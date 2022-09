Невилл о создании Суперлиги: «Это была попытка убийства футбола, определяющий момент в истории игры. И «Барса», «Реал», «Юве» не отказались от намерений»

раскритиковал идею создания .

– Намерение создать Суперлигу сподвигло вас на написание книги [The People’s Game: A View from A Front Seat in Football]. Что бы вы сказали тем, кто считает, что кризиса удалось избежать? Этот момент по-прежнему остается определяющим для нашего времени?

– То, что пыталась сделать «Большая шестерка» , то, что произошло с Суперлигой Европы, – это определяющий момент в истории футбола.

Я называл это преступлением. Это была попытка убийства английского футбола. И не только английского. На многие европейские лиги это событие оказало бы разрушительное воздействие. Нельзя просто забыть об этом. Мы не имеем на это права.

Многие из тех, кто пытался организовать Суперлигу, все еще руководят клубами. Эти люди не отказались от своих намерений: , , продолжают говорить, что Суперлига в том или ином виде будет реализована. И мы знаем, что этот вопрос снова будет поднят. Эти люди все ближе будут к реализации своей задумки.

Так думаю не только я. Возможно, я больше всех ною, но все же я верю в то, что это самый важный момент в истории футбола. Наша футбольная пирамида нуждается в защите, и некоторые люди, находящиеся внутри нее, хотят получить больше, чем положено. Это означает создание лиг без честной конкуренции.

Футбол много в чем нуждается, но его потребности нельзя удовлетворить за счет чьих-то корыстных интересов и жадности, – сказал экс-защитник .