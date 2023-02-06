«Ювентус» не думает о расторжении контракта с Погба. Клуб ждет его возвращения на поле
«Ювентус» не планирует расставаться с полузащитником Полем Погба.
Француз после возвращения в «Ювентус» не сыграл еще ни минуты. Сообщалось, что клуб это злит, и с игроком могут разорвать контракт или продать его в более слабую лигу летом.
По данным журналиста Фабрицио Романо, в «Ювентусе» опровергли наличие таких планов. На данный момент возможность расторжения контракта с Погба даже не рассматривается. «Юве» ждет, когда игрок вернется на поле.
Статистику 29-летнего полузащитника можно найти здесь.
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