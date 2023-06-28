«Мбаппе уже был бы в «Реале», если бы у него был агент два года назад. Это не работа его матери». Агент Менди о Килиане

Агент Ферлана Менди раскритиковал методы работы матери Килиана Мбаппе в качестве агента.

«Это не ее работа, она не знает, как действовать. Я хотел открыть ресторан, но я не умею готовить, поэтому не стал этого делать.

В какой-то момент нужно вернуться в реальность и делать то, что ты умеешь делать. Чтобы представлять интересы своего сына и других игроков, у нее должна быть лицензия.

Я уверен, что если бы у был агент во время переговоров с мадридским «Реалом» два года назад, он перешел бы в « ».

При отсутствии правил, привычек и обычаев, когда вы говорите с руководством великого клуба как с кем-то, кого давно знаете, возможно, это не сработает.

Возможно, вы не знаете, как справляться с такими ситуациями. [Мбаппе] все еще в Париже и явно не выглядит счастливым, находясь там», – сказал Иван Ле Ми в интервью RMC Sport.

Агент Менди о Мбаппе: «Сейчас у «Реала» нет денег. Он получает 70-75 млн евро чистыми в «ПСЖ». «Мадрид» на это не готов – Бензема платили 13 млн»