Хлусевич перед «Пари НН»: «У «Спартака» большая мотивация бороться за медали. Сделаем все, чтобы победить»

Теги Спартак премьер-лига Россия Пари НН Даниил Хлусевич Футбол

Даниил Хлусевич заявил, что «Спартак» настроен бороться за медали.

Полузащитник красно-белых высказался в преддверии матча Мир РПЛ с «Пари НН».

«И мы мотивированы, и наши ближайшие соперники мотивированы. Они борются за выход из зоны стыков. Поэтому для нас это в любом случае будут нелегкие матчи. Но и у нас большая мотивация бороться за медали, поэтому идем от игры к игре.

Сейчас впереди матч с «Пари НН», изучим соперника, тренер объяснит нам, что делать. И мы сделаем все, чтобы победить», – сказал Хлусевич.

После 28 туров «Спартак» занимает в таблице 3-е место.

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18 комментариев

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kasdgq76wztv
У Пари НН,мотивации больше,все таки на кону РПЛ,матч будет интересным.
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Vatikan
Ответ Alex Chernov
Обыграли коней и ладно... Медали нужны золотые или еврокубки..Все остальное несерьёзно.🙃
Коней было не сложно обыграть. Вот с пари будет сложнее
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Игорь Пичугин
Надо занимать второе место, и получать путёвку в Лигу Чемпионов.
+1
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Eugene88
Ответ Андрей Колбанцев
,,Пари НН" за неделю до матча нужно было начать нытьё в СМИ и соцсетях : дескать у ,,Спартака" купленные судьи ,на один день больше отдыхали и т.д. Во общем взять на вооружение ,красно-белые " методы борьбы за победу
Андрюша, это отклонение какое-то или что? Ты зарегался, чтоб писать хейт только под новостями со Спартаком?
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Павел Колесников
От игры к игре - скоро станет девизом Спартака. Каждый почти говорит эти слова
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Vatikan
Ответ Alex Chernov
Все равно, как по мне сезон уже закончен.. Тройка с минусом 🙃
С общей оценкой согласен. А вот играть надо в каждом матче на победу
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Caniball
Ответ kasdgq76wztv
У Пари НН,мотивации больше,все таки на кону РПЛ,матч будет интересным.
Так они не вылетают никуда. Только в стыки могут попасть.
Так что на счет мотивация выше, я бы поспорил.
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Petr Denisov
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Ответ Колбаскер тут
А причем тут мотивация Парижа? Все решит количество выпитого чая
Это вы про чай, которым Кукуяна и Иванова регулярно Зенит поит.

Дела без них идут хреново.
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Petr Denisov
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ kasdgq76wztv
У Пари НН,мотивации больше,все таки на кону РПЛ,матч будет интересным.
Если Иванов на ВАР его не испортит.
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