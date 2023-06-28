Сорокин о санкциях УЕФА: «Запрет на все не может быть больше 3 лет. Если более одного цикла, это уже за гранью добра и зла»

Алексей Сорокин считает, что санкции УЕФА не продлятся более 3 лет.

С 2022 года российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой организации.

– Нужно ли РФС продолжать ждать, когда УЕФА начнет снимать с нас санкции?

– Зависит от того, сколько ждать. Если это ограниченный промежуток времени, то, конечно, стоит подождать. Мы все-таки часть Европы. Но если это будет бесконечно, если эта позиция УЕФА сохранится в течение многих лет, то это, по-моему, располагает к другим решениям. Более радикальным.

– Вы про переход в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК), о котором так много говорят с прошлого года?

– Как один из вариантов. Я уже говорил, могу повториться, что не вижу ничего страшного, если мы туда перейдем.

– Сколько нам стоит ждать решения УЕФА? В какой момент придется определяться и начинать попытки договориться с Азией, если Европа не сделает шаг навстречу России?

– Не могу вам сказать. Но, на мой взгляд, такая ситуация, как сейчас, с запретом на все, не может продолжаться больше трех лет. То есть через три года, если ничего не поменяется.

– То есть, если через три года ничего не поменяется, надо будет помахать ручкой УЕФА и обращаться в АФК с предложением принять нас?

– Может быть, и раньше. Не знаю. Я назвал предельный срок. Но футбольный цикл без игры на международной арене, из которого год уже прошел, – это уже много. Если будет более одного цикла, то это уже просто за гранью добра и зла, – сказал глава оргкомитета ЧМ-2018 и советник президента РФС.