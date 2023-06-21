Чалов готов перейти в «Галатасарай» из ЦСКА. Переговоры идут очень быстро (Fanatik)

Теги ЦСКА Лион премьер-лига Россия лига 1 Франция Галатасарай высшая лига Турция возможные трансферы Мусса Дембеле 1996 Федор Чалов Футбол

«Галатасарай» проявляет интерес к нападающему ЦСКА Федору Чалову.

Как пишет турецкая газета Fanatik, представители «Галатасарая» связались с агентом Чалова. Форвард, контракт которого с ЦСКА рассчитан еще на полтора года, выразил готовность перейти в турецкий клуб. Переговоры продвигаются очень быстро.

В скором времени «Галатасарай» хочет провести переговоры по поводу компенсации за Чалова с ЦСКА. Планируется, что Федор будет вторым форвардом в команде.

Основным нападающим может стать Мусса Дембеле, который недавно покинул «Лион» в связи с истечением срока контракта. Переговоры с ним идут хорошо. Как утверждает источник, ожидается, что о трансферах Чалова и Дембеле объявят в скором времени.

Чалов – воспитанник ЦСКА. В минувшем сезоне он забил 24 гола и сделал 5 результативных передач в 41 матче за клуб во всех турнирах.

Дембеле выступал за «Лион» с 2018 года. Он забивал в чемпионате Франции больше одноклубников в трех сезонах: 2018/19, 2019/20 и 2021/22. В 2021 году он также поиграл за «Атлетико» на правах аренды.

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39 комментариев

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tony
Отличный вариант. Стамбул. ЛЧ. Трофеи. Крутые партнёры по команде.
+35
-2
+33
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&_Bishep_&
Ответ cektor
футбольная европа о которой все мечтают - увы Турция ....
Трамплин. Засветиться в еврокубках , там уже мучительные сомнения выбирая между Интером и Атлетико.
+14
0
+14
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Aleksey Yashin
Надеюсь у скаутов ЦСКА есть на примете несколько форвардов, а то оставаться с одним Зе - рискованная затея
+13
0
+13
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Santi19
Феде нужно цепляться за шанс и показывать себя, заодно и в еврокубках снова поиграет
+9
0
+9
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apossym
Я, конечно, рад за Федю, но кто в ЦСКА играть будет? Зе штоле?
+6
0
+6
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Caniball
Если дадут такую же з/п как и тут была, а ее - дадут, то надо ехать.
25 лет, провел свой лучший сезон в карьере.
Больше таких предложений может и не поступить!
+5
0
+5
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sancho81
Если уходить, то именно сейчас. И вариант для трамплина хороший. Искренне надеюсь, что у Чалова все сложится.
+3
0
+3
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Gonzoo
Хороший вариант, плюс еврокубки. Может и основным стать.
+3
-1
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Взвешенный вомбат Китая
Федя на пик выходит, надо уходить. В Еврокубках всем поиграть хочется. А Сарай может еще в ЛЧ что-то покажет
+2
0
+2
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BORGOMI
Ответ apossym
Я, конечно, рад за Федю, но кто в ЦСКА играть будет? Зе штоле?
Зе, Гайич, Яковлев - нападение мечты
+2
0
+2
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OldRedWhite
Ответ tony
Отличный вариант. Стамбул. ЛЧ. Трофеи. Крутые партнёры по команде.
А Икарди что ? уходит от них ?
Странная какая-то информация !
Требуем пояснений от болельщиков Галатасарая и ЦСКА !
+1
0
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Никита Самарин
Странно, Чалов ЦСКА намного нужнее, в команду Федотова вписался идеально. Без него конкуренцию Зениту составить будет гораздо сложнее.
+3
-2
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Александр Зикрянь
Ответ OldRedWhite
А Икарди что ? уходит от них ? Странная какая-то информация ! Требуем пояснений от болельщиков Галатасарая и ЦСКА !
Икарди в аренде был.
0
0
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Zidane2019
Если смотреть статистику, так и не поймёшь, с чего Чалов будет вторым нападающим, а Дембеле основным
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OldRedWhite
Ответ gPk
Кто такой Рикардо?
Икарди )))
Я уже исправил провокацию искусственного интеллекта!
0
0
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gPk
Ответ OldRedWhite
А Икарди что ? уходит от них ? Странная какая-то информация ! Требуем пояснений от болельщиков Галатасарая и ЦСКА !
Кто такой Рикардо?
+1
-1
0
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gPk
Ответ OldRedWhite
Икарди ))) Я уже исправил провокацию искусственного интеллекта!
Икарди в аренде был
0
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Владислав Бондарчук
Ответ Aleksey Yashin
Надеюсь у скаутов ЦСКА есть на примете несколько форвардов, а то оставаться с одним Зе - рискованная затея
Яковлев и Сулейманов топ варики
0
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charly_54
Ответ Луизао фром мексика
Галатасарай собирается вылететь с этим горе-нападающим с 0 мячей за последние 3 года?😂😂😂
Они же не тебя берут! Ержан, вставай
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Vatikan
Насколько быстро? Как реперы ?
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Cruel Snake
Надо, Федя, надо...
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-1
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Взвешенный вомбат Китая
Ответ А.Э.РАСИМ
Это серьезно, в свете того, что Мауро Икарди скорее всего переходит в Серию А, и кажется в Ювентус. Идут переговоры, и Икарди не против стать бранконьеои.
Браконьери бы еще написАл)
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Мукунку хороший
Быстро только кошки родятся!
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Дани Алисса
сейчас у галы очень мощная команда
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А.Э.РАСИМ
Это серьезно, в свете того, что Мауро Икарди скорее всего переходит в Серию А, и кажется в Ювентус.
Идут переговоры, и Икарди не против стать бранконьеои.
0
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