Погба на 10 дней раньше вернется из отпуска, чтобы лучше подготовиться к сезону. Он провел 10 игр за «Ювентус»

Поль Погба намерен пораньше вернуться из отпуска этим летом.

Как передает Football Italia со ссылкой на Corriere dello Sport, полузащитник уведомил « » о том, что приступит к работе 2 июля, на 10 дней раньше партнеров.

Француз, из-за травм сыгравший за клуб лишь 10 раз после трансфера из «Манчестер Юнайтед», надеется, что сможет получше подготовиться к новому сезону и с точки зрения формы не будет уступать одноклубникам, когда начнется чемпионат Италии.

Со статистикой выступлений можно ознакомиться здесь.