Гари Невилл: «В АПЛ можно выйти, поднявшись с низов, это делает наш футбол особенным. Суперлига – посягательство на эти принципы»

Гари Невилл назвал Суперлигу посягательством на принципы футбола.

– Как совладелец « », что вы думаете о сказочной истории « »?

– Мечта о пирамиде в английском футболе заключается в том, что можно подняться с низов и играть в Премьер-лиге. Как только мы потеряем это, мы потеряем все. То, что сделали такие клубы, как «Лутон», «Рексхэм» и «Стокпорт», делает футбол особенным.

Мы не франшизный футбол. Суперлига посягнула на эти принципы, и это никогда больше не повторится, – сказал бывший игрок « ».

Напомним, «Рексхэм», совладельцами которого являются актеры Райан Рейнольдс и Роб Макэлхенни, по итогам сезона вышел в 4-й дивизион Англии. Впоследствии Рейнольдс назвал целью клуба выход в в будущем.