«Ювентус» интересуется Фирмино

Теги Ливерпуль Ювентус премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Массимилиано Аллегри Роберто Фирмино Футбол

Роберто Фирмино попал в сферу интересов «Ювентуса».

31-летний форвард покидает «Ливерпуль» по истечении срока контракта.

«Ювентус» хотел подписать бразильца еще год назад, но тогда его не отпустил тренер «красных» Юрген Клопп.

Сейчас туринцы вернулись к этой идее. Кандидатуру Роберто одобрил тренер «бьянконери» Массимилиано Аллегри.

В минувшем сезоне Фирмино забил 11 голов и сделал 4 ассиста в 25 матчах АПЛ. Его статистика – здесь.

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14 комментариев

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Zidane 21
хороший опорник, Аллегри как раз такие и нужны
+29
-3
+26
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Zidane 21
Ответ Никита Грубич
он форвард
спасибо кэп
+23
-1
+22
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dr. cage
Ставь лойс, если ждал эту новость с апреля..
+15
-2
+13
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ManuCherry
Ответ Футбол, хоккей итд
Может с приходом Фирмино, Ювентус начнёт играть в фирменный футбол?!
В фирменный антифутбол Аллегри :)
+8
0
+8
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Футбол, хоккей итд
Может с приходом Фирмино, Ювентус начнёт играть в фирменный футбол?!
+6
-2
+4
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LosBlancos
классика х2
юве и свободные агенты
Аллегри и опорный нападающий
+3
0
+3
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U
Ответ Golden Valley
Надеюсь с Погба у него будет хороший тандем.
Лазарет не резиновый.
+2
0
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Golden Valley
Надеюсь с Погба у него будет хороший тандем.
+1
0
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U
лучше всего, что бегает у юве в опорной зоне. Если что, и в защите поможет.
+1
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Сергей Ангел
Хорошая кандидатуру Фирмино не плохой игрок
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Kruglishok
Ну наконец-то, свободный агент - Ювентус интересуется, классика)
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Юрий Миньков
Может в защите наконец найдёт свою лучшую форму Фирминьо
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Супер трансфер ⚫⚪
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