«Фенербахче» хочет арендовать Вендела у «Зенита» с опцией выкупа. Бразилец заинтересован в переходе из-за еврокубков и обстановки в России

Теги Зенит премьер-лига Россия Фенербахче высшая лига Турция возможные трансферы Али Коч Вендел Футбол

«Фенербахче» хочет арендовать Вендела у «Зенита».

Ранее агент Вендела заявил, что бразилец не вернется в Россию из-за напряженной политической обстановки в стране. Позже гендиректор сине-бело-голубых  Александр Медведев заверил, что полузащитник присоединится к команде в ближайшее время.

По информации Sporx, глава «Фенербахче» Али Коч начал переговоры об аренде Вендела с возможностью выкупа. Сообщается, что бразилец воспринял предложение с интересом. Кроме того, на решение хавбека также может повлиять отстранение «Зенита» от еврокубков в следующем сезоне.

В прошедшем сезоне Мир РПЛ Вендел провел в составе «Зенита» 25 матчей, забив 8 голов и отдав 3 результативных передачи. Подробная статистика доступна здесь.

24 комментария

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Мужанов Дмитрий Александрович
Лучше бы сразу продать, без всяких аренд.
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Зелёный гопник
Ответ Solist205
Отлично! Вот и посмотрим скоро на Зенитъ без арапов…
Все равно будете отлетать 😅
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Bohdan Kravets
А что не так с обстановкой? Вроде все по плану же. Если что, то Лукашенко впряжется и все порешает.
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Юра Зыков
Ответ Teodrakis
Да хоть бы, не получить за него хотя бы 30, будет провалом. И если сейчас есть такая возможность, потом может не быть
Вряд-ли Турки будут платить 30 ку,да и отдавать только за обязательньный выкуп а не с опцией
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Причёска Бэйла
Ответ Solist205
Отлично! Вот и посмотрим скоро на Зенитъ без арапов…
7:1
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Ivan Petrov
Ответ Мужанов Дмитрий Александрович
Лучше бы сразу продать, без всяких аренд.
Позвони Медведеву скажи,а то он может и не знает
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elan_
Ого. Бразильцев уже даже деньги не радуют, все равно бегут..
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Андрей Балабаев
Ответ Solist205
Отлично! Вот и посмотрим скоро на Зенитъ без арапов…
Так было в 1 сезоне Семака. Во 2 сезоне появились Сантос и Малком, который больше половины сезона из-за травмы пропустил. Результат был тот же. А вот как кое-кто без тыкателя ножами и наркобарыгой смог бы-интересно посмотреть
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Ivan Petrov
Ответ Злодей Спб
Деньги вперёд и никаких аренд. Сломают его там и что дальше?
Что что ,больничный будете платить,народных денег не жалейте,бабушки подождут
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Гоша Петров
Ответ Никита Самарин
Никакой аренды, только полноценный трансфер. На нём вполне можно выручить миллионов 30, а то и больше. Саудитам его можно предложить, они там вроде денег не считают. 😏
ну так он вроде еврокубки хочет
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sebastian1410
Ответ Teodrakis
Да хоть бы, не получить за него хотя бы 30, будет провалом. И если сейчас есть такая возможность, потом может не быть
Какие 30 млн у Фенербахче?! Последний раз больше 10 млн они платили 10 лет назад в сезоне 13/14. Удивительно, но трансфер был из РПЛ - купили Эменики из Спартака за 13 млн евро.
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Verhovn
Если он действительно этого хочет - перейти в турецкий клуб, то пусть идёт. Другое дело, что он был куплен за деньги немалые. Вот в чём загвоздка. Тут могут быть проблемы.
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Teodrakis
Да хоть бы, не получить за него хотя бы 30, будет провалом. И если сейчас есть такая возможность, потом может не быть
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Причёска Бэйла
Цыгане губу раскатали.
Арду Гюлера в аренду тогда.
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Рашпель793
При всём уважении, но Вендел по мне так может заиграть и в более сильной команде и лиге. А аренда хз, проще уж продать.
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Бухгалтер2021
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по тихому в аренду.а там и откажется ехать.бабло срубил
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Никита Самарин
Никакой аренды, только полноценный трансфер. На нём вполне можно выручить миллионов 30, а то и больше. Саудитам его можно предложить, они там вроде денег не считают. 😏
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Blaumerc
Вендел мог бы перейти и в крепкую команду из топ5 лиг. Условную Севилью, Айнтрахт или Рому он спокойно потянет. А по финансам, если Фенербахче сможет потянуть, то и другие потянут.
А может и утка вообще
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Сахарный ватник
Вендел хотел схитрить и не возвращаться, но Иосиф его подвёл.
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