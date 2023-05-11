Агент Гарета Бэйла отреагировал на интерес «Рексхэма» к услугам экс-игрока.

Напомним, объявил о завершении профессиональной карьеры 9 января. Однако после того, как « » вышел в четвертый дивизион Англии, совладельцы клуба Райан Рейнольдс и Роб Макэлхенни пытались убедить Гарета присоединиться к команде.

«Я думаю, он [завершил карьеру] в подходящее время. Он добился всего, чего хотел – он играл за сборную Уэльса на самом высоком уровне на чемпионата мира, это то, чем он действительно хотел заниматься, и я думаю, он знал, что его тело больше не выдерживает. Последние несколько лет ему было нелегко.

У него была отличная карьера. Он наслаждался жизнью, но сейчас у него прекрасная жизнь. Он со своей семьей, а это самое главное. Он проводит много времени со своими детьми, именно этим он хочет заниматься.

Да, конечно, он будет заниматься другими вещами позже, но в данный момент позвольте ему просто наслаждаться жизнью.

Они [Рейнольдс и Макэлхенни] на самом деле со мной не разговаривали. Возможно, они говорили с Гаретом, но нет, Гарет больше не хочет играть в футбол», – сказал Джонатан Барнетт.