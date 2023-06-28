«Ювентус» готов продать Погба – предложения по нему выслушают

«Ювентус» готов продать Поля Погба спустя год после подписания контракта с ним.

Чтобы лучше подготовиться к сезону, полузащитник вернется к тренировкам 2 июля – на 10 дней раньше остальных игроков « ».

Однако, по информации La Gazzetta dello Sport, у «Ювентуса» есть сомнения относительно физического состояния . Кроме того, клубу необходимо снижать ведомость зарплат.

Все это делает Погба одним из кандидатов на продажу этим летом. «Ювентус» выслушает предложения о трансфере француза, если они поступят.

В минувшем сезоне Поль сыграл 161 минуту в 10 матчах за «Ювентус» во всех турнирах. Статистику 30-летнего полузащитника можно изучить здесь.