«Ювентус» готов продать Погба – предложения по нему выслушают

Теги Ювентус серия А Италия возможные трансферы Поль Погба Футбол

«Ювентус» готов продать Поля Погба спустя год после подписания контракта с ним.

Чтобы лучше подготовиться к сезону, полузащитник вернется к тренировкам 2 июля – на 10 дней раньше остальных игроков «Ювентуса».

Однако, по информации La Gazzetta dello Sport, у «Ювентуса» есть сомнения относительно физического состояния Погба. Кроме того, клубу необходимо снижать ведомость зарплат.

Все это делает Погба одним из кандидатов на продажу этим летом. «Ювентус» выслушает предложения о трансфере француза, если они поступят.

В минувшем сезоне Поль сыграл 161 минуту в 10 матчах за «Ювентус» во всех турнирах. Статистику 30-летнего полузащитника можно изучить здесь.

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17 комментариев

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6rpvsqvwtj
В МЮ за 💯🤣
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Zidane 21
Ответ 6rpvsqvwtj
В МЮ за 💯🤣
😂
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kudayberdiev1996@mail.ru
МЮ надо действовать
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Любезный Коссутий
МЮ, не сметь!
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ostap&mio&dio
Поль Погба - мусульманин. Ювентус надеется на щедрое предложение из Саудовской Аравии
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Кирилл Алешин
Когда подписывали его,чем думали?
И сколько он сейчас стоит на трансферном рынке?
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Владимир Тищенко
Урааааааа, Товарищи УРААААААА, УРААААААА))))
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Сквирт сквиртыч
Да сколько можно на нем зарабатывать )
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Zidane 21
предпочёл бы чтобы он остался, если маленькая надежда на то что Поль не разучился играть в футбол.
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Галым Нуркеев
С его характером, травматичностью и токсичностью лучшим вариантом будет завершение карьеры и открытие сети барбершопов
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Valik Slovo
скорее всего не выслушает, потому что их не ьудет
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llolishe
Ну это расизм
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