ПАОК хочет приобрести Федора Чалова.

Греческий клуб сделал ЦСКА официальное предложение о покупке 25-летнего нападающего, утверждает журналист Иван Карпов.

предложил четыре миллиона евро за 60 процентов прав на Чалова. В случае перепродажи 40 процентов от прибыли с трансфера получат москвичи.

Отмечается, что предложение не произвело впечатление на .

Нападающий забил 19 голов и сделал 5 результативных передач в 30 матчах прошлого сезона Мир . Его статистика – здесь.