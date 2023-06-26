Гари Невилл: «В АПЛ можно выйти, поднявшись с низов, это делает наш футбол особенным. Суперлига – посягательство на эти принципы»
Гари Невилл назвал Суперлигу посягательством на принципы футбола.
– Как совладелец «Солфорд Сити», что вы думаете о сказочной истории «Рексхэма»?
– Мечта о пирамиде в английском футболе заключается в том, что можно подняться с низов и играть в Премьер-лиге. Как только мы потеряем это, мы потеряем все. То, что сделали такие клубы, как «Лутон», «Рексхэм» и «Стокпорт», делает футбол особенным.
Мы не франшизный футбол. Суперлига посягнула на эти принципы, и это никогда больше не повторится, – сказал бывший игрок «Манчестер Юнайтед».
Напомним, «Рексхэм», совладельцами которого являются актеры Райан Рейнольдс и Роб Макэлхенни, по итогам сезона вышел в 4-й дивизион Англии. Впоследствии Рейнольдс назвал целью клуба выход в АПЛ в будущем.
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