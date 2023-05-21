Хлусевич о жесте Соболева: «Спартак» тоже показал cojones, потому что победили 2:1»
Даниил Хлусевич прокомментировал победу над ЦСКА (2:1) и жест Александра Соболева.
– Великолепный матч! Много зрителей пришло, долго ждали такой атмосферы. Прекрасно, что она случилась именно на дерби. Даже две красные были – все классно.
– Ты понял, за что были удаления?
– Не увидел этот эпизод, не могу ничего сказать.
– Соболев показал cojones («яйца» – Sports).
– «Спартак» тоже показал cojones, потому что победили 2:1. В дерби должен кто-то побеждать. Сегодня – это мы! Очень хорошо, – сказал хавбек «Спартака».
Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!
Наш чемпионат вообще очень гостеприимен по отношению к иностранцам: то Кордобе дисквал впаяют за путу, сказанную в подтрибунке ни к кому, заснятую на телефон журналиста, то человек, не зная языка, обращает внимание судьи на действия другого жестами.
Ждём решения ЭСК и Заремы.
А Сашка так...
Всё ещё что-то скрывает...)
https://m.sports.ru/football/1072350906.html
А вообще это записано в правилах футбола(правило 12) н
оскорбительный жест в адрес игрока команды соперника
У одного слили видео и ненавидят его больше за балагуристость да неумение красиво уходить.
Другой - постоянно делает какие-то мерзкие вещи на прямо на поле.
Он его центральной трибуне показал, как помнится.
Ориентация спартака не соответствует наличию яиц. Я про гладиатора, а не клуб
Ок, даже будь по-твоему, и Рощу бы удалили за вторую жк, то у меня вопросов было бы куда меньше.
Ты хоть в курсе, что в дисциплинарном плане две жёлтые и прямая красная - это не одно и то же?