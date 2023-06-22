Моуринью покинул консультативный совет УЕФА после бана в еврокубках: «Условий, в которые я верил, больше нет»

Жозе Моуринью покинул консультативный совет УЕФА после дисквалификации.

Напомним, главный тренер «Ромы» был отстранен на 4 еврокубковых матча за оскорбление судьи Энтони Тэйлора после финала Лиги Европы.

После этого португальский специалист уведомил УЕФА о выходе из состава футбольного совета, учрежденного в апреле. Тренер написал письмо на имя главы совета .

«Уважаемый мистер Бобан, хоть я и благодарю вас за приглашение присоединиться к футбольному совету УЕФА, я с сожалением сообщаю вам, что отказываюсь от своего членства в этой группе. Условий, в которые я так сильно верил, когда вступал в совет, больше нет, и я был вынужден принять это решение.

Я убедительно прошу вас сообщить о моем решении также господину президенту . С наилучшими пожеланиями, », – написал тренер.

УЕФА создал консультативный совет тренеров и экс-игроков. Анчелотти, Мальдини, Чех и Лам стали членами, Зидан и Моуринью тоже могут поучаствовать