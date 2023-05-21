Хлусевич о жесте Соболева: «Спартак» тоже показал cojones, потому что победили 2:1»

Даниил Хлусевич прокомментировал победу над ЦСКА (2:1) и жест Александра Соболева.

– Великолепный матч! Много зрителей пришло, долго ждали такой атмосферы. Прекрасно, что она случилась именно на дерби. Даже две красные были – все классно.

– Ты понял, за что были удаления?

– Не увидел этот эпизод, не могу ничего сказать.

– Соболев показал cojones («яйца» – Sports).

– «Спартак» тоже показал cojones, потому что победили 2:1. В дерби должен кто-то побеждать. Сегодня – это мы! Очень хорошо, – сказал хавбек «Спартака».

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!