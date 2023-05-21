Хлусевич о жесте Соболева: «Спартак» тоже показал cojones, потому что победили 2:1»

Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия Александр Соболев Даниил Хлусевич Футбол

Даниил Хлусевич прокомментировал победу над ЦСКА (2:1) и жест Александра Соболева.

– Великолепный матч! Много зрителей пришло, долго ждали такой атмосферы. Прекрасно, что она случилась именно на дерби. Даже две красные были – все классно.

– Ты понял, за что были удаления?

– Не увидел этот эпизод, не могу ничего сказать.

– Соболев показал cojones («яйца» – Sports).

– «Спартак» тоже показал cojones, потому что победили 2:1. В дерби должен кто-то побеждать. Сегодня – это мы! Очень хорошо, – сказал хавбек «Спартака».

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

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30 комментариев

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Filipp Gorski
Соболев своим действием создал кучу новостей про гениталии
+39
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Уменьшились бы кохонес Спартака, если бы не левое удаление Роши?

Наш чемпионат вообще очень гостеприимен по отношению к иностранцам: то Кордобе дисквал впаяют за путу, сказанную в подтрибунке ни к кому, заснятую на телефон журналиста, то человек, не зная языка, обращает внимание судьи на действия другого жестами.

Ждём решения ЭСК и Заремы.
+25
-3
+22
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Сергей К
Вот Артëмка, прям показал.
А Сашка так...
Всё ещё что-то скрывает...)
+16
-2
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Pok_Toholo
Ответ Aleksey Novikov
на время затмил Дзюбу
Судя по тому что всё его хозяйство уместилось в ладошку, никак не затмил
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Aleksey Novikov
Ответ Filipp Gorski
Соболев своим действием создал кучу новостей про гениталии
на время затмил Дзюбу
+8
0
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Igor O
Соболев показал где у него мозги
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EliseyS
Там вся команда повёрнута на этом видимо
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igls54
Протест на судейство подавать будете, чудилки? Или так нормально?
+11
-7
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Дмитрий9779
Ответ Кокич
Диего Симеоне за похожий жест наказывали? Он его центральной трибуне показал, как помнится.
Его УЕФА оштрафовала:
https://m.sports.ru/football/1072350906.html

А вообще это записано в правилах футбола(правило 12) н
оскорбительный жест в адрес игрока команды соперника
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Goldstream
Ответ Aleksey Novikov
на время затмил Дзюбу
Честно говоря, даже сравнивать глупо.
У одного слили видео и ненавидят его больше за балагуристость да неумение красиво уходить.
Другой - постоянно делает какие-то мерзкие вещи на прямо на поле.
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rbh2010
Это были яйца заремы
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Кокич
Диего Симеоне за похожий жест наказывали?
Он его центральной трибуне показал, как помнится.
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Aleksey Novikov
Ответ Pok_Toholo
Судя по тому что всё его хозяйство уместилось в ладошку, никак не затмил
поэтому и на время😁
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Igor O
Ответ Ильдар Фарукшин
Игра была хорошей. Но ЦСКА не показал что то такое. Спартак переиграл и по игре и по физике. Рыжий лучший
Видимо вы тоже рыжий
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Ответ Точный_пас_Ещенко
Решение заремы почему-то ждут только на болотах) удивительно)
Я южнее болот на две с лишним тысячи километров, южнее мск на полторы живу. Спартак и Зенит мне одинаково неприятны, но вы ж народная команда, больше болельщиков и всё такое, и вот к ним тоже применимо правило 95%, вот таких неприятных фанатов у вас и больше всех. С чем и поздравляю.
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RW7
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Уменьшились бы кохонес Спартака, если бы не левое удаление Роши? Наш чемпионат вообще очень гостеприимен по отношению к иностранцам: то Кордобе дисквал впаяют за путу, сказанную в подтрибунке ни к кому, заснятую на телефон журналиста, то человек, не зная языка, обращает внимание судьи на действия другого жестами. Ждём решения ЭСК и Заремы.
Ну, в свое время и Эменике за невинное празднование удаляли не вдаваясь в контекст. Такой уровень этой лиги приколов.
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zaebarca
Судя по одобрению Хлусевича, там у всей команды проблемы с головой.
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Михаил Дворников
На самом деле только Карасев показал, что у него зрачки размером с cojenes
Ориентация спартака не соответствует наличию яиц. Я про гладиатора, а не клуб
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m2n2
Ответ Filipp Gorski
Соболев своим действием создал кучу новостей про гениталии
уже кто то и аватарки поставил🤣🤣🤣
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ken2ki
Ответ igls54
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Ты не в ту сторону воюешь, бот
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Ответ Neromog
За 10 минут до этого Роша должен был получать 1-ую желтую за грубый толчок в спину Соболеву, который был без мяча. 2-ую желтую за споры с судьями тоже точно должен был получать, несмотря на жест Соболева. Нойте дальше.
И третью жёлтую ещё в раздевалке.
Ок, даже будь по-твоему, и Рощу бы удалили за вторую жк, то у меня вопросов было бы куда меньше.
Ты хоть в курсе, что в дисциплинарном плане две жёлтые и прямая красная - это не одно и то же?
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Ответ RW7
Ну, в свое время и Эменике за невинное празднование удаляли не вдаваясь в контекст. Такой уровень этой лиги приколов.
Да, это было дно, хотя жест такой себе, оправдания тем более были так себе. Уж очень много где этот жест означает совсем другое и вряд ли он этого не знал. Да и больше не демонстрировал, в Турции, скажем, там это и вовсе чревато вплоть до удаления из жизни силами фанатов
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igls54
Комментарий удален пользователем
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