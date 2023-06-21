Саудовцы готовы заплатить «Арсеналу» 40 млн евро за Парти

Томас Парти может перейти в клуб из Саудовской Аравии.

По информации инсайдера , несколько команд из этой страны готовы заплатить 40 миллионов евро за полузащитника « ». Перечислять эту сумму они собираются поэтапно.

Сам футболист пока не принял никакого решения. У него также есть предложения от клубов из Европы. Переговоров с «канонирами» о продлении контракта он не ведет.

В АПЛ-2022/23 забил 3 гола за 33 игры. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.