Кулибали о чемпионстве «Наполи»: «Я верю в судьбу, и это показывает, что я должен был уйти. Жалею только о том, что не поиграл с Хвичей»
Калиду Кулибали высказался о чемпионстве «Наполи».
Защитник играл за неаполитанский клуб с 2014 по 2022 год. В первом сезоне после его перехода в «Челси» «Наполи» стал чемпионом Италии.
«Наполи»? Говорят, я ушел не вовремя, но я твердо верю в судьбу, и это показывает, что я должен был уйти именно в этот момент.
Я был очень рад за своих бывших болельщиков, за клуб. Я жалею только об одном: что не поиграл с Кварацхелией», – сказал футболист «Аль-Хилаля» в интервью La Repubblica.
— Ладно, не заливай! Ни разу не играл с Кварацхелией?
— Не довелось.
— Уже постучались на небеса, накачались текилой, буквально проводили себя в последний путь… А ты и с Кварацхелией-то не поиграл...
— Не успел. Не вышло.
— Не знал, что на небесах никуда без этого? Пойми, на небесах только и говорят, что о Кварацхелии. Как он бесконечно прекрасен… О том, как Серия А была укрощена, и огонь уже догорал в сборной Грузии. А ты? Что ты им скажешь? Ведь ты ни разу не играл с Кварацхелией. Там, наверху, тебя окрестят лохом…