Кунде о гибели 17-летнего юноши от выстрела полицейского во Франции: «Журналисты» пытаются криминализировать потерпевшего. Старый способ скрыть проблему»

Жюль Кунде отреагировал на гибель 17-летнего подростка от выстрела полицейского в Нантере.

«17-летний молодой человек застрелен полицейским в упор за отказ подчиниться при проверке. Такова реальность ситуации, и она драматична. Словно этой новой полицейской ошибки было недостаточно, теперь новостные каналы непрерывно обсуждают это.

Оторванные от реальности «журналисты» задают «вопросы» с единственной целью – исказить правду, криминализировать потерпевшего и найти смягчающие обстоятельства там, где их нет.

Старый как мир способ скрыть настоящую проблему. Что, если мы ненадолго выключим телевизор, чтобы узнать правду?» – написал защитник «Барселоны» и сборной Франции.

Во вторник утром 17-летний юноша, находившийся за рулем автомобиля, отказался подчиниться требованию дорожного патруля и не остановился, попытавшись скрыться. Полицейский выстрелил в него, потерпевший получил пулевое ранение в грудь. Врачи пытались его реанимировать, но подросток скончался. Полицейский задержан по подозрению в непредумышленном убийстве.

После этого происшествия в пригородах Парижа начались беспорядки – демонстранты поджигали мусорные баки и автомобили, забрасывали машины служб экстренной помощи фейерверками, возводили баррикады на улицах. Полиция применила слезоточивый газ и резиновые пули. Задержаны более 30 человек, более 30 полицейских пострадали.

«Жаль мою Францию». Мбаппе о том, что полицейский застрелил 17-летнего юношу в Нантере