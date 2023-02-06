«Ювентус» не думает о расторжении контракта с Погба. Клуб ждет его возвращения на поле

Теги Ювентус серия А Италия возможные трансферы Поль Погба Фабрицио Романо Футбол

«Ювентус» не планирует расставаться с полузащитником Полем Погба.

Француз после возвращения в «Ювентус» не сыграл еще ни минуты. Сообщалось, что клуб это злит, и с игроком могут разорвать контракт или продать его в более слабую лигу летом.

По данным журналиста Фабрицио Романо, в «Ювентусе» опровергли наличие таких планов. На данный момент возможность расторжения контракта с Погба даже не рассматривается. «Юве» ждет, когда игрок вернется на поле.

Статистику 29-летнего полузащитника можно найти здесь.

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12 комментариев

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Halicarnassus
Предлагаю через 2-3 дня написать о том , что Ювентус обдумывает варианты расторжения контракта . Через еще 2-3 дня срочно уведомить всех , о том , что Ювентус ждёт Погба , и так раз в месяц повторять , спина болеть не будет !
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Костя Киреев
В какой момент Ювентус превратился в Куколдус?
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Заяцволк
Правильно, пригодится его опыт в финале ЛЕ, он же там забивал вроде
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Андер Эррера
он вообще дебютировал или ещё нет?
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А.Э.РАСИМ
Погба еще покажет себя в своем клубе.
0
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Piemonte Calcio
Ответ PD10
Ювентусу нужно обратиться к шаману и узнать Погба будет ещё играть в футбол или он закончил
Деятель ты фигов
+3
0
+3
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Вася Столяр
Молодец! Клуб как профессионал должен исполнять условия контракта
+2
0
+2
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Ислам Гасанов
А зря надо гнать этого лентяя с команды. Никакой пользы от него, только жрет зп не хилую
+1
0
+1
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Алексей Кравцов
Желтая пресса клепает новости, Романо их опровергает. Всё как всегда
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PD10
Ювентусу нужно обратиться к шаману и узнать Погба будет ещё играть в футбол или он закончил
+1
0
+1
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Alex Legend
Один из лучших игроков Юве за последние 20 лет
+6
-3
+3
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Кот Ученый
В Серии B пригодится
+4
-4
0
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