Саудовцы готовы заплатить «Арсеналу» 40 млн евро за Парти
Томас Парти может перейти в клуб из Саудовской Аравии.
По информации инсайдера Фабрицио Романо, несколько команд из этой страны готовы заплатить 40 миллионов евро за полузащитника «Арсенала». Перечислять эту сумму они собираются поэтапно.
Сам футболист пока не принял никакого решения. У него также есть предложения от клубов из Европы. Переговоров с «канонирами» о продлении контракта он не ведет.
В АПЛ-2022/23 Парти забил 3 гола за 33 игры. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Заплатили бы сразу все 40, Арсенал смог бы прибавить эту сумму к той что придержали для Райса, но частями смысла мало, т.к. когда Томас в составе, команда играет намного сильнее, стоит только взглянуть на стату с ним в составе и без него и важность данного игрока станет очевидной