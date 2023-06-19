«Ювентус» интересуется Фирмино

Роберто Фирмино попал в сферу интересов «Ювентуса».

31-летний форвард покидает « » по истечении срока контракта.

« » хотел подписать бразильца еще год назад, но тогда его не отпустил тренер «красных» Юрген Клопп.

Сейчас туринцы вернулись к этой идее. Кандидатуру Роберто одобрил тренер «бьянконери» .

В минувшем сезоне забил 11 голов и сделал 4 ассиста в 25 матчах . Его статистика – здесь.

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