«Ювентус» не думает о расторжении контракта с Погба. Клуб ждет его возвращения на поле

«Ювентус» не планирует расставаться с полузащитником .

Француз после возвращения в «Ювентус» не сыграл еще ни минуты. Сообщалось, что клуб это злит, и с игроком могут разорвать контракт или продать его в более слабую лигу летом.

По данным журналиста , в « » опровергли наличие таких планов. На данный момент возможность расторжения контракта с Погба даже не рассматривается. «Юве» ждет, когда игрок вернется на поле.

Статистику 29-летнего полузащитника можно найти здесь.