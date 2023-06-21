Чалов готов перейти в «Галатасарай» из ЦСКА. Переговоры идут очень быстро (Fanatik)

«Галатасарай» проявляет интерес к нападающему ЦСКА Федору Чалову.

Как пишет турецкая газета Fanatik, представители «Галатасарая» связались с агентом Чалова. Форвард, контракт которого с ЦСКА рассчитан еще на полтора года, выразил готовность перейти в турецкий клуб. Переговоры продвигаются очень быстро.

В скором времени « » хочет провести переговоры по поводу компенсации за Чалова с ЦСКА. Планируется, что будет вторым форвардом в команде.

Основным нападающим может стать , который недавно покинул « » в связи с истечением срока контракта. Переговоры с ним идут хорошо. Как утверждает источник, ожидается, что о трансферах Чалова и Дембеле объявят в скором времени.

Чалов – воспитанник . В минувшем сезоне он забил 24 гола и сделал 5 результативных передач в 41 матче за клуб во всех турнирах.

Дембеле выступал за «Лион» с 2018 года. Он забивал в чемпионате Франции больше одноклубников в трех сезонах: 2018/19, 2019/20 и 2021/22. В 2021 году он также поиграл за «Атлетико» на правах аренды.