«Правила пенальти в 2026-м: вратарь стоит спиной к бьющему, в случае сэйва соперник получает свободный удар». Меньян пошутил о новшествах от IFAB

Теги Милан Сборная Франции по футболу серия А Италия Майк Меньян ахахаха правила IFAB Футбол

Вратарь «Милана» Майк Меньян съязвил по поводу изменений в правилах исполнения пенальти.

Согласно решению Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB), с нового сезона голкиперы во время одиннадцатиметровых «не должны демонстрировать неуважение к игре и сопернику, то есть отвлекать бьющего игрока нечестным путем».

«Новые правила пенальти от IFAB в 2026 году: вратарь должен стоять к бьющему спиной, а в случае сэйва соперник получает свободный удар», – написал голкипер сборной Франции.

IFAB изменит правила с 1 июля: вратарям запретили отвлекать исполнителей пенальти, празднования голов будут учитываться при добавлении времени

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11 комментариев

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Mikhail Koltushkin
Ответ Yndestad
вратарь должен стоять на одном колене, склонив голову.
Но только в случаях прописанных АПЛ, бьет африка, гомо , муслим, женщина.
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Константин Михайлович
Ifab:спасибо за идею
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d.xoxlov
А дрочить разбег перед ударом запретить не планируют?
+1
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Yndestad
вратарь должен стоять на одном колене, склонив голову.
+3
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Виталий Ан
Ну правда ведь, звучит даже нелепо это правило.
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Леван Мкртчян
Ответ Dmitriy Perepelitsa
Надо просто вратаря убрать
Это неуважение к бьющему, а значит еще и ,дополнительно, желтая карточка
+6
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джинн
То есть ИФАБ подпрыгивания, подшагивания и так далее футболистов никак не смущают, во время пробития пенальти, а киперам по правде скоро в рамке не разрешат стоять, когда пенальти назначать будут.
Или Погба например до мяча полчаса идёт, там поесть можно сходить а он всё будет до мяча семенить, но это всё конечно ок.
+4
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Геннадий Тёкин
В случае сэйва вратаря надо удалять без права замены)).
+4
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Dmitriy Perepelitsa
Надо просто вратаря убрать
+12
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Artem Piatkov
😄👍
+25
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Johnie
Шутник-баловник)
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