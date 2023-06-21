Бабаев об интересе «Галатасарая» к Чалову: «Нечего комментировать. Контактов на эту тему не было»

Роман Бабаев опроверг сообщения о возможном переходе Федора Чалова в «Галатасарай».

Ранее в Турции сообщили о контактах « » с представителями нападающего . Утверждалось, что Чалов готов присоединиться к турецкому клубу.

«Тут нечего комментировать. Никаких контактов на эту тему ни с , ни с клубом не было», – сказал генеральный директор ЦСКА.

В минувшем сезоне Чалов забил 24 гола и сделал 5 результативных передач в 41 матче за клуб во всех турнирах. Полную статистику 25-летнего нападающего можно найти здесь.