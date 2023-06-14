«Зенит», «Фенербахче», «Црвена Звезда» и «Нефтчи» сыграют в Кубке PARI Премьер в июле

Теги Зенит премьер-лига Россия Фенербахче высшая лига Турция высшая лига Сербия Црвена Звезда Нефтчи высшая лига Азербайджан Газпром Арена (Крестовский) Матч ТВ Кубок PARI Премьер Футбол

Участниками Кубка PARI Премьер в этом году впервые станут несколько иностранных команд.

Соревнование пройдет с 1 по 15 июля в Санкт-Петербурге на стадионах «Газпром Арена» и «Смена». За трофей поборются «Зенит», «Фенербахче», «Црвена Звезда» и «Нефтчи».

Все игры покажут каналы «Матч ТВ» и «Матч Премьер».

Расписание турнира:

1 июля. 19:30. «Зенит» – «Нефтчи» («Газпром Арена»)

4 июля. 19:30. «Црвена Звезда» – «Зенит» («Газпром Арена»)

8 июля. 19:30. «Нефтчи» – «Црвена Звезда» («Смена»)

9 июля. 19:30. «Зенит» – «Фенербахче» («Газпром Арена»)

12 июля. 19:30. «Фенербахче» – «Црвена Звезда» («Смена»)

15 июля. 14:00. «Нефтчи» – «Фенербахче» («Смена»)

Последний розыгрыш Кубка PARI Премьер выиграл «Зенит».

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24 комментария

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Tun
Хоть какой-то международный турнир)
+30
-2
+28
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Евгений Громов 22
Международный турнир это хорошо)
+17
0
+17
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Гамарджоба Генацвале
Спартак почему не пригласили? Теперь вообще без титулов останется в след.сезоне.
+18
-4
+14
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Старик Стариканов
Наш Спартак никуда не пригласили,придется довольствоваться предсезонным чаепитием с судьями
+15
-6
+9
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a.k.a. DRAGON0928
Довольно интересно
+9
-1
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Сергей Жарковский
Вот это классно, и команды неплохие, и всё таки международный турнир, а не междусобойчик!👍
+5
-2
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Oleg Olegov
Фенербахче- Црвена Звезда на стадионе Смена это серьёзно.
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Dj_dale
Фенербахче - Црвена Звезда на Смене. Сколько лёт живу неподалёку, никогда не думал, что увижу на этом стадионе такую вывеску)
+2
0
+2
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Злодей Спб
Данный турнир - элемент предсезонной подготовки ФК Зенит. Чем катать двусторонки или приглашать Ростов-Урал-Оренбург, лучше скатать несколько матчей с иностранными командами, у которых нет заинтересованности калечить твоих игроков.
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kokakoka
В нынешней ситуации очень даже неплохой состав
+4
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ноунэйм
азербайджанский футбол на подъеме?)
+2
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Валерий Охотин
Ответ Константин Эсперов
Частный турнир Газпрома для клуба.
А частный турнир Лукойла для народной команды ? Слабо ?
+5
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Константин Эсперов
Ответ Данко Лазович
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Скорее не хочет , потому что много денег надо тратиться на турнир ,которые не оправдает вложений . Я без зависти , Зенит молодец
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Ковид 07.10.52
Вот молодцы типы из одного городка...добились, что нас выгнали из международной арены, а теперь только для своего одного клуба организуют международный турнирчик..., и при этом кричат, что хотят конкуренции в рпл...лицемеры....
+3
-3
0
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Данко Лазович
Ответ Валерий Охотин
А частный турнир Лукойла для народной команды ? Слабо ?
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OldRedWhite
Ответ Валерий Охотин
А частный турнир Лукойла для народной команды ? Слабо ?
Валера , давай честно , как у нас повелось с тобой .
Это ж по сути дела какая-то имитация и самоудовлетворение . Онанизм , проще говоря !
За это мы, что ли, с тобой мерзли , голодали и гибли в лихие 90-е ?
0
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Константин Эсперов
Ответ Старик Стариканов
Наш Спартак никуда не пригласили,придется довольствоваться предсезонным чаепитием с судьями
Спартак не позаботился ,чтобы его куда то пригласили .
+1
-1
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Данко Лазович
Ответ Константин Эсперов
Спартак не позаботился ,чтобы его куда то пригласили .
а кто это?
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Александр Смирнов
Ответ Константин Эсперов
Это партнёрский турнир с кем подписал его Зенит
Так у Зенита Winline спонсор от буков. Pari тут как нарисовался?
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