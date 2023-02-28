Гасперини бросил бутерброд из окна машины в оскорблявших его фанатов «Милана»

Теги Милан Аталанта серия А Италия происшествия болельщики Джан Пьеро Гасперини соцсети ахахаха Футбол

Джан Пьеро Гасперини бросил бутерброд в оскорблявших его болельщиков «Милана».

В 24-м туре Серии А «Аталанта» на выезде уступила «Милану» со счетом 0:2. После матча в социальных сетях стал распространяться видеоролик, на котором Гасперини бросает из окна автомобиля бутерброд.

Вероятно, инцидент произошел спустя некоторое время после матча – на дороге тренер «Аталанты» пересекся с группой болельщиков «Милана», которые оскорбляли его из окна соседнего автомобиля. В ответ фанаты выбросили бутерброд обратно, но Гасперини закрыл окно своей машины.

17 комментариев

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Че Рёжа
Теперь у Гаспа будет прикольная погремуха - Бутерброд.
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Pb-SE
А ведь мог и диван из окна на них скинуть.
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Бухгалтер2021
Ответ Александр Зубков
Ну, Бухгалтер, конечно в 99 не попадает, да?
я тут при чем
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Мохнатый55
Плохой заголовок.
Гасперини поделился едой с фанатами Милана.
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tankist231
Хорошо хоть не банан, а то бы затравили на всю жизнь))
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Betting Star
Ответ Smith09
Покушать 🤦🏻
извиняюсь, русский - не родной мне язык.)
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Ярик01
Нельзя хлебом кидаться, дед, ты что.
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Рома Политов
Ответ Smith09
Покушать 🤦🏻
Что не так?
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Mr@k
с чем хоть бутер был то?..)
+1
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Александр Зубков
Ответ Бухгалтер2021
здесь на сайте такие же сидят,при чем 99%
Ну, Бухгалтер, конечно в 99 не попадает, да?
+3
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Александр Кудрявцев
Совсем что ль хлеб бросать
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Бухгалтер2021
Ответ ConorNite
Просто неадекваты. Матч закончился. Зачем цепляться и оскорблять тренера, который, вероятно, годится вам в отцы, а может даже в дедушки ? Маразм.
здесь на сайте такие же сидят,при чем 99%
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Бухгалтер2021
люди голодают.а тут мда
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Smith09
Ответ Betting Star
Человеку даже нормально покушать не дают после работы!
Покушать 🤦🏻
+3
-6
-3
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Betting Star
Человеку даже нормально покушать не дают после работы!
+4
-3
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Peter Parker
Ну хоть не банан
0
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-1
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ConorNite
Просто неадекваты. Матч закончился. Зачем цепляться и оскорблять тренера, который, вероятно, годится вам в отцы, а может даже в дедушки ? Маразм.
+14
0
+14
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