Меньян о гибели 17-летнего юноши от выстрела полицейского во Франции: «Одних и тех же людей ошибки приводят к смерти каждый раз»
Майк Меньян высказался о гибели 17-летнего подростка от выстрела полицейского в Нантере.
«Пуля в голову... Всегда одних и тех же людей ошибки приводят к смерти каждый раз. За Наэля и его маму», – написал вратарь «Милана» и сборной Франции в твиттере.
Во вторник утром в одном из крупнейших пригородов Парижа 17-летний юноша, находившийся за рулем автомобиля, отказался остановиться по требованию дорожного патруля и попытался скрыться. Полицейский выстрелил в него, потерпевший получил пулевое ранение в грудь и впоследствии скончался в реанимации. Полицейский задержан по подозрению в непредумышленном убийстве.
После этого происшествия в пригородах Парижа начались беспорядки. Полиция применила слезоточивый газ и резиновые пули, задержаны более 30 человек, более 30 полицейских пострадали.
«Жаль мою Францию». Мбаппе о том, что полицейский застрелил 17-летнего юношу в Нантере
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"получил пулевое ранение в грудь и впоследствии скончался в реанимации"
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Вратарь не в курсе дела, но позицию высказывает. Спасибо интернету что открыл нам сколько идиотов вокруг. Жаль что пока что невозможно сохранять их идиотизм в условное досье, доступное каждому.