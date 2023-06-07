Смолов о молодых российских игроках: «Они ходят в тренажерный зал, потому что Роналду ходит, но мяч остановить не могут. Оказавшись в первой команде «Динамо», думают, что 50 игр в сборке – изи катка»

Теги Федор Смолов Криштиану Роналду премьер-лига Россия Сборная России по футболу Динамо Москва Нобель Арустамян соцсети Эрлинг Холанд Арсен Захарян Константин Тюкавин Ярослав Гладышев Футбол

Федор Смолов считает, что молодым российским футболистам не хватает спортивной злости.

– Давай нарисуем с тобой обычный портрет российского футболиста 2023 года. Что его интересует, о чем он думает?

– По себе говорить или вообще?

– Нет, можешь не про себя. Все, что ты выделяешь в российском футболе, то, что ты видишь. Какие мысли, какие интересы у российского футболиста в 23-м году?

– Ну, вот это поколение молодых ребят, условно, если мы сейчас не берем в расчет Гладышева, Тюкавина, Захаряна... Я могу сразу сказать, что у этих молодых людей нет спортивной злости. Они не готовы на тренировках себя перебарывать, делать что-то, прикладывать какие-то сверхусилия.

Со всей этой информацией в соцсетях и с картинкой конечного результата, там, не знаю, Эрлинга Холанда, почему-то все думают, что они, оказавшись в первой команде «Динамо», окажутся… Ну, не в «Сити», но в сборке 50 игр сыграть – это вообще изи катка, я точно там буду.

При этом они ходят в тренажерный зал, потому что Криштиану Роналду ходит в тренажерный зал. И у них в голове засело, что тренажерный зал – это путь к успеху. Но они мяч остановить не могут, Нобель. Зато каждый день в тренажерном зале. Притом туда они ходят – ну потому что надо туда пойти, потому что они видят конечную картинку. Они ходят в тренажерный зал не потому, что они хотят что-то сделать, укрепить. Ну, большинство из них, – кто-то ходит. Но при этом вместо того, чтобы остаться на поле и что-то поделать дополнительно, или на тренировке не захотеть проигрывать в каждом упражнении – такого вообще нет, – сказал форвард «Динамо» в интервью Нобелю Арустамяну.

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Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?

