Судья предложил дисквалифицировать Вальверде на 5 матчей за удар в лицо Баэне
Игрока «Реала» Федерико Вальверде могут дисквалифицировать на 5 матчей.
Напомним, после матча между «Реалом» и «Вильярреалом» (2:3) в 28-м туре прошлого сезона Ла Лиги полузащитник «Мадрида» Вальверде дождался Алекса Баэну на парковке и ударил его в лицо, когда тот направлялся в клубный автобус. Сообщалось, что во время игры футболист «Вильярреала» шутил над тем, что Вальверде и его жена могли потерять ребенка.
Судья, занимающийся расследованием дела, предложил Комитету по спортивным соревнованиям RFEF назначить для Вальверде наказание в виде 5 матчей дисквалификации.
Если Комитет согласится с этим предложением, Вальверде пропустит матчи против «Атлетика», «Альмерии», «Сельты», «Хетафе» и «Реал Сосьедад» на старте следующего сезона Ла Лиги.
За то,что показал арбитру палец - 3 матча
За удар в лицо - 5))))
Регламент для таких вопросов существует
Еще раз, проведение соревнования и действие футбольных регламентов прекращается лишь после того момента, как команды уехали.
Подумай на досуге