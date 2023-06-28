Меньян о гибели 17-летнего юноши от выстрела полицейского во Франции: «Одних и тех же людей ошибки приводят к смерти каждый раз»

Теги Милан Сборная Франции по футболу серия А Италия происшествия Майк Меньян соцсети Футбол

Майк Меньян высказался о гибели 17-летнего подростка от выстрела полицейского в Нантере.

«Пуля в голову... Всегда одних и тех же людей ошибки приводят к смерти каждый раз. За Наэля и его маму», – написал вратарь «Милана» и сборной Франции в твиттере.

Во вторник утром в одном из крупнейших пригородов Парижа 17-летний юноша, находившийся за рулем автомобиля, отказался остановиться по требованию дорожного патруля и попытался скрыться. Полицейский выстрелил в него, потерпевший получил пулевое ранение в грудь и впоследствии скончался в реанимации. Полицейский задержан по подозрению в непредумышленном убийстве. 

После этого происшествия в пригородах Парижа начались беспорядки. Полиция применила слезоточивый газ и резиновые пули, задержаны более 30 человек, более 30 полицейских пострадали.

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7 комментариев

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riverman1980
Лучшим ответом на это будет завоз во Францию еще 30 млн мигрантов из Африки.
+23
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Ar41
Рискую оказаться непопулярным и я не знаю как обстояли дела, но что если этот 17летний начал бы угонять от полицейских, не справился с управлением и влетел, например, в автобусную остановку, угробив пару человек и травмировав ещё пятерых? Было бы лучше?
+18
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Slava Vestiaz
"Пуля в голову... Всегда одних и тех же" – написал вратарь «Милана» и сборной Франции.

"получил пулевое ранение в грудь и впоследствии скончался в реанимации"
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Вратарь не в курсе дела, но позицию высказывает. Спасибо интернету что открыл нам сколько идиотов вокруг. Жаль что пока что невозможно сохранять их идиотизм в условное досье, доступное каждому.
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За Валенсию с 1999
Завезли - расхлебывайте. Наших тоже касается
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HI MARS
Ну полицейский же прав?Если по ихним законам нельзя сопротивляться полиции,то какие вопросы?
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Заяцволк
Не понял, это он полицейских назвал "одних и тех же" ? Всех полицейских смешал в одно, за такое точно клетка по нему плачет
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