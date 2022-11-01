«Ювентус» хочет купить Милинковича-Савича у «Лацио» зимой. Трансфер зависит от состояния Погба

может зимой купить Сергея Милинковича-Савича у .

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, «Ювентус» может попытаться организовать трансфер 27-летнего центрального полузащитника по ходу зимнего трансферного окна. Клуб постоянно контактирует с агентами хавбека, но переговоры идут медленно. Сейчас «Ювентус» пытается подготовить почву для трансфера.

Президент «Лацио» хочет получить за Милинковича-Савича большую сумму, но в скором времени игрок попросит о смене клуба, так как он хочет побороться за новые цели. Из-за этого желания его переход может обойтись дешевле.

Трансфер хавбека будет сильно зависеть от состояния здоровья , который, как ожидается, вернется на поле в 2023 году.

Также за сербским полузащитником следят клубы АПЛ.

В этом сезоне Милинкович-Савич забил 5 голов и отдал 7 результативных передач в 17 матчах за «Лацио» во всех турнирах. Статистику игрока сборной Сербии можно изучить здесь.

Президент «Лацио»: «Милинкович-Савич стоит 120 млн евро и дорожает с каждым месяцем. Договоренностей с «Юве» или другими клубами нет»