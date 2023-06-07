Смолов о молодых российских игроках: «Они ходят в тренажерный зал, потому что Роналду ходит, но мяч остановить не могут. Оказавшись в первой команде «Динамо», думают, что 50 игр в сборке – изи катка»

Федор Смолов считает, что молодым российским футболистам не хватает спортивной злости.

– Давай нарисуем с тобой обычный портрет российского футболиста 2023 года. Что его интересует, о чем он думает?

– По себе говорить или вообще?

– Нет, можешь не про себя. Все, что ты выделяешь в российском футболе, то, что ты видишь. Какие мысли, какие интересы у российского футболиста в 23-м году?

– Ну, вот это поколение молодых ребят, условно, если мы сейчас не берем в расчет , , ... Я могу сразу сказать, что у этих молодых людей нет спортивной злости. Они не готовы на тренировках себя перебарывать, делать что-то, прикладывать какие-то сверхусилия.

Со всей этой информацией в соцсетях и с картинкой конечного результата, там, не знаю, , почему-то все думают, что они, оказавшись в первой команде «Динамо», окажутся… Ну, не в «Сити», но в сборке 50 игр сыграть – это вообще изи катка, я точно там буду.

При этом они ходят в тренажерный зал, потому что ходит в тренажерный зал. И у них в голове засело, что тренажерный зал – это путь к успеху. Но они мяч остановить не могут, Нобель. Зато каждый день в тренажерном зале. Притом туда они ходят – ну потому что надо туда пойти, потому что они видят конечную картинку. Они ходят в тренажерный зал не потому, что они хотят что-то сделать, укрепить. Ну, большинство из них, – кто-то ходит. Но при этом вместо того, чтобы остаться на поле и что-то поделать дополнительно, или на тренировке не захотеть проигрывать в каждом упражнении – такого вообще нет, – сказал форвард «Динамо» в интервью Нобелю Арустамяну.

Булыкин о мотивации: «Нужно сокращать зарплаты и делать бонусную систему, как в Европе. Тогда молодые игроки будут биться за место в старте»

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