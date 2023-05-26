Хлусевич перед «Пари НН»: «У «Спартака» большая мотивация бороться за медали. Сделаем все, чтобы победить»
Даниил Хлусевич заявил, что «Спартак» настроен бороться за медали.
Полузащитник красно-белых высказался в преддверии матча Мир РПЛ с «Пари НН».
«И мы мотивированы, и наши ближайшие соперники мотивированы. Они борются за выход из зоны стыков. Поэтому для нас это в любом случае будут нелегкие матчи. Но и у нас большая мотивация бороться за медали, поэтому идем от игры к игре.
Сейчас впереди матч с «Пари НН», изучим соперника, тренер объяснит нам, что делать. И мы сделаем все, чтобы победить», – сказал Хлусевич.
После 28 туров «Спартак» занимает в таблице 3-е место.
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Так что на счет мотивация выше, я бы поспорил.
Дела без них идут хреново.