Калиду Кулибали высказался о чемпионстве «Наполи».

Защитник играл за неаполитанский клуб с 2014 по 2022 год. В первом сезоне после его перехода в «Челси» « » стал чемпионом Италии.

«Наполи»? Говорят, я ушел не вовремя, но я твердо верю в судьбу, и это показывает, что я должен был уйти именно в этот момент.

Я был очень рад за своих бывших болельщиков, за клуб. Я жалею только об одном: что не поиграл с Кварацхелией», – сказал футболист « » в интервью La Repubblica.