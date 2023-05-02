Актер Рейнольдс о «Рексхэме»: «Хотим в АПЛ – займет это 5 лет или 20, это и есть наша цель. Сложнее всего было бы с реконструкцией стадиона»

Актер Райан Рейнольдс назвал основной целью «Рексхэма» выход в АПЛ.

Ранее «Рексхэм», владельцами которого являются Райан Рейнольдс и Роб Макэлхенни, досрочно вышел в 4-й дивизион Англии.

«Конечно, мы хотим попасть в Премьер-лигу. Почему бы и нет? Займет это 5 лет или 20, это и есть наша цель. Самой большой сложностью в этом случае была бы необходимость реконструкции стадиона, но это было бы очень приятной проблемой», – сказал Рейнольдс в интервью S4C.

«С нашей точки зрения, мы сделали шаг навстречу . Никто не думает, что это будет легко или что это произойдет в ближайшие несколько лет», – сказал совладелец « » Роб Макэлхенни.

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