
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Утя Ваткин
А потом он продлит соглашение с ПСЖ.Directed By Robert B Weide
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avcgloronalduMU
реал уже обжигался на трансферах - йокич, азар, так что им реально лучше подписать мбаппе через год, отлатут подписной и за, сэкономить могут 200 млн
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Азрет-Али Айбазов
О какой договоренности идёт речь, за год вперёд?
Устная? Как год назад?
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ARIGAMI ARIGAMI
Кря, кря, кря
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zer
Ответ Hans Castorp
Куда бы он не ушел в итоге , одно понятно точно - катарский мешок он развел просто знатно, 90 миллионов за лояльность , которая закончится сразу же после их получения 🤣 Не то чтобы парижская Нефтекачка ощутит этот удар финансово , но имидж будет испорчен, хотя казалось бы уж дальше
этот жук всех до конца карьеры будет разводить и руки выкручивать
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G.H.O.S.T.
Уток много летом, как обычно, сезон. Тем не менее, при любом переходе в Реал этот парень должен будет взять пару ЛЧ и чемпионатов. Всё остальное будет провалом, уж больно много внимания к персоне своей обратил.
Тот же Криштиану в статусе лучшего игрока мира переходил и с ЗМ в руках, гораздо меньше было возни и болтовни.
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madrilenos
Ответ Фёдор Кузнецов
Нет, тактика Мадрида забрать Мбаппе этим летом, и не ждать снова год с мыслью, а не продлится ли он снова с ПСЖ?
ну я это и пишу. тактика забрать его в этом году, но преподнести это так что Париж его сам продал в Мадрид, а не Мадрид бегал за ПСЖ все лето, как было 2 года назад
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Человек1991
Ответ Flavius
Если такой бонус за лояльность существует, то это мощно 60+90=150 млн за сезон Даже в Саудовской Аравии столько не платят футболистам, которые ни ЗМ, ни Золотую Бутсу ниразу не получали И надо понимать, что если он уйдёт бесплатно в следующем году, то будет требовать себе огромный подписной бонус. В этом году он никуда даже не собирается уходить, 100%
Мбаппе тоже ни Золотой Мяч ни Золотую Бутсу не выигрывал.))
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kisliy33
Ответ Утя Ваткин
А потом он продлит соглашение с ПСЖ.Directed By Robert B Weide
на 1+1 с опцией игрока, чтобы через день снова выкручивать руки шейхам ))
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songbilong
Ответ Robi Baggio 95
Подписной бонус там 120 млн. Так, что много не сэкономит Реал.
где 120? недавно же была новость, Реал готов подождать пока он станет обычным футболистом, если не ошибаюсь
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Геннадий Чеботарев
Ответ Кино Музыка
Все решит мама.
и что из того? а у гнома папа все решает и что?
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Ruslan Magomaev
Ответ Фёдор Кузнецов
Жирнейшая утка, уже куча СМИ писало что Мбаппе либо продлевает контракт с ПСЖ либо уходит летом, ни ПСЖ ни Реал не намерены ждать 2024
Знаешь что такое контракт? ПСЖ против его воли не может его продать 😅 он просто тупо получит свое и уйдет.
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Геннадий Чеботарев
Ответ Александр Милитинов
Не понимаю ПСЖ. Если игрок не продлевается - зачем с кислой миной ждать Реал? Отдайте его за символические 100 млн и делу край
а так и будет. перец не даст псж больше подписного бонуса,а это 120-150.
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songbilong
что с этим Мбаппе? Хулиан Альварес закроет его трансфер
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The Best
Я вот не понимаю зачем Реалу такой игрок,Мбабло любит всем руководить и может испортить атмосферу в команде.Как игрок он крутой + хороший пиар будет но потом Реал может об этом пожалеть ну и конечно же его огромная личка тоже даст о себе знать.
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Александр Милитинов
Не понимаю ПСЖ. Если игрок не продлевается - зачем с кислой миной ждать Реал? Отдайте его за символические 100 млн и делу край
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ILAJ
Где то это уже было
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S1rAlex
Как клубы могут договориться о переходе игрока свободным агентом? На то он и свободный агент, что не принадлежит клуб, а значит, сам выбирает себе дорогу))
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