Кунде о гибели 17-летнего юноши от выстрела полицейского во Франции: «Журналисты» пытаются криминализировать потерпевшего. Старый способ скрыть проблему»

Теги Барселона Сборная Франции по футболу Ла Лига происшествия соцсети Жюль Кунде Футбол

Жюль Кунде отреагировал на гибель 17-летнего подростка от выстрела полицейского в Нантере.

«17-летний молодой человек застрелен полицейским в упор за отказ подчиниться при проверке. Такова реальность ситуации, и она драматична. Словно этой новой полицейской ошибки было недостаточно, теперь новостные каналы непрерывно обсуждают это.

Оторванные от реальности «журналисты» задают «вопросы» с единственной целью – исказить правду, криминализировать потерпевшего и найти смягчающие обстоятельства там, где их нет.

Старый как мир способ скрыть настоящую проблему. Что, если мы ненадолго выключим телевизор, чтобы узнать правду?» – написал защитник «Барселоны» и сборной Франции.

Во вторник утром 17-летний юноша, находившийся за рулем автомобиля, отказался подчиниться требованию дорожного патруля и не остановился, попытавшись скрыться. Полицейский выстрелил в него, потерпевший получил пулевое ранение в грудь. Врачи пытались его реанимировать, но подросток скончался. Полицейский задержан по подозрению в непредумышленном убийстве. 

После этого происшествия в пригородах Парижа начались беспорядки – демонстранты поджигали мусорные баки и автомобили, забрасывали машины служб экстренной помощи фейерверками, возводили баррикады на улицах. Полиция применила слезоточивый газ и резиновые пули. Задержаны более 30 человек, более 30 полицейских пострадали.

«Жаль мою Францию». Мбаппе о том, что полицейский застрелил 17-летнего юношу в Нантере

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45 комментариев

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rwkq485579
Здорово что у Кунде есть достоверная информация о случившемся
+97
-1
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Savardus
Темнокожие селебы пытаются обелить темнокожих преступников. Ничего нового
+47
-1
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97 недостаточно
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Ответ rwkq485579
Здорово что у Кунде есть достоверная информация о случившемся
Прикончили криминального араба - взбунтанули те же арабы
Интересно, все эти цветные футболисты так же запели бы, окажись жертвой белый человек?
живут за счет белых, нарушают законы и еще чем то недовольны

МОНО
+38
-5
+33
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Апач
все кто застрелен - невинно убиенные??? Нормальная черно-белая логика...
+30
-2
+28
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SadlerRG
Ответ rwkq485579
Здорово что у Кунде есть достоверная информация о случившемся
Ещё здорово, что профессия Кунде не связана с постоянным стрессом и гаданием "есть ли у неадеквата напротив тебя оружие в кармане или нет" поэтому он может поиграть в твиттерного гуманиста
+20
-3
+17
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Пирс Морган
Старый способ скрыть проблему - это скрыть криминальное прошлое
+16
0
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Вадим Полищук
Объективно - что полицейский сделал не так? Да, человека жаль, но он совершил двойное правонарушение: управлял ТС несовершеннолетним и попытался скрыться с места преступления. Не удивлен, если коп стрелял по колесам или машине, пуля попала в юношу. Наказание, конечно, несоизмеримо, но он пытался остановить преступника
+17
-5
+12
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Фанат спорта01
Ответ Вадим Полищук
Объективно - что полицейский сделал не так? Да, человека жаль, но он совершил двойное правонарушение: управлял ТС несовершеннолетним и попытался скрыться с места преступления. Не удивлен, если коп стрелял по колесам или машине, пуля попала в юношу. Наказание, конечно, несоизмеримо, но он пытался остановить преступника
как можно попасть по человеку стрельнув по колёсам?
он же коп и должен уметь стрелять нормально.
+17
-6
+11
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Evgen_Hazard
Смерть чёрного — трагедия, смерть белого — обыденность.
+10
0
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HK Traktor
Ответ Апач
все кто застрелен - невинно убиенные??? Нормальная черно-белая логика...
Если черный, то да.
+8
0
+8
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Budabuda
Франция скоро будет захлёбываться в расовых противоречий в обществе как в США в связи со своей миграционной политики.
+7
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Marcus-light
Ответ Вадим Полищук
Объективно - что полицейский сделал не так? Да, человека жаль, но он совершил двойное правонарушение: управлял ТС несовершеннолетним и попытался скрыться с места преступления. Не удивлен, если коп стрелял по колесам или машине, пуля попала в юношу. Наказание, конечно, несоизмеримо, но он пытался остановить преступника
Во-первых, презумпция невиновности. Откуда полицейский знал, что пацан несовершеннолетний? И за неподчинение остановить машину по требованию применять огнестрельное оружие - это, мягко говоря, уголовка, вне зависимости от того, куда попала пуля. Представьте, что мент из кустов будет вас тормозить. Вы проигноируете, потому что незаконно, например, или зевали, или он показался подозрительным. И он вам за это начнёт стрелять. И после вы остановитесь, и скажите: извините, не узнал?
+12
-5
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Mohnatiy
А если расследование покажет, что всё совсем не так, Кюнде возьмёт свои слова назад или, как у них принято, промолчит?
+5
0
+5
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Алексей Ненахов
Как чёрным все легко , одного преступника напавшего на женщину с ребёнком , какой год отмазывают и ногоприклонением занимаются , теперь другой « герой» появился, с может надо вести себя как человек , не как дикое животное
+4
0
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TeRex
Ответ Mohnatiy
А если расследование покажет, что всё совсем не так, Кюнде возьмёт свои слова назад или, как у них принято, промолчит?
А это работает по принципу недавнего случая в США, когда по всем медиа трубили про страшную расистку медсестру, которая отнимала арендованный самокат у группы чернышей. А когда оказалось, что она после смены оплатила этот самокат, чтоб доехать домой, а черныши пытались его отобрать чтоб покататься нахаляву, все залепили дупло и ни один даже хотя бы не извинился за то, что её на всю страну объявили расисткой/нацисткой и прочими -истками. Сделали вид, как будто и не было ничего.
+3
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Nika13
Ответ Вадим Полищук
Объективно - что полицейский сделал не так? Да, человека жаль, но он совершил двойное правонарушение: управлял ТС несовершеннолетним и попытался скрыться с места преступления. Не удивлен, если коп стрелял по колесам или машине, пуля попала в юношу. Наказание, конечно, несоизмеримо, но он пытался остановить преступника
что полицейский сделал не так? ну, наверное, убил несовершеннолетнего, не знаю, по-моему, довольно серьёзное правонарушение
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Гоп-стоп
Вот что произошло буквально неделю назад! Где ты был со своим дружком Мбаппе? Или белые для тебя не французы?

