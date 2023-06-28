Судья предложил дисквалифицировать Вальверде на 5 матчей за удар в лицо Баэне

Игрока «Реала» Федерико Вальверде могут дисквалифицировать на 5 матчей.

Напомним, после матча между «Реалом» и « » (2:3) в 28-м туре прошлого сезона полузащитник « » Вальверде дождался на парковке и ударил его в лицо, когда тот направлялся в клубный автобус. Сообщалось, что во время игры футболист «Вильярреала» шутил над тем, что Вальверде и его жена могли потерять ребенка.

Судья, занимающийся расследованием дела, предложил Комитету по спортивным соревнованиям RFEF назначить для Вальверде наказание в виде 5 матчей дисквалификации.

Если Комитет согласится с этим предложением, пропустит матчи против «Атлетика», «Альмерии», «Сельты», «Хетафе» и «Реал Сосьедад» на старте следующего сезона Ла Лиги.