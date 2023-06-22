Моуринью покинул консультативный совет УЕФА после бана в еврокубках: «Условий, в которые я верил, больше нет»
Жозе Моуринью покинул консультативный совет УЕФА после дисквалификации.
Напомним, главный тренер «Ромы» был отстранен на 4 еврокубковых матча за оскорбление судьи Энтони Тэйлора после финала Лиги Европы.
После этого португальский специалист уведомил УЕФА о выходе из состава футбольного совета, учрежденного в апреле. Тренер написал письмо на имя главы совета Звонимира Бобана.
«Уважаемый мистер Бобан, хоть я и благодарю вас за приглашение присоединиться к футбольному совету УЕФА, я с сожалением сообщаю вам, что отказываюсь от своего членства в этой группе. Условий, в которые я так сильно верил, когда вступал в совет, больше нет, и я был вынужден принять это решение.
Я убедительно прошу вас сообщить о моем решении также господину президенту Александеру Чеферину. С наилучшими пожеланиями, Жозе Моуринью», – написал тренер.
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Ну и мало того, что про "убивание Ромы" просто наглая ложь, Рома вела себя так, что любой судья бы уже перестал верить в действия игроков Маура. Что не снимает ответственности с того, что Тейлор отсудил далеко не на хорошую оценку. Как и не снимает ответственности с вашего ЖМ.
И что мне еще больше не понятно, НИКТО - ни Моур, ни Рома, не дурачки называющие себя фанатами - не составили реальный список ошибок Тейлора. Со всеми обоснованиями. Вместо того, чтобы ловить Телора на парковке, ловить его в самолете или писать тут "Он убил Рому/НАКАЗАТЬ ЕГО" хоть кто-нибудь докажите, в чем он ошибся. Момент игры, пункт правил. Начать хотя бы с этого. Но это сложно, тут думать надо. А оскорблять человека, который просто работал, проще простого.