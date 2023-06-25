Погба на 10 дней раньше вернется из отпуска, чтобы лучше подготовиться к сезону. Он провел 10 игр за «Ювентус»
Поль Погба намерен пораньше вернуться из отпуска этим летом.
Как передает Football Italia со ссылкой на Corriere dello Sport, полузащитник уведомил «Ювентус» о том, что приступит к работе 2 июля, на 10 дней раньше партнеров.
Француз, из-за травм сыгравший за клуб лишь 10 раз после трансфера из «Манчестер Юнайтед», надеется, что сможет получше подготовиться к новому сезону и с точки зрения формы не будет уступать одноклубникам, когда начнется чемпионат Италии.
2. Травмируется.
3. Выбудет из строя на 2-3 месяца.
4. Приятного просмотра.
Жаль я не Погба)