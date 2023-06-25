Погба на 10 дней раньше вернется из отпуска, чтобы лучше подготовиться к сезону. Он провел 10 игр за «Ювентус»

Теги Ювентус серия А Италия Поль Погба Футбол

Поль Погба намерен пораньше вернуться из отпуска этим летом.

Как передает Football Italia со ссылкой на Corriere dello Sport, полузащитник уведомил «Ювентус» о том, что приступит к работе 2 июля, на 10 дней раньше партнеров.

Француз, из-за травм сыгравший за клуб лишь 10 раз после трансфера из «Манчестер Юнайтед», надеется, что сможет получше подготовиться к новому сезону и с точки зрения формы не будет уступать одноклубникам, когда начнется чемпионат Италии.

Со статистикой выступлений Погба можно ознакомиться здесь.

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9 комментариев

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Кокич
1. Переусердствует с нагрузками.
2. Травмируется.
3. Выбудет из строя на 2-3 месяца.
4. Приятного просмотра.
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Фарид Харисов
Проведёт 30 игр в новом сезоне и вернётся готовиться на месяц раньше :)
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Спартак Уокер
Так он и так весь сезон отдыхал
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ПравдоРуб
Ему вообще отпуск не полагается
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pasha_t
Я тоже хочу годичный отпуск
Жаль я не Погба)
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Любезный Коссутий
это опасно. может получить травму
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Дмитрий Шмелев
Какой отпуск, он пол года отдыхал вы смеётесь чтоль??? На какие 10 дней раньше.. Пфффф
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