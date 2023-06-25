Зинедин Зидан рассказал, что лишь два игрока могут заставить его вскочить со стула.

«Если и есть хороший игрок, который может заставить меня вскочить со стула, то это Карим Бензема. Может, еще Лука Модрич. Эти игроки владеют мячом, и кажется, что они вот-вот его потеряют, но потом они находят решение.

Беллингем – большой игрок с будущим. Он готов играть в «Реале», – сказал бывший тренер «Мадрида».