Актер Рейнольдс о «Рексхэме»: «Хотим в АПЛ – займет это 5 лет или 20, это и есть наша цель. Сложнее всего было бы с реконструкцией стадиона»

Теги премьер-лига Англия Д4 Англия Рексхэм Д5 Англия Райан Рейнольдс Футбол

Актер Райан Рейнольдс назвал основной целью «Рексхэма» выход в АПЛ.

Ранее «Рексхэм», владельцами которого являются Райан Рейнольдс и Роб Макэлхенни, досрочно вышел в 4-й дивизион Англии.

«Конечно, мы хотим попасть в Премьер-лигу. Почему бы и нет? Займет это 5 лет или 20, это и есть наша цель. Самой большой сложностью в этом случае была бы необходимость реконструкции стадиона, но это было бы очень приятной проблемой», – сказал Рейнольдс в интервью S4C.

«С нашей точки зрения, мы сделали шаг навстречу АПЛ. Никто не думает, что это будет легко или что это произойдет в ближайшие несколько лет», – сказал совладелец «Рексхэма» Роб Макэлхенни.

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5 комментариев

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Los Galácticos
Впереди очень длинный и сложный путь, но в любом случае желаю только удачи Рейнольдсу в этом деле. Если попадут в АПЛ можно тогда будет и фильм снять про Рексхэм, мир любит такие истории.
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Shadow1882
По документалке ещё было видно, насколько искренен Роб в делах клуба. После победы дни напролёт ни о чём другом в твиттере не писал, кроме Рексхэма. Приятно видеть столь открытое отношение к своему клубу от совладельца
+3
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+3
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кuraakula belov
Да там и сейчас стадион не хуже чем у Борнмута, 10к, целиком под козырьком
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Mihel
Удачи - люди искренне болеют за своё дело
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А.Э.РАСИМ
Рэйнолдс иногда так смешит, молодец.
А здесь он серьезно так.
Рексхэму удачи.
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