«Мбаппе уже был бы в «Реале», если бы у него был агент два года назад. Это не работа его матери». Агент Менди о Килиане
Агент Ферлана Менди раскритиковал методы работы матери Килиана Мбаппе в качестве агента.
«Это не ее работа, она не знает, как действовать. Я хотел открыть ресторан, но я не умею готовить, поэтому не стал этого делать.
В какой-то момент нужно вернуться в реальность и делать то, что ты умеешь делать. Чтобы представлять интересы своего сына и других игроков, у нее должна быть лицензия.
Я уверен, что если бы у Килиана Мбаппе был агент во время переговоров с мадридским «Реалом» два года назад, он перешел бы в «Реал».
При отсутствии правил, привычек и обычаев, когда вы говорите с руководством великого клуба как с кем-то, кого давно знаете, возможно, это не сработает.
Возможно, вы не знаете, как справляться с такими ситуациями. [Мбаппе] все еще в Париже и явно не выглядит счастливым, находясь там», – сказал Иван Ле Ми в интервью RMC Sport.
Агент Менди о Мбаппе: «Сейчас у «Реала» нет денег. Он получает 70-75 млн евро чистыми в «ПСЖ». «Мадрид» на это не готов – Бензема платили 13 млн»
В плане развития карьеры и спортивного успеха, кажется, нет. Будь в Реале УЖЕ бы, возможно выиграл ЛЧ, и был реальным претендентом на ЗМ (вроде и сейчас он есть, но не получит его,думаю это ясно).
Максимум нужен советник , который подскажет как правильно поступить . Когда можно выбрать деньги , а когда медальки . Но для этого не обязательно кому то платить , и думаю у Мбаппе таких людей рядом хватает .