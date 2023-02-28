Гасперини бросил бутерброд из окна машины в оскорблявших его фанатов «Милана»
Джан Пьеро Гасперини бросил бутерброд в оскорблявших его болельщиков «Милана».
В 24-м туре Серии А «Аталанта» на выезде уступила «Милану» со счетом 0:2. После матча в социальных сетях стал распространяться видеоролик, на котором Гасперини бросает из окна автомобиля бутерброд.
Вероятно, инцидент произошел спустя некоторое время после матча – на дороге тренер «Аталанты» пересекся с группой болельщиков «Милана», которые оскорбляли его из окна соседнего автомобиля. В ответ фанаты выбросили бутерброд обратно, но Гасперини закрыл окно своей машины.
Гасперини поделился едой с фанатами Милана.