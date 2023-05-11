Агент Бэйла об интересе «Рексхэма»: «Гарет больше не хочет играть в футбол, у него прекрасная жизнь. Он со своей семьей, а это самое главное»

Теги премьер-лига Англия Гарет Бэйл Д4 Англия Рексхэм Д5 Англия агенты Футбол

Агент Гарета Бэйла отреагировал на интерес «Рексхэма» к услугам экс-игрока.

Напомним, Бэйл объявил о завершении профессиональной карьеры 9 января. Однако после того, как «Рексхэм» вышел в четвертый дивизион Англии, совладельцы клуба Райан Рейнольдс и Роб Макэлхенни пытались убедить Гарета присоединиться к команде. 

«Я думаю, он [завершил карьеру] в подходящее время. Он добился всего, чего хотел – он играл за сборную Уэльса на самом высоком уровне на чемпионата мира, это то, чем он действительно хотел заниматься, и я думаю, он знал, что его тело больше не выдерживает. Последние несколько лет ему было нелегко.

У него была отличная карьера. Он наслаждался жизнью, но сейчас у него прекрасная жизнь. Он со своей семьей, а это самое главное. Он проводит много времени со своими детьми, именно этим он хочет заниматься.

Да, конечно, он будет заниматься другими вещами позже, но в данный момент позвольте ему просто наслаждаться жизнью.

Они [Рейнольдс и Макэлхенни] на самом деле со мной не разговаривали. Возможно, они говорили с Гаретом, но нет, Гарет больше не хочет играть в футбол», – сказал Джонатан Барнетт.

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19 комментариев

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Tollie
Бэйл еще нужен Крыльям, рано ему уезжать в валлийский третьдив.
+55
-1
+54
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Aleks_92
"Гарет уже не хочет играть в футбол" - мне кажется, что из Мадрида такие новости каждый месяц приходили, кроме месяцев, когда играла сборная Уэльса.
+29
-1
+28
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Мукунку хороший
Мы с тобою играем в футбол
Я в игре подобен мячу
Снова ты забиваешь мне гол
И я уже ничего не хочу
+6
0
+6
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Vatikan
Зачем агент тогда нужен?
+4
0
+4
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ПОШОЛ ПОШОЛ
Рексем ☝🏼🥲
+2
0
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Кино Музыка
Его бы к Роналду, вдвоем веселей будет.
+1
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Ansu Fati
Новость опоздала на 3 года))
+1
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SadlerRG
Променял гетры на гольфы
+1
0
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Vatikan
Ответ Mr.Oizo
А кто ему клюшки по полю носить должен?
Клюшконос
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Mr.Oizo
Ответ Vatikan
Зачем агент тогда нужен?
А кто ему клюшки по полю носить должен?
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yurist Cherchesova
Ответ Никита Алексеев
Он не хотел играть уже последние 2-3 года, чертов контракт с огромными деньгами)
Прям как Азар
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Виталий Ан
Ответ Aleks_92
"Гарет уже не хочет играть в футбол" - мне кажется, что из Мадрида такие новости каждый месяц приходили, кроме месяцев, когда играла сборная Уэльса.
Гарет давно уже не хочет играть в футбол.
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Morning Again
Согласен. В погоне за результатом главное не забывать позволять себе иногда просто насладиться жизнью и провести время с семьей.
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5hxrb7mywu
А зачем бывшему футболисту агент?🤔
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Рамис Гилязетдинов
Зачем ему футбольный агент, если он не хочет играть в футбол?
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Коля Фокин
Человек не играет, а агент есть, во как
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Илья Ворошилов
Пускай кайфует от гольфа
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Акира_1
Обеспечил счастливую пенсию в Реала, а что ещё нужно 😄
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Никита Алексеев
Он не хотел играть уже последние 2-3 года, чертов контракт с огромными деньгами)
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