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86 комментариев

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Игорь Мельников
Напомню, что у смолова до 25 лет было по 2 гола в год по карьере, в Краснодаре благо разыгрался. Интересно, он сам в молодости-то оставался?
+131
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+119
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Vvild
Ответ Vićtor Diaź
Не понимаю к чему эти фразы типа «изи катка», «заруинить» и т.п. Смолов же вроде умные книжки читает. А интервью даёт как будто 15- летний школяр. А вообще я к нему очень предвзят. И не могу простить за то пижонств в матче 1/4 с хорватами 🤡
Ну я так же могу общаться в непринужденной обстановке. Да и куда хуже могу. Но и книжки почитываю иногда. В чем проблема? Или у васнастолько утонченный вкус, что такие обороты речи оскорбляют ваш слух, мсье?
+101
-19
+82
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Stasinho7
Ответ Игорь Мельников
Напомню, что у смолова до 25 лет было по 2 гола в год по карьере, в Краснодаре благо разыгрался. Интересно, он сам в молодости-то оставался?
В Урале он сначала разыгрался.
Помню те полгода (вроде) в аренде.
+65
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napoli_14
Ответ Игорь Мельников
Напомню, что у смолова до 25 лет было по 2 гола в год по карьере, в Краснодаре благо разыгрался. Интересно, он сам в молодости-то оставался?
Так в итоге с высоты прожитых лет он может об этом вполне разглагольствовать. Ну и с точки зрения техники Смолова бревном сложно назвать.
+65
-1
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Давид Agabekyan
Ответ Великий Алонсо
"Изи катка". Когда 33 летний мужик хочет казаться на одной волне с молодёжью, вот только Федя опоздал, это выражение уже лет 10 не в моде
Так выражение когда он и был молодым. Какие претензии?
+52
-5
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Egor Litvinov
Лол, кек или как там
+36
-5
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Peter Parker
Ответ Vićtor Diaź
Не понимаю к чему эти фразы типа «изи катка», «заруинить» и т.п. Смолов же вроде умные книжки читает. А интервью даёт как будто 15- летний школяр. А вообще я к нему очень предвзят. И не могу простить за то пижонств в матче 1/4 с хорватами 🤡
Обычная речь 30 летнего парня, который живет в молодежной среде и дает интервью своему знакомому, тем более что Нобель тоже в ряды пенсионеров не спешит.
Или ты ожидал, что Федя чинно сидя у камина будет говорить: давеча, наши юные товарищи ничтоже сумняшеся в зал физкультурный ринулись, аки Криштиану Роналду…
Так что, зачилься и не будь токсиком 😊
+32
-3
+29
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Vićtor Diaź
Не понимаю к чему эти фразы типа «изи катка», «заруинить» и т.п.
Смолов же вроде умные книжки читает. А интервью даёт как будто 15- летний школяр.
А вообще я к нему очень предвзят.
И не могу простить за то пижонств в матче 1/4 с хорватами 🤡
+73
-45
+28
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Stasinho7
Ответ Великий Алонсо
"Изи катка". Когда 33 летний мужик хочет казаться на одной волне с молодёжью, вот только Федя опоздал, это выражение уже лет 10 не в моде
Так он до сих пор играет в КС, он не отрицал никогда. Просто геймерские словечки, а не "казаться на одной волне с молодёжью"
+25
0
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Иван_Флягин
Ответ Melnikov1968
Смешно читать эти опусы, учитывая, что Смолов сам очень посредственный футболист. Достижений никаких.
А какая разница какой он футболист? Посредственный футболист не может здравые вещи говорить? Мельников, ты как у Жванецкого: что интересного может рассказать об архитектуре человек без прописки?))
+26
-1
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box2box2
Ответ Vićtor Diaź
Не понимаю к чему эти фразы типа «изи катка», «заруинить» и т.п. Смолов же вроде умные книжки читает. А интервью даёт как будто 15- летний школяр. А вообще я к нему очень предвзят. И не могу простить за то пижонств в матче 1/4 с хорватами 🤡
То было не пижонство, а его уровень как игрока
+33
-9
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Melnikov1968
Смешно читать эти опусы, учитывая, что Смолов сам очень посредственный футболист. Достижений никаких.
+28
-9
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stewiegriffin2
Реакция этого же Смолова в 2013 после неудачных игр молодёжки, после слов Черышева что команде нужно больше работать и тренироваться: "Пусть сам тренируется"
👍
+17
-1
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Адильхан Абдусаламов
Ответ Великий Алонсо
"Изи катка". Когда 33 летний мужик хочет казаться на одной волне с молодёжью, вот только Федя опоздал, это выражение уже лет 10 не в моде
Одни душнилы
+15
-2
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Gleb Fedorov
Смолов пишет себе письмо в прошлое.
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0
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Isa Babaev
Ответ Vvild
Ну я так же могу общаться в непринужденной обстановке. Да и куда хуже могу. Но и книжки почитываю иногда. В чем проблема? Или у васнастолько утонченный вкус, что такие обороты речи оскорбляют ваш слух, мсье?
Нет, просто старперов триггерит он таких слов
+14
-5
+9
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buturlinomo
вот это самомнение, он даже в нашем чемпионате далеко не лучший.
+11
-3
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Scratch_wzp
Просто Федя играет в CS. Не приставайте)
+6
0
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Гол в девятину
Федя нормальный пацан.Но уж точно не ему вдаваться в стариковское бурчание "а вот в наше время" и уже тем более преподносить себя как какого-то ментора молодежи.Максимум что он может позволить, это говорить "пацаны не повторяет моих ошибок", но уж никак не сверху вниз кого-то там поучать.

Смешно когда такие как Федя или Сычев с Павлюченко строят из себя каких-то футбольных мудрецов.Парни, очнитесь, вы играли уже в эпоху интернета, не в чемпионате СССР или даже эпоху VHS как Мостовой или Канчельскис.Люди вас видели десяток лет каждые выходные и все про вас знают как на поле, так и за его пределами.
+9
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dizel4466
Ну не Смолову критиковать молодых....сам как был никакой ..таким и остался....
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zzzeeerrrooo
Ответ napoli_14
Так в итоге с высоты прожитых лет он может об этом вполне разглагольствовать. Ну и с точки зрения техники Смолова бревном сложно назвать.
Смотря с кем сравнивать)
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Onion
Смолов начал учить молодых. Хана росфутболу...
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Александр Максаков
Сборка - это что-то из серии футбика и фигурки?
+4
0
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Адильхан Абдусаламов
Ответ Кто составил коспекты Лобановского?
А ты сам-то готов был, Федор? Как сейчас помню все в перспективных ходил и что по итогу, а ничего по сути, хоть и влез в какую-то там десятку бомбардиров.
В целом,Федя нормально реализовался.Не Аленичев,не Карпин и не Мостовой с Аршавиным,но и совсем бастом его не назовёшь по карьере.По началу буксовал,но потом был неплох.В своём поколении топ 3.Дзюба,Кокорин и Смолов,что тоже немало.
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Никита Мурин
Смолов интересно напомнил про психологию, которая сейчас не только футболистов касается. Про соц сети, картинку конечного результата.

Но в топах обсер за слэнг)

P.S. Согласен с комментами про предвзятость из-за пенальти и про его «голы» в молодости. Но мб поэтому он себя и сравнивает с ними, понимая, что не забить эту самую паненку ему помогла только усердная работа) и та же стажировка в Голландию и у него была та самая «спортивная злость»)
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