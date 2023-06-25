«Челси» получит 16 млн фунтов за Менди. Вратарь пройдет медосмотр для «Аль-Ахли» на следующей неделе
За Эдуара Менди «Аль-Ахли» заплатит 16 млн фунтов.
Как сообщает Evening Standard, работа над трансфером близка к завершению. На следующей неделе вратарь «Челси» пройдет медосмотр.
Сенегалец был куплен в 2020 году за 22 млн фунтов. Со статистикой его выступлений можно ознакомиться здесь.
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