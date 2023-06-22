Гинер об интересе «Галатасарая» к Чалову: «Читал, что у меня родился пятый ребенок. Еще знаю, что между «Барсой», «Реалом» и «МЮ» идет война за Гинера»

Евгений Гинер прокомментировал информацию об интересе «Галатасаря» к Федору Чалову.

Ранее сообщалось, что турецкий клуб ведет переговоры с ЦСКА о трансфере нападающего.

« » заинтересован в ? Я вчера читал о том, что у меня родился пятый ребенок, а еще я читал «Собачье сердце». Там есть хорошая фраза: «Не читайте газет до обеда». Я первый раз об этом слышу.

А еще я знаю «Манчестер Юнайтед», «Реал» и «Барселону». Сейчас у них идет война, кто возьмет », – сказал президент .