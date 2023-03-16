Директор «Юве» о решении избавиться от Погба: «Ни в коем случае. Поль пришел к нам мальчиком, для него «Ювентус» – это семья»

« » не планирует расставаться с .

Об этом рассказал директор туринского клуба Франческо Кальво.

«Он в первую очередь недоволен сезоном и этой последней травмой. Когда речь заходит об отличных игроках, все выставляют в негативном ключе.

Я читал, что мы решили от него избавиться – ни в коем случае. Поль пришел к нам мальчиком, и для него «Ювентус» – это семья. Мы видим, как он проявляет себя, и ждем его на поле. Мы очень сильно верим в него, иначе не заключили бы с ним четырехлетний контракт», – сказал Кальво.

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