Гинер об интересе «Галатасарая» к Чалову: «Читал, что у меня родился пятый ребенок. Еще знаю, что между «Барсой», «Реалом» и «МЮ» идет война за Гинера»

Теги ЦСКА Евгений Гинер премьер-лига Россия Галатасарай высшая лига Турция Федор Чалов Футбол

Евгений Гинер прокомментировал информацию об интересе «Галатасаря» к Федору Чалову.

Ранее сообщалось, что турецкий клуб ведет переговоры с ЦСКА о трансфере нападающего. 

«Галатасарай» заинтересован в Чалове? Я вчера читал о том, что у меня родился пятый ребенок, а еще я читал «Собачье сердце». Там есть хорошая фраза: «Не читайте газет до обеда». Я первый раз об этом слышу.

А еще я знаю «Манчестер Юнайтед», «Реал» и «Барселону». Сейчас у них идет война, кто возьмет Гинера», – сказал президент ЦСКА

Материалы по теме

20 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Криштиану Роналду
С чувством юмора у Гинера конечно все очень плохо.
+43
-17
+26
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Джон Хартсон
Ответ dimamak10
Не читайте газет до обеда там Зарема и Мостовой
Я бы вплетал свой голос в общий звериный вой
там, где нога продолжает начатое головой.
Изо всех законов, изданных Хаммурапи,
самые главные — Зарема и Мостовой.
+18
-2
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
dimamak10
Не читайте газет до обеда там Зарема и Мостовой
+14
-4
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Причёска Бэйла
В заголовке «Сити», в тексте «Юнайтед»)
У вас все такие внимательные, спортс?
+9
-3
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Анатолий Дмитриевич
между «Барсой», «Реалом» и «Сити» идет война за палец Гинера
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dan Kennedy
Ответ Dizzod
Я бы посмотрел на Гинера во главе Реала. Giner compró todo.
В Реале все скучно будет, надо в Барселону с их финансами)))
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Иван Колгашкин
Ну про МЮ Реал Барсу правильно)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Адильхан Абдусаламов
Лишь бы не сгноил как Дзагоева из-за своей скупости
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
DoDidDone
Типа Чалову также далеко до Галатасарая как Гинеру до Барсы с Реалом?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дандрей
Ответ Джон Хартсон
Я бы вплетал свой голос в общий звериный вой там, где нога продолжает начатое головой. Изо всех законов, изданных Хаммурапи, самые главные — Зарема и Мостовой.
Браво!!!
Наверное, один из лучших комментариев на Спортсе, что я читал в последние месяцы.
Иногда жалею, что можно поставить только один плюс.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Caniball
Ответ Анатолий Дмитриевич
между «Барсой», «Реалом» и «Сити» идет война за палец Гинера
Это клички дворовых собак?!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий