Бабаев об интересе «Галатасарая» к Чалову: «Нечего комментировать. Контактов на эту тему не было»
Роман Бабаев опроверг сообщения о возможном переходе Федора Чалова в «Галатасарай».
Ранее в Турции сообщили о контактах «Галатасарая» с представителями нападающего ЦСКА. Утверждалось, что Чалов готов присоединиться к турецкому клубу.
«Тут нечего комментировать. Никаких контактов на эту тему ни с Федором, ни с клубом не было», – сказал генеральный директор ЦСКА.
В минувшем сезоне Чалов забил 24 гола и сделал 5 результативных передач в 41 матче за клуб во всех турнирах. Полную статистику 25-летнего нападающего можно найти здесь.
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