Малком, Клаудиньо, Дзюба, Промес, Соболев, Комличенко, Акинфеев, Чалов, Захарян, Писарский – среди номинантов на приз лучшему игроку сезона Мир РПЛ

Мир РПЛ опубликовала список претендентов на приз лучшему игроку сезона.

Изначально на награду лучшему игроку сезона претендовали 100 футболистов российской лиги. По итогам голосования журналистов список сократился до 33 имен. Эти игроки примут участие во втором этапе голосования.

Номинанты на приз лучшему игроку сезона Мир РПЛ:

, , , Дуглас Сантос, , Вендел (все – « »), Дмитрий Баринов, Артем Карпукас, Артем Дзюба (все – «Локомотив»), Сергей Пиняев, Максим Глушенков (оба – «Крылья Советов» / «Локомотив»), Илья Лантратов («Химки» / «Локомотив»), Руслан Литвинов, Георгий Джикия, Антон Зиньковский, Александр Соболев, Квинси Промес (все – «Спартак»);

Николай Комличенко, Максим Осипенко, Данил Глебов, Даниил Уткин (все – «Ростов»), Эдуард Сперцян, Джон Кордоба, Матвей Сафонов (все – «Краснодар»), Федор Чалов, Игорь Акинфеев, Иван Обляков (все – ЦСКА), Лукас Вера, Брайан Мансилья (оба – «Оренбург»), Арсен Захарян, Константин Тюкавин (оба – «Динамо»), Кристиан Нобоа («Сочи»), Владимир Писарский («Оренбург» / «Крылья Советов»).

Второй этап голосования пройдет с 20 по 27 мая, в нем примут участие болельщики. По итогам второго этапа лига сформирует списки финалистов, которые будут бороться за награды на третьем этапе голосования. Победителей выберут главные тренеры и капитаны команд Мир РПЛ, легенды лиги и эксперты телеканала «Матч Премьер».

Церемония награждения состоится 4 июня в Москве.

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