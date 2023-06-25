«Челси» получит 16 млн фунтов за Менди. Вратарь пройдет медосмотр для «Аль-Ахли» на следующей неделе

Теги Челси премьер-лига Англия возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Ахли Джидда Эдуар Менди деньги Футбол

За Эдуара Менди «Аль-Ахли» заплатит 16 млн фунтов.

Как сообщает Evening Standard, работа над трансфером близка к завершению. На следующей неделе вратарь «Челси» пройдет медосмотр.

Сенегалец был куплен в 2020 году за 22 млн фунтов. Со статистикой его выступлений можно ознакомиться здесь.

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18 комментариев

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angliiskiilion
пришёл, выиграл Лигу Чемпионов, Суперкубок УЕФА, Клубный Чемпионат мира, ушёл
+25
0
+25
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Акира_1
Ответ Легенда шахтера
Почему его начали критиковать ? Так сильно сдал ?
Когда у тебя забирает место в старте Кепа, который вообще не рассматривался как основной, то тут уже не нужны никакие слова.
+12
-3
+9
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Легенда шахтера
Почему его начали критиковать ?
Так сильно сдал ?
+4
0
+4
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ПравдоРуб
Ответ Акира_1
Когда у тебя забирает место в старте Кепа, который вообще не рассматривался как основной, то тут уже не нужны никакие слова.
Кепа за 80млн не рассматривался как основной?)))
+6
-3
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Спартак Уокер
Хороший раньше был вратарь
+2
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Акира_1
Ответ ПравдоРуб
Кепа за 80млн не рассматривался как основной?)))
Он был основным, когда его брали и выиграл с Челси ЛЕ. Привет.
+2
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Хызыр
Чел до 23 лет даже любительским клубам не был нужен, ну не просто так.
+1
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Билли Херрингтон
Саудиты и клубам хорошо платят оказывается. Вчера информация была, что даже за Карима, у которого контракт автоматом продлился до 24 года, они выложили больше 30 млн евро. Весь неликвид из Европы можно за хорошие деньги отправить покорять полуостров
+2
-2
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Etcetera
Брали его чуть дороже, но учитывая его игру последние 2 сезона и результативные ошибки, в принципе хорошие деньги. А трансфермаркт его и вовсе оценивает в 12 млн, причём евро, а не фунтов. Так что вполне норм.
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Ann Tretiakova
Ответ Спартак Уокер
Хороший раньше был вратарь
хороший вратарь за пол сезона не сдает так сильно
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Павел Локтионов
Ответ Спартак Уокер
Хороший раньше был вратарь
На ленточке был хорош, но его игра ногами - это ужас, привоз на привозе
+1
-1
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angliiskiilion
Ответ Павел Локтионов
На ленточке был хорош, но его игра ногами - это ужас, привоз на привозе
крайне был плох в игре ногами и отражении пенальти, но на ленточке, дальних ударах и на выходах был более-менее хорош
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Павел Локтионов
Ответ angliiskiilion
крайне был плох в игре ногами и отражении пенальти, но на ленточке, дальних ударах и на выходах был более-менее хорош
крайне был плох в игре ногами и отражении пенальти, но на ленточке, дальних ударах и на выходах был более-менее хорош
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ПравдоРуб
Ответ Акира_1
Он был основным, когда его брали и выиграл с Челси ЛЕ. Привет.
Так Менди брали не с гарантией основы, а для конкуренции которую он на время выиграл а потом благополучно проиграл
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Владимир Ч
Ответ angliiskiilion
пришёл, выиграл Лигу Чемпионов, Суперкубок УЕФА, Клубный Чемпионат мира, ушёл
и кубок Африки 2022...впервые в истории Сенегала (он и Мане там рулили)
0
0
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Okaka
Ответ Билли Херрингтон
Саудиты и клубам хорошо платят оказывается. Вчера информация была, что даже за Карима, у которого контракт автоматом продлился до 24 года, они выложили больше 30 млн евро. Весь неликвид из Европы можно за хорошие деньги отправить покорять полуостров
они как-то купили в МЛС ноунейма арга 28 лет за 16 млн
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