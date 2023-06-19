«Ювентус» интересуется Фирмино
Роберто Фирмино попал в сферу интересов «Ювентуса».
31-летний форвард покидает «Ливерпуль» по истечении срока контракта.
«Ювентус» хотел подписать бразильца еще год назад, но тогда его не отпустил тренер «красных» Юрген Клопп.
Сейчас туринцы вернулись к этой идее. Кандидатуру Роберто одобрил тренер «бьянконери» Массимилиано Аллегри.
В минувшем сезоне Фирмино забил 11 голов и сделал 4 ассиста в 25 матчах АПЛ. Его статистика – здесь.
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