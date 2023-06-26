Фирмино ведет переговоры с саудовским «Аль-Ахли». Клуб готовит медосмотр на случай согласия
Роберто Фирмино может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.
По данным Фабрицио Романо, переговоры с нападающим ведет «Аль-Ахли».
Сейчас клуб ждет окончательного решения игрока и готовит медосмотр на случай, если на этой неделе бразилец даст согласие на переход. Ранее «Аль-Ахли» согласовал трансфер вратаря Эдуара Менди из «Челси».
Фирмино находится в статусе свободного агента после ухода из «Ливерпуля» в связи с истечением срока контракта. Сообщалось, что интерес к форварду проявляют «Ювентус» и «Реал».
В минувшем сезоне Фирмино, выступавший за «Ливерпуль» с 2015 года, забил 13 голов и отдал 5 результативных передач за 1 710 минут в 35 матчах.
Полную статистику 31-летнего нападающего можно найти здесь.
2 комментария