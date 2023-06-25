Зинедин Зидан: «Если и есть игрок, который может заставить меня вскочить со стула, то это Бензема. Может, еще Модрич»
Зинедин Зидан рассказал, что лишь два игрока могут заставить его вскочить со стула.
«Если и есть хороший игрок, который может заставить меня вскочить со стула, то это Карим Бензема. Может, еще Лука Модрич. Эти игроки владеют мячом, и кажется, что они вот-вот его потеряют, но потом они находят решение.
Беллингем – большой игрок с будущим. Он готов играть в «Реале», – сказал бывший тренер «Мадрида».
3. Кроос
4. Рамос
5. Каземиро
Хребет того могучего Реала