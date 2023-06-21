Чалов готов перейти в «Галатасарай» из ЦСКА. Переговоры идут очень быстро (Fanatik)
«Галатасарай» проявляет интерес к нападающему ЦСКА Федору Чалову.
Как пишет турецкая газета Fanatik, представители «Галатасарая» связались с агентом Чалова. Форвард, контракт которого с ЦСКА рассчитан еще на полтора года, выразил готовность перейти в турецкий клуб. Переговоры продвигаются очень быстро.
В скором времени «Галатасарай» хочет провести переговоры по поводу компенсации за Чалова с ЦСКА. Планируется, что Федор будет вторым форвардом в команде.
Основным нападающим может стать Мусса Дембеле, который недавно покинул «Лион» в связи с истечением срока контракта. Переговоры с ним идут хорошо. Как утверждает источник, ожидается, что о трансферах Чалова и Дембеле объявят в скором времени.
Чалов – воспитанник ЦСКА. В минувшем сезоне он забил 24 гола и сделал 5 результативных передач в 41 матче за клуб во всех турнирах.
Дембеле выступал за «Лион» с 2018 года. Он забивал в чемпионате Франции больше одноклубников в трех сезонах: 2018/19, 2019/20 и 2021/22. В 2021 году он также поиграл за «Атлетико» на правах аренды.
25 лет, провел свой лучший сезон в карьере.
Больше таких предложений может и не поступить!
Странная какая-то информация !
Требуем пояснений от болельщиков Галатасарая и ЦСКА !
Я уже исправил провокацию искусственного интеллекта!
Идут переговоры, и Икарди не против стать бранконьеои.