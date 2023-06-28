Меньян о гибели 17-летнего юноши от выстрела полицейского во Франции: «Одних и тех же людей ошибки приводят к смерти каждый раз»

Майк Меньян высказался о гибели 17-летнего подростка от выстрела полицейского в Нантере.

«Пуля в голову... Всегда одних и тех же людей ошибки приводят к смерти каждый раз. За Наэля и его маму», – написал вратарь « » и сборной в твиттере.

Во вторник утром в одном из крупнейших пригородов Парижа 17-летний юноша, находившийся за рулем автомобиля, отказался остановиться по требованию дорожного патруля и попытался скрыться. Полицейский выстрелил в него, потерпевший получил пулевое ранение в грудь и впоследствии скончался в реанимации. Полицейский задержан по подозрению в непредумышленном убийстве.

После этого происшествия в пригородах Парижа начались беспорядки. Полиция применила слезоточивый газ и резиновые пули, задержаны более 30 человек, более 30 полицейских пострадали.

«Жаль мою Францию». Мбаппе о том, что полицейский застрелил 17-летнего юношу в Нантере

Кунде о гибели 17-летнего юноши от выстрела полицейского во Франции: «Журналисты» пытаются криминализировать потерпевшего. Старый способ скрыть проблему»