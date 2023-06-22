Моуринью покинул консультативный совет УЕФА после бана в еврокубках: «Условий, в которые я верил, больше нет»

Теги Рома Жозе Моуринью серия А Италия УЕФА дисквалификации Звонимир Бобан Александер Чеферин Футбол

Жозе Моуринью покинул консультативный совет УЕФА после дисквалификации.

Напомним, главный тренер «Ромы» был отстранен на 4 еврокубковых матча за оскорбление судьи Энтони Тэйлора после финала Лиги Европы. 

После этого португальский специалист уведомил УЕФА о выходе из состава футбольного совета, учрежденного в апреле. Тренер написал письмо на имя главы совета Звонимира Бобана

«Уважаемый мистер Бобан, хоть я и благодарю вас за приглашение присоединиться к футбольному совету УЕФА, я с сожалением сообщаю вам, что отказываюсь от своего членства в этой группе. Условий, в которые я так сильно верил, когда вступал в совет, больше нет, и я был вынужден принять это решение.

Я убедительно прошу вас сообщить о моем решении также господину президенту Александеру Чеферину. С наилучшими пожеланиями, Жозе Моуринью», – написал тренер. 

УЕФА создал консультативный совет тренеров и экс-игроков. Анчелотти, Мальдини, Чех и Лам стали членами, Зидан и Моуринью тоже могут поучаствовать