https://youtube.com/shorts/BQdj02ClQsw?feature=share
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Dark.Babysitter
Флойд тоже был обычным продавцом газет
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Vladimir Sirotin
Ответ Апач
все кто застрелен - невинно убиенные??? Нормальная черно-белая логика...
А вам не кажется странным что стреляют в водителя только из-за того что он не остановил машину. Погуглите видео с погонями в России. Почему-то у нас никто и не думает стрелять в водителя из-за такого.
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Vladimir Sirotin
Ответ Вадим Полищук
Объективно - что полицейский сделал не так? Да, человека жаль, но он совершил двойное правонарушение: управлял ТС несовершеннолетним и попытался скрыться с места преступления. Не удивлен, если коп стрелял по колесам или машине, пуля попала в юношу. Наказание, конечно, несоизмеримо, но он пытался остановить преступника
Вы не поверите, но в России за не остановку водителя по требованию полицейского не стреляют в водителя.
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dudufufu
За Промеса так впрягитесь. Будьте добры.
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Железный Манк
Старые сказочки о том, что ни черный – то законопослушный невинный ангелочек, попавший под репрессии белых супремасистов. Из многократно судимого торчка Флойда тоже Бога слепить пытались
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Ilya Bobrin
Ответ Фанат спорта01
как можно попасть по человеку стрельнув по колёсам? он же коп и должен уметь стрелять нормально.
постреляйте хоть раз, особенно из пистолета)
не говоря уже, что на ходу, тем более на пульсе.
вообще не такая простая история, как может показаться.
это безотносительно произошедшего.
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бек саидов
Ответ Вадим Полищук
Объективно - что полицейский сделал не так? Да, человека жаль, но он совершил двойное правонарушение: управлял ТС несовершеннолетним и попытался скрыться с места преступления. Не удивлен, если коп стрелял по колесам или машине, пуля попала в юношу. Наказание, конечно, несоизмеримо, но он пытался остановить преступника
Убили человека, юноша. И ты пытаешься оправдать это? О каком преступлении ты говоришь? О каком месте преступления идет речь? Преступления и правонарушения , это по твоему одно и тоже? Или ты так говоришь, потому что игрок барсы заступился за подростка? Жаль таких людей , как ты. .. стрелял по колёсам, но попал в юношу.. " Что делает в полиции человек, и владеет служебным оружием, который промахивается так, что стреляет по колёсам, но попадает в груд человека?
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Рашпель793
Ответ Maxeg
Ну так там оружие легализовано. У каждого идиота ствол может быть. Как им быть еще? Не подчинился - выстрел.
С каких пор в Европе легализовано оружие?
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