Макэлхенни – Бэйлу: «Давай сыграем в гольф! Не буду убеждать тебя возобновить карьеру еще на сезон». Гарет поздравил актера с выходом «Рексхэма» в 4-й дивизион Англии
Актер Роб Макэлхенни предложил Гарету Бэйлу провести сезон в «Рексхэме».
Ранее «Рексхэм», принадлежащий Робу Макэлхенни и Райану Рейнольдсу, досрочно гарантировал себе место в 4-м дивизионе Англии после 15 лет в 5-м.
Гарет Бэйл, недавно завершивший футбольную карьеру, поздравил Макэлхенни с этим событием в видеообращении. Актер опубликовал его в своем твиттере, ответив Бэйлу.
«Эй, Гарет! Давай сыграем в гольф! Я совершенно точно не собираюсь тратить 4 часа на попытки убедить тебя возобновить карьеру на один последний волшебный сезон», – написал Макэлхенни.
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