Кулибали о чемпионстве «Наполи»: «Я верю в судьбу, и это показывает, что я должен был уйти. Жалею только о том, что не поиграл с Хвичей»

Теги серия А Италия Наполи высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Калиду Кулибали Хвича Кварацхелия Футбол

Калиду Кулибали высказался о чемпионстве «Наполи».

Защитник играл за неаполитанский клуб с 2014 по 2022 год. В первом сезоне после его перехода в «Челси» «Наполи» стал чемпионом Италии. 

«Наполи»? Говорят, я ушел не вовремя, но я твердо верю в судьбу, и это показывает, что я должен был уйти именно в этот момент.

Я был очень рад за своих бывших болельщиков, за клуб. Я жалею только об одном: что не поиграл с Кварацхелией», – сказал футболист «Аль-Хилаля» в интервью La Repubblica. 

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13 комментариев

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Aleksey Yashin
— Я никогда не играл с Кварацхелией…
— Ладно, не заливай! Ни разу не играл с Кварацхелией?
— Не довелось.
— Уже постучались на небеса, накачались текилой, буквально проводили себя в последний путь… А ты и с Кварацхелией-то не поиграл...
— Не успел. Не вышло.
— Не знал, что на небесах никуда без этого? Пойми, на небесах только и говорят, что о Кварацхелии. Как он бесконечно прекрасен… О том, как Серия А была укрощена, и огонь уже догорал в сборной Грузии. А ты? Что ты им скажешь? Ведь ты ни разу не играл с Кварацхелией. Там, наверху, тебя окрестят лохом…
+52
0
+52
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Dmitry Orlov
Это чувство, когда Иван Лапшов, Александр Коломейцев, Даниил Куликов, Дмитрий Тарасов, Роман Тугарев, Солтмурад Бакаев, Леон Мусаев, Иван Игнатьев, Владислав Игнатьев, Денис Макаров, Михаил Костюков, Георгий Зотов, Никита Медведев - играли с Хвичей, а ты - нет.
+36
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+36
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Andy93
Респект, если так считает
+14
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noti22
Там скорее не Калиду, а Инсинье зарешал. Ройсу на заметку
+10
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Вячеслав Горелов
Любопытно что Хвича перед переходом в Наполи тоже говорил что хочет играть с Кулибали
+9
0
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dr. cage
Будет очень смешно, если внезапно Челси выиграет АПЛ в след.сезоне..
+4
-1
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Северный болельщик
Судьба отправила в Аль-Хилаль стричь купюры, чтобы дальше жить, не взирая ни на что
+3
-1
+2
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DolJun
ну и в чем не прав этот сенегальский джеррард?
+6
-5
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Dario Alexys
По нарезкам с ютуба Кулибали был просто монстром , казалось вполне по силам заиграть в топ клубе . Но ,видимо, чего-то не хватало.
+1
0
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David Aprasidze
Ответ Dmitry Orlov
Это чувство, когда Иван Лапшов, Александр Коломейцев, Даниил Куликов, Дмитрий Тарасов, Роман Тугарев, Солтмурад Бакаев, Леон Мусаев, Иван Игнатьев, Владислав Игнатьев, Денис Макаров, Михаил Костюков, Георгий Зотов, Никита Медведев - играли с Хвичей, а ты - нет.
Ну Макаров и сам выглядел не хуже
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pasha_t
Ответ Dmitry Orlov
Это чувство, когда Иван Лапшов, Александр Коломейцев, Даниил Куликов, Дмитрий Тарасов, Роман Тугарев, Солтмурад Бакаев, Леон Мусаев, Иван Игнатьев, Владислав Игнатьев, Денис Макаров, Михаил Костюков, Георгий Зотов, Никита Медведев - играли с Хвичей, а ты - нет.
Как ты их всех назвал
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trav
Ответ Dario Alexys
По нарезкам с ютуба Кулибали был просто монстром , казалось вполне по силам заиграть в топ клубе . Но ,видимо, чего-то не хватало.
у него прекрасная карьера вышла. Наполи это топ2 клуб последних 10 лет в Италии и он был его частью
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