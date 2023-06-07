Смолов о молодых российских игроках: «Они ходят в тренажерный зал, потому что Роналду ходит, но мяч остановить не могут. Оказавшись в первой команде «Динамо», думают, что 50 игр в сборке – изи катка»
Федор Смолов считает, что молодым российским футболистам не хватает спортивной злости.
– Давай нарисуем с тобой обычный портрет российского футболиста 2023 года. Что его интересует, о чем он думает?
– По себе говорить или вообще?
– Нет, можешь не про себя. Все, что ты выделяешь в российском футболе, то, что ты видишь. Какие мысли, какие интересы у российского футболиста в 23-м году?
– Ну, вот это поколение молодых ребят, условно, если мы сейчас не берем в расчет Гладышева, Тюкавина, Захаряна... Я могу сразу сказать, что у этих молодых людей нет спортивной злости. Они не готовы на тренировках себя перебарывать, делать что-то, прикладывать какие-то сверхусилия.
Со всей этой информацией в соцсетях и с картинкой конечного результата, там, не знаю, Эрлинга Холанда, почему-то все думают, что они, оказавшись в первой команде «Динамо», окажутся… Ну, не в «Сити», но в сборке 50 игр сыграть – это вообще изи катка, я точно там буду.
При этом они ходят в тренажерный зал, потому что Криштиану Роналду ходит в тренажерный зал. И у них в голове засело, что тренажерный зал – это путь к успеху. Но они мяч остановить не могут, Нобель. Зато каждый день в тренажерном зале. Притом туда они ходят – ну потому что надо туда пойти, потому что они видят конечную картинку. Они ходят в тренажерный зал не потому, что они хотят что-то сделать, укрепить. Ну, большинство из них, – кто-то ходит. Но при этом вместо того, чтобы остаться на поле и что-то поделать дополнительно, или на тренировке не захотеть проигрывать в каждом упражнении – такого вообще нет, – сказал форвард «Динамо» в интервью Нобелю Арустамяну.
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Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?
Помню те полгода (вроде) в аренде.
Или ты ожидал, что Федя чинно сидя у камина будет говорить: давеча, наши юные товарищи ничтоже сумняшеся в зал физкультурный ринулись, аки Криштиану Роналду…
Так что, зачилься и не будь токсиком 😊
Смолов же вроде умные книжки читает. А интервью даёт как будто 15- летний школяр.
А вообще я к нему очень предвзят.
И не могу простить за то пижонств в матче 1/4 с хорватами 🤡
👍
Смешно когда такие как Федя или Сычев с Павлюченко строят из себя каких-то футбольных мудрецов.Парни, очнитесь, вы играли уже в эпоху интернета, не в чемпионате СССР или даже эпоху VHS как Мостовой или Канчельскис.Люди вас видели десяток лет каждые выходные и все про вас знают как на поле, так и за его пределами.
Но в топах обсер за слэнг)
P.S. Согласен с комментами про предвзятость из-за пенальти и про его «голы» в молодости. Но мб поэтому он себя и сравнивает с ними, понимая, что не забить эту самую паненку ему помогла только усердная работа) и та же стажировка в Голландию и у него была та самая «спортивная злость»)