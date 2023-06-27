ПАОК предложил 4 млн евро за 60 процентов прав на Чалова (Иван Карпов)
ПАОК хочет приобрести Федора Чалова.
Греческий клуб сделал ЦСКА официальное предложение о покупке 25-летнего нападающего, утверждает журналист Иван Карпов.
ПАОК предложил четыре миллиона евро за 60 процентов прав на Чалова. В случае перепродажи 40 процентов от прибыли с трансфера получат москвичи.
Отмечается, что предложение не произвело впечатление на ЦСКА.
Нападающий забил 19 голов и сделал 5 результативных передач в 30 матчах прошлого сезона Мир РПЛ. Его статистика – здесь.
25 лет. Цена на трансфер маркте - 12 миллионов евро.
Ладно бы еще 9-10 миллионов за 60% предложили.
А вообще, менять сильнейшую лигу мира - РПЛ на какое-то днище да ещё и за такие копейки... Пусть в молодёжке своей ищут резервы.
1) Купить 5% прав на Дзюбу. На лучшую и самую медийную его часть.
2) Наделать пластиковых копий на 3D принтере
3) Продавать через 0Z0N одиноким домохозяйкам и ценителям.
Норм?