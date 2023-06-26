Фирмино ведет переговоры с саудовским «Аль-Ахли». Клуб готовит медосмотр на случай согласия

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Ахли Джидда Роберто Фирмино Фабрицио Романо Футбол

Роберто Фирмино может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

По данным Фабрицио Романо, переговоры с нападающим ведет «Аль-Ахли».

Сейчас клуб ждет окончательного решения игрока и готовит медосмотр на случай, если на этой неделе бразилец даст согласие на переход. Ранее «Аль-Ахли» согласовал трансфер вратаря Эдуара Менди из «Челси».

Фирмино находится в статусе свободного агента после ухода из «Ливерпуля» в связи с истечением срока контракта. Сообщалось, что интерес к форварду проявляют «Ювентус» и «Реал».

В минувшем сезоне Фирмино, выступавший за «Ливерпуль» с 2015 года, забил 13 голов и отдал 5 результативных передач за 1 710 минут в 35 матчах.

Полную статистику 31-летнего нападающего можно найти здесь.

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий