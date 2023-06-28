Судья предложил дисквалифицировать Вальверде на 5 матчей за удар в лицо Баэне

Теги Реал Мадрид Вильярреал Ла Лига дисквалификации Федерико Вальверде Алекс Баэна Футбол

Игрока «Реала» Федерико Вальверде могут дисквалифицировать на 5 матчей.

Напомним, после матча между «Реалом» и «Вильярреалом» (2:3) в 28-м туре прошлого сезона Ла Лиги полузащитник «Мадрида» Вальверде дождался Алекса Баэну на парковке и ударил его в лицо, когда тот направлялся в клубный автобус. Сообщалось, что во время игры футболист «Вильярреала» шутил над тем, что Вальверде и его жена могли потерять ребенка.

Судья, занимающийся расследованием дела, предложил Комитету по спортивным соревнованиям RFEF назначить для Вальверде наказание в виде 5 матчей дисквалификации. 

Если Комитет согласится с этим предложением, Вальверде пропустит матчи против «Атлетика», «Альмерии», «Сельты», «Хетафе» и «Реал Сосьедад» на старте следующего сезона Ла Лиги.

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41 комментарий

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Ruslan3132
Каким образом действие, которое произошло ВНЕ поля, вне игры, не отражено в протоколе, может повлиять на дисквалификацию?? Если бы он в баре подрался в отпуске, тоже дискву дали бы? Хотя...там же клоуны. Могут.
+52
-12
+40
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Александр Колосов
Ну по факту конфликт был за пределами поля, во время игры ведь Вальверде сдержался. В таком случае пускай административку выпишут Феде. Причем здесь дисква на матчи?
+32
-7
+25
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encaro_one
Ответ Александр Колосов
Ну по факту конфликт был за пределами поля, во время игры ведь Вальверде сдержался. В таком случае пускай административку выпишут Феде. Причем здесь дисква на матчи?
В России, например, место проведения соревнования - вся территория стадиона, и время проведения включает и после матча тоже, пока команды не уедут.
+10
-2
+8
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Бронислав Каминский
Ахаха
За то,что показал арбитру палец - 3 матча
За удар в лицо - 5))))
+7
-3
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ artem saribekyan
Судья и Боэна полные суки: ни чести, ни совести у обоих. Вальверде только ударил... Я ,за такую ,,шутку" после потери ребенка, убил бы негодяя.
А судья бы это убийство, конечно же, оправдал. Ведь "по понятиям" же🤓
+4
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zzzeeerrrooo
Ответ Геннадий Чеботарев
он все правильно сказал. если нарушил правопорядок,а это вероятно так,но я и каким боком к матчу это не относится.
Команды ещё не уехали со стадиона
Регламент для таких вопросов существует
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Nike of FW
Ответ artem saribekyan
Судья и Боэна полные суки: ни чести, ни совести у обоих. Вальверде только ударил... Я ,за такую ,,шутку" после потери ребенка, убил бы негодяя.
какую шутку ? есть доказательства ? или они не нужны ?
+3
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Простой Простой
Ответ qiqe
мда в реале одни неадекватные и чёрные
походу ты тоже как боэна
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Nike of FW
Ответ Ruslan3132
Каким образом действие, которое произошло ВНЕ поля, вне игры, не отражено в протоколе, может повлиять на дисквалификацию?? Если бы он в баре подрался в отпуске, тоже дискву дали бы? Хотя...там же клоуны. Могут.
А то что действие происходило на территории спортивного объекта слишком сложно для понимая?
+4
-2
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Nike of FW
Ответ Кайыргали Юнусов
Александр тебе 30?
30 - это айкью
+4
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Владддд
Ответ muzaffer
а Баэне сколько матчей?
За что?
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Александр Колосов
Ответ encaro_one
В России, например, место проведения соревнования - вся территория стадиона, и время проведения включает и после матча тоже, пока команды не уедут.
Ну если вы после работы где-то на улице ударите своего коллегу, который вас обидел, ваш работодатель не будет отстранять вас от работы и штрафовать, верно?
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encaro_one
Ответ Александр Колосов
Ну если вы после работы где-то на улице ударите своего коллегу, который вас обидел, ваш работодатель не будет отстранять вас от работы и штрафовать, верно?
Это не после работы, а во время.
Еще раз, проведение соревнования и действие футбольных регламентов прекращается лишь после того момента, как команды уехали.
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llolishe
Вальверде ж еще красную карточку не получил в матче с Атлетико
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gPk
Ответ Геннадий Чеботарев
главное тот губошлеп будет уже думать ,что поганой метлой шлёпать.
Че за губошлеп? Я просто в футболе только одного губошлепа видел - Винисиус)
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зак
Ответ GuruFutbola
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Низом Хурсанов
Ответ Ruslan3132
Каким образом действие, которое произошло ВНЕ поля, вне игры, не отражено в протоколе, может повлиять на дисквалификацию?? Если бы он в баре подрался в отпуске, тоже дискву дали бы? Хотя...там же клоуны. Могут.
ты не понимаешь, это другое
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Билли Херрингтон
Ответ Бронислав Каминский
Ахаха За то,что показал арбитру палец - 3 матча За удар в лицо - 5))))
Феде арбитра ударил на поле?
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Геннадий Чеботарев
Ответ zzzeeerrrooo
Не путай горячее с холодным
он все правильно сказал. если нарушил правопорядок,а это вероятно так,но я и каким боком к матчу это не относится.
+2
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QWertY
Ответ Ruslan3132
Каким образом действие, которое произошло ВНЕ поля, вне игры, не отражено в протоколе, может повлиять на дисквалификацию?? Если бы он в баре подрался в отпуске, тоже дискву дали бы? Хотя...там же клоуны. Могут.
А причем тогда действия Тоуни вне поля и дисква на 8 месяцев?
Подумай на досуге
+3
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Tibaut Curtois
Ответ encaro_one
В России, например, место проведения соревнования - вся территория стадиона, и время проведения включает и после матча тоже, пока команды не уедут.
В это же время судейский протокол: 🗿
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Итачи Учиха
Ответ Nike of FW
30 - это айкью
Ахахахахах)))
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Александр Колосов
Ответ Кайыргали Юнусов
Александр тебе 30?
Да, а что?)
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qiqe
мда в реале одни неадекватные и чёрные
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-2
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Джордан Кикерович
It’s a fvcking disgusting
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