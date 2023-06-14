«Зенит», «Фенербахче», «Црвена Звезда» и «Нефтчи» сыграют в Кубке PARI Премьер в июле

Участниками Кубка PARI Премьер в этом году впервые станут несколько иностранных команд.

Соревнование пройдет с 1 по 15 июля в Санкт-Петербурге на стадионах «Газпром Арена» и «Смена». За трофей поборются «Зенит», «Фенербахче», « » и «Нефтчи».

Все игры покажут каналы « » и «Матч Премьер».

Расписание турнира:

1 июля. 19:30. «Зенит» – «Нефтчи» (« »)

4 июля. 19:30. «Црвена Звезда» – «Зенит» («Газпром Арена»)

8 июля. 19:30. «Нефтчи» – «Црвена Звезда» («Смена»)

9 июля. 19:30. «Зенит» – «Фенербахче» («Газпром Арена»)

12 июля. 19:30. «Фенербахче» – «Црвена Звезда» («Смена»)

15 июля. 14:00. « » – « » («Смена»)

Последний розыгрыш Кубка PARI Премьер выиграл «Зенит».