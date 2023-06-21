Бабаев об интересе «Галатасарая» к Чалову: «Нечего комментировать. Контактов на эту тему не было»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Галатасарай высшая лига Турция возможные трансферы Роман Бабаев Федор Чалов Спорт-Экспресс Футбол

Роман Бабаев опроверг сообщения о возможном переходе Федора Чалова в «Галатасарай».

Ранее в Турции сообщили о контактах «Галатасарая» с представителями нападающего ЦСКА. Утверждалось, что Чалов готов присоединиться к турецкому клубу.

«Тут нечего комментировать. Никаких контактов на эту тему ни с Федором, ни с клубом не было», – сказал генеральный директор ЦСКА.

В минувшем сезоне Чалов забил 24 гола и сделал 5 результативных передач в 41 матче за клуб во всех турнирах. Полную статистику 25-летнего нападающего можно найти здесь.

Материалы по теме

13 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
misha___97
Ответ Эдуард Элверс
Что и требовалось доказать. Кто придумывает все эти утки?
Вообще был повод верить. Фабрицио Романо писал об интересе
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Эдуард Элверс
Что и требовалось доказать. Кто придумывает все эти утки?
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Жарковский
Опять вброс, а может быть просто Бабаев не в курсе?!
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alex1104
Ответ Эдуард Элверс
Что и требовалось доказать. Кто придумывает все эти утки?
Журналисты.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Ненахов
Каждый трансфер ,одна и также история
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ЦСКА1960
Как я и говорил, турецкий сайт Фанатик печатает одни фейки. Уже давно можно было в этом убедиться. А Спортс перепечатывает))
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
thesuperdrum
Контакты, думаю, были. Но ЦСКА отказался отпускать Федю, потому что на следующий сезон останемся без забивного основного форварда
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Caniball
Смешно будет, если после этого перейдет)))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Максим Черкашин
Пока не увижу Бабаева в Галатасарае. Не поверю.😁
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Взвешенный вомбат Китая
Ответ Эдуард Элверс
Что и требовалось доказать. Кто придумывает все эти утки?
А допустить, что Бабаев говорит это специально вообще нельзя?)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Владимир Бадаев
Ответ misha___97
Вообще был повод верить. Фабрицио Романо писал об интересе
Интерес это одно, а действие нечто другое.🤔 Будем посмотреть за развитием событий дальше.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Three Days Grace
Ответ misha___97
Вообще был повод верить. Фабрицио Романо писал об интересе
так и не нашел, где он это написал) только если в сторис
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
kk.abb
Ответ Эдуард Элверс
Что и требовалось доказать. Кто придумывает все эти утки?
Щас бы Бабаеву верить.. поморозит, а потом бац и игрока нет. Первый раз чтоль?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий