Фирмино ведет переговоры с саудовским «Аль-Ахли». Клуб готовит медосмотр на случай согласия

Роберто Фирмино может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

По данным , переговоры с нападающим ведет «Аль-Ахли».

Сейчас клуб ждет окончательного решения игрока и готовит медосмотр на случай, если на этой неделе бразилец даст согласие на переход. Ранее « » согласовал трансфер вратаря Эдуара Менди из «Челси».

Фирмино находится в статусе свободного агента после ухода из « » в связи с истечением срока контракта. Сообщалось, что интерес к форварду проявляют «Ювентус» и «Реал».

В минувшем сезоне , выступавший за «Ливерпуль» с 2015 года, забил 13 голов и отдал 5 результативных передач за 1 710 минут в 35 матчах.

Полную статистику 31-летнего нападающего можно найти здесь.