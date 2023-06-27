ПАОК предложил 4 млн евро за 60 процентов прав на Чалова (Иван Карпов)

Теги ЦСКА премьер-лига Россия возможные трансферы ПАОК высшая лига Греция Федор Чалов Футбол

ПАОК хочет приобрести Федора Чалова.

Греческий клуб сделал ЦСКА официальное предложение о покупке 25-летнего нападающего, утверждает журналист Иван Карпов.

ПАОК предложил четыре миллиона евро за 60 процентов прав на Чалова. В случае перепродажи 40 процентов от прибыли с трансфера получат москвичи.

Отмечается, что предложение не произвело впечатление на ЦСКА.

Нападающий забил 19 голов и сделал 5 результативных передач в 30 матчах прошлого сезона Мир РПЛ. Его статистика – здесь.

35 комментариев

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.ru
за четыре ляма... берите Заболотного и у..ходите
+64
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Самозанятый
4 млн и 60% левой бутсы Чалова ваши)
+23
-5
+18
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griphon
ПАОК откровенно говоря это понижение
+19
-5
+14
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Oleg Olegov
ПАОК предложил 30 тысяч рублей за 60 процентов прав на Сутормина
+11
-1
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Честный контроль
За такие деньги может отдать только портрет Чалова написанный Никасом Сафроновым.
+7
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s_kapa
Это даже не смешно
+4
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Samurai99
Очень мало за Чалова
+7
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Victor NT
Карп в последнее время всё чаще всплывает брюхом вверх
+4
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kk.abb
Ответ .ru
за четыре ляма... берите Заболотного и у..ходите
Если только рублей.
+6
-4
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BORGOMI
Ответ Victor NT
Карп в последнее время всё чаще всплывает брюхом вверх
Карп про ЦСКА практически всегда выдаёт правильную информацию.
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Дмитрий9779
Ответ .ru
за четыре ляма... берите Заболотного и у..ходите
https://coub.com/view/725up
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Иван Шуткин
Чемпионат Греции не очень результативный и интересный, поэтому за эти деньги можно взять Робсона, хотя ему сейчас 48 наверно
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SMART789
Секта «надоехать» на месте?
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Леха Нету
60% - это верхняя часть или нижняя?
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AERN
Чалов прям мечтал играть в греческой деревне.
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Caniball
Чет смешно как-то даже.
25 лет. Цена на трансфер маркте - 12 миллионов евро.
Ладно бы еще 9-10 миллионов за 60% предложили.
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армеец навсегда24
Ответ griphon
ПАОК откровенно говоря это понижение
Заболотного можно, 4 ляма не дорого за него отдать!!))))
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HRYNDEL
Торговая сеть алкоголем "Бристоль" выкупила 60% Карпа за 4 пузыря!!!
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Shamarin
ПАОК, ты не прав.
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Фан Рубина
За 60% прав будет играть в греческой лиге 60% матчей, а ПАОК будет платить 60% зарплаты. )

А вообще, менять сильнейшую лигу мира - РПЛ на какое-то днище да ещё и за такие копейки... Пусть в молодёжке своей ищут резервы.
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Russ Ivan
Предложение не произвело впечатление на Гинера, у него дача раз в 5 дороже...
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Злодей Спб
Есть бизнес-план.
1) Купить 5% прав на Дзюбу. На лучшую и самую медийную его часть.
2) Наделать пластиковых копий на 3D принтере
3) Продавать через 0Z0N одиноким домохозяйкам и ценителям.

Норм?
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Виталик Украинский
Чалов - уровень Кофрие?
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Mechel**
Это ещё щедро предложили
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Мукунку хороший
Сначала почка твоя поедет. Во Францию. Она у тебя здоровая - она и поедет во Францию. Через пару лет ещё что-нибудь продадим. Годика два-три, глядишь, весь переберёшься!(Наша Russia)
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