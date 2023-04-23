«Рексхэм» Райана Рейнольдса вышел в 4-й дивизион Англии после 15 лет в 5-м. Актер написал: «Футбол – одна из самых романтичных вещей на Земле»

Принадлежащий Райану Рейнольдсу «Рексхэм» вышел в 4-й дивизион Англии.

Валлийская команда одержала победу над «Борэм Вуд» (3:1) и гарантировала себе первое место в пятой лиге Англии. «Рексхэм» вернулся в профессиональную лигу после 15-летнего отсутствия.

В 45 матчах лиги « » набрал 110 очков.

После матча Рейнольдс заявил, что чувствует «неподдельную радость». «Видеть радость на лицах игроков и, конечно же, всего стадиона – вот в чем суть», – сказал актер и совладелец «Рексхэма».

«Все, что у меня есть, пахнет шампанским, пивом и травой. Я испытываю эмоции между хихиканьем и рыданиями. Этот город и этот вид спорта – одни из самых романтичных вещей на Земле. Спасибо, «Рексхэм», – написал Рейнольдс.

Фото: https://twitter.com/VancityReynolds/

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