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27 комментариев

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инок
Тейлор безобразно судил - в финале он откровенно убивал Рому, за такое его надо наказывать, а не Моура
+24
-11
+13
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Spaten
Жозе это Златан среди тренеров
+13
-6
+7
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Дед Щукарь порожняк не гонит
наш мужик! )) Вообще, отношусь к Моуру классно после его обнимашек с Тимофеем Калачевым, ( вначале поругались, потом обнимались. но хитрый Моуриньо дисквалифицировал Калачева в ответке. МЮ - Ростов. ЖК Тимофею. Ну и после его презента Бердыеву. Винный набор. ☺ Ростовские знают эту историю.
+5
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ZarvuR2020
Почему УЕФА вообще не наказывает судей за косяки?
+8
-4
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Егор Егор
Ответ инок
Тейлор безобразно судил - в финале он откровенно убивал Рому, за такое его надо наказывать, а не Моура
Как же вы уже бесите этой пластинкой. Это РАЗНЫЕ ситуации, РАЗНЫЕ. Поведение Моура неоправданно в ЛЮБОМ случае, хоть Тейлор там насрал на поле! Это позорище для главного тренера.
Ну и мало того, что про "убивание Ромы" просто наглая ложь, Рома вела себя так, что любой судья бы уже перестал верить в действия игроков Маура. Что не снимает ответственности с того, что Тейлор отсудил далеко не на хорошую оценку. Как и не снимает ответственности с вашего ЖМ.
+5
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dorenchik
Ответ ZarvuR2020
Почему УЕФА вообще не наказывает судей за косяки?
А как по вашему УЕФА должна наказывать судей? Насколько я знаю, за каждый матч судьи получают оценки от УЕФА. Если отсудил хорошо - получишь хорошее назначение. Оотсудил плохо - будут назначения хуже в будущем. Как и в любой другой професси. Вроде все логично
+3
0
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Не знаю что такое Требл
Нытик
+2
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Тиджани Бабангида
Демарш в его духе
+1
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Егор Егор
Ответ ZarvuR2020
Почему УЕФА вообще не наказывает судей за косяки?
Откуда вы вообще знаете, наказывает она их или нет? Для вас наказание - это чтобы обязательно с каждого утюга объявили, что Тейлор не будет в ближайшем сезоне судить важные матчи? Или что?
+1
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Vedved
Ответ Aleks Abkhalimov
Я не понимаю как можно настолько неудачно назначить судить финальный матч. На столько предвзятого судейство не было со времён купленного норвежца.
Да не было судейство предвзятым. Оно было косячным, но косяки были в обе стороны.
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dorenchik
Ответ Buzya
ну, Тейлор, на сколько я помню, хорошим судейством в международных матчах не отличался... Около года-двух назад (не помню точно) вроде он судил Испания - Швеция и тоже накосячил там очень знатно.
Может и касячил, я честно не отслеживаю карьеры судей. Судя по тому, что его за абсолютно нормально отсуженый финал ЛЕ тут кроют - доверять о косяках сложно. Мой поинт в другом. Судьи сейчас в футболе - самая незащищенная(имиджево) группа людей. ТО есть буквально: игроков будут "отставивать" болельщики, тренеров тоже. Даже если те будут косячить по 100 раз за матч. А у судей нет никакой поддержки. Просто по факту того, что в матче случается неоднозначный эпизод - судью уже хейтят. Либо одни либо другие, либо еще и фанаты обоих клубов. На поле бывают спорные ситуации, это неизбежно. И решение могут принять не в сторону вашего любимого клуба - такое бывает. И мне кажется, что такие глыбы футбола, как Моуриньо, должны это понимать. Он должны понимать, что судья делал свою работу, и даже если он ее сделал плохо - оскорблять, шеймить его и заводить на это же болельщиков, непозволительно. Судья может ошибиться, уж тем более судья может принять спорное решение - это вполне нормально. Все ошибаются. Форварды не реализуют по 5 моментов за игру - за это их тоже профнепригодными провозглашать? Что ж Моур не подкараулил саоих игроков и не сказал им, что они - позор? Они точно так же ошибались в матче. Но нет, он вылил все на Тейлора. Что привело к тому, что на человека напали в аэропорте. И именно за это его дисквалифицировали.
И что мне еще больше не понятно, НИКТО - ни Моур, ни Рома, не дурачки называющие себя фанатами - не составили реальный список ошибок Тейлора. Со всеми обоснованиями. Вместо того, чтобы ловить Телора на парковке, ловить его в самолете или писать тут "Он убил Рому/НАКАЗАТЬ ЕГО" хоть кто-нибудь докажите, в чем он ошибся. Момент игры, пункт правил. Начать хотя бы с этого. Но это сложно, тут думать надо. А оскорблять человека, который просто работал, проще простого.
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Buzya
Ответ dorenchik
А как по вашему УЕФА должна наказывать судей? Насколько я знаю, за каждый матч судьи получают оценки от УЕФА. Если отсудил хорошо - получишь хорошее назначение. Оотсудил плохо - будут назначения хуже в будущем. Как и в любой другой професси. Вроде все логично
ну, Тейлор, на сколько я помню, хорошим судейством в международных матчах не отличался... Около года-двух назад (не помню точно) вроде он судил Испания - Швеция и тоже накосячил там очень знатно.
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Анвар Масимов
Ответ ZarvuR2020
Почему УЕФА вообще не наказывает судей за косяки?
потому что они их ставленники
+1
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Не знаю что такое Требл
Ответ инок
Тейлор безобразно судил - в финале он откровенно убивал Рому, за такое его надо наказывать, а не Моура
Засчитав гол Дибалы и отменив пенальти?
+2
-2
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Metalloid
Ответ Spaten
Жозе это Златан среди тренеров
Там, где Златан учился, Жозе преподавал )
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Direct free kick
Ответ Vedved
Мечту о титуле - отнял сам Моур, когда назначал пробивающих на серию пенальти. А судья - косячил в обе стороны,
Посадил всю Рому карточки, а севку нет. То есть негласно разрешил безнаказанно гасить контратаки римлян + 2 пропущенных пенальти. Позор
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utsh44psmr
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Кашшай Чакырович
Нытик одним словом ) когда его Интер затащили в финал судейки он не ныл о плохом судействе ,когда же его вынесли по делу ,пошло нытье ,это типичный переводчик ,только забыл ещё Гвардиолу упомянуть )))
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