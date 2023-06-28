«Мбаппе уже был бы в «Реале», если бы у него был агент два года назад. Это не работа его матери». Агент Менди о Килиане

Теги ПСЖ Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига агенты Килиан Мбаппе Ферлан Менди Футбол

Агент Ферлана Менди раскритиковал методы работы матери Килиана Мбаппе в качестве агента.

«Это не ее работа, она не знает, как  действовать. Я хотел открыть ресторан, но я не умею готовить, поэтому не стал этого делать.

В какой-то момент нужно вернуться в реальность и делать то, что ты умеешь делать. Чтобы представлять интересы своего сына и других игроков, у нее должна быть лицензия.

Я уверен, что если бы у Килиана Мбаппе был агент во время переговоров с мадридским «Реалом» два года назад, он перешел бы в «Реал».

При отсутствии правил, привычек и обычаев, когда вы говорите с руководством великого клуба как с кем-то, кого давно знаете, возможно, это не сработает.

Возможно, вы не знаете, как справляться с такими ситуациями. [Мбаппе] все еще в Париже и явно не выглядит счастливым, находясь там», – сказал Иван Ле Ми в интервью RMC Sport.

Агент Менди о Мбаппе: «Сейчас у «Реала» нет денег. Он получает 70-75 млн евро чистыми в «ПСЖ». «Мадрид» на это не готов – Бензема платили 13 млн»

18 комментариев

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Саша Петров
Ответ GuruFutbola
Такой топ игрок как Мбаппе не хочет запятнать свою карьеру в меньше чем клубе! Его понять можно, потом ведь жалеть будет)
Очень слабый байт, попробуй еще раз
+13
-2
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Али Магомедов
Когда родители игроков лезут в большой агентский бизнес, совершенно не разбираясь в этом вопросе - зачастую это плохо заканчивается для игроков. Каждый должен заниматься своим делом.
+11
-1
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<~Inter~>
Ну пока, что его мать выбивает сыну лучшие условия в европейском футболе
+7
0
+7
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Назар Игорь
Не надо осуждать его мамашу, она далеко не дилетант, хитрая и властная женщина. Сначала развела шейхов на огромные деньги, теперь на очереди папаша Перес.
+5
-2
+3
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Ivchev
Ответ corazón blanco
Комментарий удален пользователем
В плане заработка, да.
В плане развития карьеры и спортивного успеха, кажется, нет. Будь в Реале УЖЕ бы, возможно выиграл ЛЧ, и был реальным претендентом на ЗМ (вроде и сейчас он есть, но не получит его,думаю это ясно).
+3
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Kaka_GOAT
Ответ GuruFutbola
Такой топ игрок как Мбаппе не хочет запятнать свою карьеру в меньше чем клубе! Его понять можно, потом ведь жалеть будет)
Меньше чем клуб даже не может регистрировать ветерана Гюндогана, какой Мбаппе
+3
-1
+2
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Kaka_GOAT
Мать Мбаппе хотя бы трудиться для сына,а не крутить роман с одноклубиком сына ,как мама одного киви
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corazón blanco
Комментарий удален пользователем
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Собиратель хаоса
Если бы Мбаппе действительно любил Реал больше чем деньги, то он бы уже давно был там, даже с троюродным дядей вместо агента
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Wolfy777
Ну это примерно как риэлтор: кто-то готов ему платить за сделку, а кто то предпочитает сделать всё сам и оставить деньги в семье)
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Roman Roman
Ответ Ivchev
В плане заработка, да. В плане развития карьеры и спортивного успеха, кажется, нет. Будь в Реале УЖЕ бы, возможно выиграл ЛЧ, и был реальным претендентом на ЗМ (вроде и сейчас он есть, но не получит его,думаю это ясно).
"яжемать" лучше знает, что лучше для сыначки - карьера или мамкина "пенсия"
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Roman Roman
Ответ Али Магомедов
Когда родители игроков лезут в большой агентский бизнес, совершенно не разбираясь в этом вопросе - зачастую это плохо заканчивается для игроков. Каждый должен заниматься своим делом.
так мамка и занялась - монетизировала сыначку, а карьера его ей до лампочки - "нарисовала" себе "стакан воды", и ок
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Alexander Yavriantz
Ответ Roman Roman
так мамка и занялась - монетизировала сыначку, а карьера его ей до лампочки - "нарисовала" себе "стакан воды", и ок
Ничего себе стакан воды. В таком возрасте такое количество бабла ни один футболист не зарабатывал.
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Roman Roman
Ответ Alexander Yavriantz
Ничего себе стакан воды. В таком возрасте такое количество бабла ни один футболист не зарабатывал.
стакан просто превратился в цистерну
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Abu Ibrahim
Ответ Али Магомедов
Когда родители игроков лезут в большой агентский бизнес, совершенно не разбираясь в этом вопросе - зачастую это плохо заканчивается для игроков. Каждый должен заниматься своим делом.
Мбаппе и моя бабушка смогла бы продвинуть , это штучный товар - есть Холанд , есть Мбаппе. Таким игрокам не нужны агенты.
Максимум нужен советник , который подскажет как правильно поступить . Когда можно выбрать деньги , а когда медальки . Но для этого не обязательно кому то платить , и думаю у Мбаппе таких людей рядом хватает .
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Barca_mania
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Ответ <~Inter~>
Ну пока, что его мать выбивает сыну лучшие условия в европейском футболе
разве не это главная работа агента. По мне так она добротно делает своё дело.
+1
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