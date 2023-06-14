«Зенит», «Фенербахче», «Црвена Звезда» и «Нефтчи» сыграют в Кубке PARI Премьер в июле
Участниками Кубка PARI Премьер в этом году впервые станут несколько иностранных команд.
Соревнование пройдет с 1 по 15 июля в Санкт-Петербурге на стадионах «Газпром Арена» и «Смена». За трофей поборются «Зенит», «Фенербахче», «Црвена Звезда» и «Нефтчи».
Все игры покажут каналы «Матч ТВ» и «Матч Премьер».
Расписание турнира:
1 июля. 19:30. «Зенит» – «Нефтчи» («Газпром Арена»)
4 июля. 19:30. «Црвена Звезда» – «Зенит» («Газпром Арена»)
8 июля. 19:30. «Нефтчи» – «Црвена Звезда» («Смена»)
9 июля. 19:30. «Зенит» – «Фенербахче» («Газпром Арена»)
12 июля. 19:30. «Фенербахче» – «Црвена Звезда» («Смена»)
15 июля. 14:00. «Нефтчи» – «Фенербахче» («Смена»)
Последний розыгрыш Кубка PARI Премьер выиграл «Зенит».
Это ж по сути дела какая-то имитация и самоудовлетворение . Онанизм , проще говоря !
За это мы, что ли, с тобой мерзли , голодали и гибли в лихие 90-е ?