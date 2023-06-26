«Фенербахче» хочет арендовать Вендела у «Зенита» с опцией выкупа. Бразилец заинтересован в переходе из-за еврокубков и обстановки в России

«Фенербахче» хочет арендовать Вендела у «Зенита».

Ранее агент Вендела заявил, что бразилец не вернется в Россию из-за напряженной политической обстановки в стране. Позже гендиректор сине-бело-голубых Александр Медведев заверил, что полузащитник присоединится к команде в ближайшее время.

По информации Sporx, глава « » Али Коч начал переговоры об аренде Вендела с возможностью выкупа. Сообщается, что бразилец воспринял предложение с интересом. Кроме того, на решение хавбека также может повлиять отстранение «Зенита» от еврокубков в следующем сезоне.

В прошедшем сезоне Мир РПЛ Вендел провел в составе « » 25 матчей, забив 8 голов и отдав 3 результативных передачи. Подробная статистика доступна здесь.