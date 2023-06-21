Саудовцы готовы заплатить «Арсеналу» 40 млн евро за Парти

Теги премьер-лига Англия Арсенал возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Томас Парти Фабрицио Романо Футбол

Томас Парти может перейти в клуб из Саудовской Аравии.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, несколько команд из этой страны готовы заплатить 40 миллионов евро за полузащитника «Арсенала». Перечислять эту сумму они собираются поэтапно.

Сам футболист пока не принял никакого решения. У него также есть предложения от клубов из Европы. Переговоров с «канонирами» о продлении контракта он не ведет.

В АПЛ-2022/23 Парти забил 3 гола за 33 игры. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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11 комментариев

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Шамиль Зигантдинов
в целом, 30 лет, бывают травмы, потом набор формы долгий, с годами лучше не станет наверное, плюс какой то риск уголовки присутствует, если есть альтернатива кого-то взять не хуже и перспективнее (помимо Райса), то почему бы и нет, вель это последний шанс заработать на его трансфере
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Alex69ander
Слишком важный игрок, чтобы принять платеж поэтапно, хоть и неплохие деньги предлагают, но замены ему нет пока.

Заплатили бы сразу все 40, Арсенал смог бы прибавить эту сумму к той что придержали для Райса, но частями смысла мало, т.к. когда Томас в составе, команда играет намного сильнее, стоит только взглянуть на стату с ним в составе и без него и важность данного игрока станет очевидной
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Yaki
Если это не из-за проблем с законом, то вообще не понятно зачем это арсеналу.
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DavidRobertJosephBeckham
О чем я и говорил) лучше команды в Европе в 30 лет он бы не нашел, а большие деньги сможет только клуб из СА предложить.
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Okaka
почти половина Райса
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Umid Rahimov
За такого футболиста ценник должен быть не меньше 60 лямов судя цен на футболистов сегодня!!! За 40 лямов сейчас кого купишь из топов как Парти
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gangs
Все таки это лето самое подходящее время когда можно выручить норм деньги за него. В след году у него последний год контракта, продлевать его не будут, 30 лет, травмат, возможный уголовник, хоть и в своей лучшей форме абсолютно топовый игрок, но рассчитывать на него в связи с вышеперечисленными причинами, уже трудновато.
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LaffyTaffy
Party People
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