Малком, Клаудиньо, Дзюба, Промес, Соболев, Комличенко, Акинфеев, Чалов, Захарян, Писарский – среди номинантов на приз лучшему игроку сезона Мир РПЛ

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Мир РПЛ опубликовала список претендентов на приз лучшему игроку сезона.

Изначально на награду лучшему игроку сезона претендовали 100 футболистов российской лиги. По итогам голосования журналистов список сократился до 33 имен. Эти игроки примут участие во втором этапе голосования. 

Номинанты на приз лучшему игроку сезона Мир РПЛ: 

Малком, Клаудиньо, Вильмар Барриос, Дуглас Сантос, Далер Кузяев, Вендел (все – «Зенит»), Дмитрий Баринов, Артем Карпукас, Артем Дзюба (все – «Локомотив»), Сергей Пиняев, Максим Глушенков (оба – «Крылья Советов» / «Локомотив»), Илья Лантратов («Химки» / «Локомотив»), Руслан Литвинов, Георгий Джикия, Антон Зиньковский, Александр Соболев, Квинси Промес (все – «Спартак»);

Николай Комличенко, Максим Осипенко, Данил Глебов, Даниил Уткин (все – «Ростов»), Эдуард Сперцян, Джон Кордоба, Матвей Сафонов (все – «Краснодар»), Федор Чалов, Игорь Акинфеев, Иван Обляков (все – ЦСКА), Лукас Вера, Брайан Мансилья (оба – «Оренбург»), Арсен Захарян, Константин Тюкавин (оба – «Динамо»), Кристиан Нобоа («Сочи»), Владимир Писарский («Оренбург» / «Крылья Советов»).

Второй этап голосования пройдет с 20 по 27 мая, в нем примут участие болельщики. По итогам второго этапа лига сформирует списки финалистов, которые будут бороться за награды на третьем этапе голосования. Победителей выберут главные тренеры и капитаны команд Мир РПЛ, легенды лиги и эксперты телеканала «Матч Премьер». 

Церемония награждения состоится 4 июня в Москве. 

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

120 комментариев

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Кеша
Что в этом списке делает Захарян ? В этом сезоне парень просел до неузнаваемости .
+139
-3
+136
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romanisti89
при всем неуважении, но Малком однозначно
+109
-22
+87
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Дмитрий Шакиров
Ответ Влад Бахолдин
Мне тоже кажется, что Малком победит, хотя Промес не хуже))
хуже
+84
-19
+65
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Roman
Ответ SMART789
здесь есть какие то вопросы вообще?)
Конечно нет. Лукас Вера должен забирать без вариантов)
+62
-4
+58
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AlexFed
Ответ Михаил Хромаков
а что тот же Дзюба, не сыгравший и половины матчей?
У Дзюбы и без половины матчей результативность лучше.
+48
-1
+47
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SMART789
здесь есть какие то вопросы вообще?)
+51
-15
+36
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Кирилл Голивец
Ответ Roman
Конечно нет. Лукас Вера должен забирать без вариантов)
Во всяком случае он уместнее тут, чем Сычевой-Писарский (игрок половины сезона), Захарян, Зиньковский (как он вообще тут оказался?), Нобоа (при всем уважении) и тд
+31
-3
+28
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ДМ-1чемпион
Малком конечно лучший! Захарян нулевый как не прискорбно это признать!
+27
-1
+26
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Evgeny Trifonov
забивал голы Сычевой, а в номинантах какой то Писарский
+25
0
+25
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Зелёный гопник
Малком лучший!
Статистка говорит сама за себя 👍🏻
+29
-5
+24
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Михаил Хромаков
Ответ Кеша
Что в этом списке делает Захарян ? В этом сезоне парень просел до неузнаваемости .
а что тот же Дзюба, не сыгравший и половины матчей?
+28
-11
+17
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блокад блокадыч
есть Зиньковский, Захарян, но нету Мостового🤦‍♂️. Особенно не понятно что первый здесь забыл
+17
-1
+16
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ДМ-1чемпион
Соболев, Комличенко, Зобнин номинированы на звание "Лучший Дельфин РПЛ"!
+16
-1
+15
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Дмитрий Шакиров
Ответ Burel
По мне Кукуян и Вилков заслужили: главные творцы чемпионства
лучшего игрока выбирают, а московские про чемпионство ноют
+19
-5
+14
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Bartez1986
если дадут не Малкому, то это будет странно, мягко говоря
+17
-4
+13
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Blaumerc
Малком хорош. каким бы не были командные предпочтения, лучший игрок должен быть признан.
+13
0
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Alexander Prokofyev
Ответ блокад блокадыч
есть Зиньковский, Захарян, но нету Мостового🤦‍♂️. Особенно не понятно что первый здесь забыл
Да царя в списке нет. Не порядок
+11
0
+11
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Колбаскер тут
Ответ SMART789
здесь есть какие то вопросы вообще?)
В московском манямирке свои герои
+10
0
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Светлана Агейкина
Как ни крути, Малком - украшение нашего чемпионата. И приз моих зрительских симпатий Ване Облякову.
+8
-1
+7
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Такие дела
Сафонов, Захарян и Писарский-это претенденты на звание лузер года
+7
0
+7
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Lomonosov888
Ответ Кеша
Что в этом списке делает Захарян ? В этом сезоне парень просел до неузнаваемости .
Я хоть и за Динамо, но тут согласен абсолютно. Вторую половину сезона он никакущий
+6
0
+6
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Денис Мартин
Ответ Михаил Хромаков
а что тот же Дзюба, не сыгравший и половины матчей?
Дзюба в топ 3 лучших игроков второго круга. Счастье для его конкурентов, что первые пол года он катал шары в Турции.
+6
0
+6
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Любовь Мелехова
Ответ Spaten
Победителем в прыжке становится Комличенко!
Приз придется поделить с Соболевым. 🤤
+6
0
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Александр Шейфер
Ответ Михаил Хромаков
а что тот же Дзюба, не сыгравший и половины матчей?
Захарян 3+5 за 24 матча
Дзюба 8+4 за 9 матчей.
+5
0
+5
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Roman
Ответ Кирилл Голивец
Во всяком случае он уместнее тут, чем Сычевой-Писарский (игрок половины сезона), Захарян, Зиньковский (как он вообще тут оказался?), Нобоа (при всем уважении) и тд
Да я шучу, но Вера точно заслужил попасть в этот список. Лучший игрок Оренбурга и один из лучших в чемпионате на своей позиции. Этим летом точно пойдет на повышение
+5
0
+5
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