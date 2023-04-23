«Рексхэм» Райана Рейнольдса вышел в 4-й дивизион Англии после 15 лет в 5-м. Актер написал: «Футбол – одна из самых романтичных вещей на Земле»

Теги премьер-лига Англия Д4 Англия Рексхэм Д5 Англия Футбол

Принадлежащий Райану Рейнольдсу «Рексхэм» вышел в 4-й дивизион Англии.

Валлийская команда одержала победу над «Борэм Вуд» (3:1) и гарантировала себе первое место в пятой лиге Англии. «Рексхэм» вернулся в профессиональную лигу после 15-летнего отсутствия. 

В 45 матчах Национальной лиги «Рексхэм» набрал 110 очков. 

После матча Рейнольдс заявил, что чувствует «неподдельную радость». «Видеть радость на лицах игроков и, конечно же, всего стадиона – вот в чем суть», – сказал актер и совладелец «Рексхэма». 

«Все, что у меня есть, пахнет шампанским, пивом и травой. Я испытываю эмоции между хихиканьем и рыданиями. Этот город и этот вид спорта – одни из самых романтичных вещей на Земле. Спасибо, «Рексхэм», – написал Рейнольдс. 

Фото: https://twitter.com/VancityReynolds/

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17 комментариев

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Arman FCSM
Мои поздравления, мистер Пуль
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aseroma
конечно, клуб частично принадлежит Райану, но не стоит забывать, что совладельцем также является Роб МакЭлхени, который стоит с ним рядом на фото. Он придумал, написал и снялся в "Филадельфии Всегда Солнечно". Самый необычный сериал, который я видел. Советую любителям чёрного и неклассического юмора.
+17
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Kazbek Ilyassovskiy
Не "Мальорка" Карпина, конечно, но тоже неплохо звучит.
+5
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Николай Иванов
Хороший актер,удачи клубу
+3
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Gatsby !!!
Возвращения дедпула
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Tigo_Volchara93
Было бы интересно еще узнать какой бюджет у клуба сколько зп и премии у игроков
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Аморалинни
Не упомянуть то, что за Врексем играет и снимает блоги Фостер - информационное преступление
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Today I feel Qatari
Ответ Albert Rrahmani
А почему валлийский клуб играет в лигах Англии? Типа там такая система, где кто хочет, там и играет? Такой же вопрос я себе задавал про Кардифф и Суонси, но там скорее всего из-за намного более высокой прибыли в Чемпионшипе и АПЛ.
Исторически Чемпионата Уэльса (в отличие от чемпионата Шотландии) не существовало до 1992 года, поэтому все валлийские клубы играли в лигах Англии. Когда Чемпионат Уэльса наконец-то создали он на первых порах был полулюбительским и чтобы профессиональные валлийские клубы из системы английских лиг (Кардифф, Суонси, Ньюпорт и Рексхэм) могли там играть им надо было отказываться от своего профессионального статуса. Разумеется никто на такой даунгрейд не пошел и поэтому в порядке исключения этим четырем клубам разрешили продолжить выступление в Английской футбольной системе. Но зато они потеряли право на участие в Кубке Уэльса, который до этого регулярно брали, и соответственно на регулярное участие в еврокубках от Уэльса
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Andrey Konovalov
Ответ Tigo_Volchara93
Было бы интересно еще узнать какой бюджет у клуба сколько зп и премии у игроков
Лак посмотри, они снимают онлайн сериал про город и клуб, и имеют высокие рейтинги, помогая зарабатывать на туризме городу и сами в плюсе остаются.
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Today I feel Qatari
Ответ Tigo_Volchara93
Было бы интересно еще узнать какой бюджет у клуба сколько зп и премии у игроков
Думаю дофигища. Например за них бегает Пол Маллин, который был лучшим бомбардиром Лиги 2 играя за Кембридж и вместо того, чтобы по примеру Ивана Тоуни отправиться на повышение хотя бы в Чемпионшип поехал в играть в нон-лиг за Рексхэм. Так что ничего романтичного в их истории не вижу, пока ведут себя как обычный клуб-олигарх
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Roman
Ответ aseroma
конечно, клуб частично принадлежит Райану, но не стоит забывать, что совладельцем также является Роб МакЭлхени, который стоит с ним рядом на фото. Он придумал, написал и снялся в "Филадельфии Всегда Солнечно". Самый необычный сериал, который я видел. Советую любителям чёрного и неклассического юмора.
Да, хороший сериал. Де Вито там тащит)
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Иван Петров
Ответ Albert Rrahmani
А почему валлийский клуб играет в лигах Англии? Типа там такая система, где кто хочет, там и играет? Такой же вопрос я себе задавал про Кардифф и Суонси, но там скорее всего из-за намного более высокой прибыли в Чемпионшипе и АПЛ.
Уэльс часть Британии.
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Maricone
Ответ Roman
Да, хороший сериал. Де Вито там тащит)
там они все тащат - Шайка рулит:)
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Maricone
Ответ aseroma
конечно, клуб частично принадлежит Райану, но не стоит забывать, что совладельцем также является Роб МакЭлхени, который стоит с ним рядом на фото. Он придумал, написал и снялся в "Филадельфии Всегда Солнечно". Самый необычный сериал, который я видел. Советую любителям чёрного и неклассического юмора.
блин, не узнал его без щетины. Филадельфия - лучший юмористический сериал лично для меня, хоть и уже не торт. серия, где Чарли и как раз вроде Мак застряли в Бассейне и заказывали пиццу. это шедевр
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Albert Rrahmani
А почему валлийский клуб играет в лигах Англии? Типа там такая система, где кто хочет, там и играет? Такой же вопрос я себе задавал про Кардифф и Суонси, но там скорее всего из-за намного более высокой прибыли в Чемпионшипе и АПЛ.
0
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Брулин
Выход в лигу выше, это всегда здорово. Но главная беда новичков, что редко удается закрепиться. Так, что стоит Рексхэму пожелать удачи в следующем сезоне.
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Spaten
Он даже всплакнул. Теперь не останавливаться!
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