Хлусевич перед «Пари НН»: «У «Спартака» большая мотивация бороться за медали. Сделаем все, чтобы победить»

Даниил Хлусевич заявил, что «Спартак» настроен бороться за медали.

Полузащитник красно-белых высказался в преддверии матча Мир с « ».

«И мы мотивированы, и наши ближайшие соперники мотивированы. Они борются за выход из зоны стыков. Поэтому для нас это в любом случае будут нелегкие матчи. Но и у нас большая мотивация бороться за медали, поэтому идем от игры к игре.

Сейчас впереди матч с «Пари НН», изучим соперника, тренер объяснит нам, что делать. И мы сделаем все, чтобы победить», – сказал .

После 28 туров « » занимает в таблице 3-е место.

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