Гинер об интересе «Галатасарая» к Чалову: «Читал, что у меня родился пятый ребенок. Еще знаю, что между «Барсой», «Реалом» и «МЮ» идет война за Гинера»
Евгений Гинер прокомментировал информацию об интересе «Галатасаря» к Федору Чалову.
Ранее сообщалось, что турецкий клуб ведет переговоры с ЦСКА о трансфере нападающего.
«Галатасарай» заинтересован в Чалове? Я вчера читал о том, что у меня родился пятый ребенок, а еще я читал «Собачье сердце». Там есть хорошая фраза: «Не читайте газет до обеда». Я первый раз об этом слышу.
А еще я знаю «Манчестер Юнайтед», «Реал» и «Барселону». Сейчас у них идет война, кто возьмет Гинера», – сказал президент ЦСКА.
там, где нога продолжает начатое головой.
Изо всех законов, изданных Хаммурапи,
самые главные — Зарема и Мостовой.
У вас все такие внимательные, спортс?
Наверное, один из лучших комментариев на Спортсе, что я читал в последние месяцы.
Иногда жалею, что можно поставить только один плюс.