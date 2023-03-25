«Правила пенальти в 2026-м: вратарь стоит спиной к бьющему, в случае сэйва соперник получает свободный удар». Меньян пошутил о новшествах от IFAB
Вратарь «Милана» Майк Меньян съязвил по поводу изменений в правилах исполнения пенальти.
Согласно решению Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB), с нового сезона голкиперы во время одиннадцатиметровых «не должны демонстрировать неуважение к игре и сопернику, то есть отвлекать бьющего игрока нечестным путем».
«Новые правила пенальти от IFAB в 2026 году: вратарь должен стоять к бьющему спиной, а в случае сэйва соперник получает свободный удар», – написал голкипер сборной Франции.
IFAB изменит правила с 1 июля: вратарям запретили отвлекать исполнителей пенальти, празднования голов будут учитываться при добавлении времени
Или Погба например до мяча полчаса идёт, там поесть можно сходить а он всё будет до мяча семенить, но это всё конечно ок.