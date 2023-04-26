Макэлхенни – Бэйлу: «Давай сыграем в гольф! Не буду убеждать тебя возобновить карьеру еще на сезон». Гарет поздравил актера с выходом «Рексхэма» в 4-й дивизион Англии

Актер Роб Макэлхенни предложил Гарету Бэйлу провести сезон в «Рексхэме».

Ранее «Рексхэм», принадлежащий Робу Макэлхенни и Райану Рейнольдсу, досрочно гарантировал себе место в 4-м дивизионе Англии после 15 лет в 5-м.

Гарет Бэйл, недавно завершивший футбольную карьеру, поздравил Макэлхенни с этим событием в видеообращении. Актер опубликовал его в своем твиттере, ответив Бэйлу.

«Эй, Гарет! Давай сыграем в гольф! Я совершенно точно не собираюсь тратить 4 часа на попытки убедить тебя возобновить карьеру на один последний волшебный сезон», – написал Макэлхенни.

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