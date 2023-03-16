Директор «Юве» о решении избавиться от Погба: «Ни в коем случае. Поль пришел к нам мальчиком, для него «Ювентус» – это семья»

Теги Ювентус серия А Италия Поль Погба Футбол

«Ювентус» не планирует расставаться с Полем Погба

Об этом рассказал директор туринского клуба Франческо Кальво. 

«Он в первую очередь недоволен сезоном и этой последней травмой. Когда речь заходит об отличных игроках, все выставляют в негативном ключе.

Я читал, что мы решили от него избавиться – ни в коем случае. Поль пришел к нам мальчиком, и для него «Ювентус» – это семья. Мы видим, как он проявляет себя, и ждем его на поле. Мы очень сильно верим в него, иначе не заключили бы с ним четырехлетний контракт», – сказал Кальво. 

Погба может пропустить месяц из-за травмы. Боссы «Юве» раздражены и могут обсудить с хавбеком его продажу летом

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

Материалы по теме

8 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alexandr Donskoy
Общяк общий
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Evgen51Sever
Франческо Кальво и Поль Погба в роли Доминика Торетто и Брайна О’Конора в фильме "Туринская 7я"
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Иван Иванов
Погба - очень тупой и капризный футболист страдающий манией величия что и помешало ему по настоящему заиграть в Юнайтед у очень терпеливого тренера - Сульшера.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Under
Ответ skyintothesea
И теперь надо обеспечивать его до пенсии родителей?
только если в комнате уберёт и посуду помоет
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Serega Fart
Погба заносит как старый Додж, но бывает еще как нужен
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
skyintothesea
И теперь надо обеспечивать его до пенсии родителей?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
deadjoker
В семье не без футболиста :))
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Under
мальчик Поль, 19 лет
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий