Зинедин Зидан: «Если и есть игрок, который может заставить меня вскочить со стула, то это Бензема. Может, еще Модрич»

Теги Карим Бензема Реал Мадрид Ла Лига Зинедин Зидан Лука Модрич высшая лига Саудовская Аравия Аль-Иттихад Джидда Джуд Беллингем Футбол

Зинедин Зидан рассказал, что лишь два игрока могут заставить его вскочить со стула.

«Если и есть хороший игрок, который может заставить меня вскочить со стула, то это Карим Бензема. Может, еще Лука Модрич. Эти игроки владеют мячом, и кажется, что они вот-вот его потеряют, но потом они находят решение.

Беллингем – большой игрок с будущим. Он готов играть в «Реале», – сказал бывший тренер «Мадрида».

29 комментариев

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Александр Белов
Сестра Роналду: Зидан самый бездарный тренер, обычный физрук.
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ten Hag
Ответ sC@ryCloW!
назвал 2х слабейших игрока получившиз 2 левых ЗМ из-за работы Переса,физрук есть физрук.
🧯🧯🔥🤡
+40
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+33
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alexis2020
Зидан забыл Бэйла и свою реакцию на его гол через себя?
+18
-2
+16
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ML26
Ответ Максим Левицкий
Что-то многовато сегодня этого алжирского физрука
Что-то многовато сегодня бчк на ветках Реала
+8
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+6
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mancity111
Ответ rigobersong
По сути так и есть:)
По сути да, а по факту лучший тренер в истории - 3 ЛЧ подряд. Живи с этим. И это за 6-7 лет тренерской карьеры
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atomio
Ну всё понятно. Алжирец алжирца видит издалека. 💆🏻‍♂️
+7
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+4
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JENNINGS
Ответ sC@ryCloW!
назвал 2х слабейших игрока получившиз 2 левых ЗМ из-за работы Переса,физрук есть физрук.
Аргументы по поводу «левых» ЗМ будут или как обычно наброс?
+2
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Kaiyo Maru
Ответ sC@ryCloW!
назвал 2х слабейших игрока получившиз 2 левых ЗМ из-за работы Переса,физрук есть физрук.
У Бензема крупнейший отрыв от второго места за всю историю зм
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corazón blanco
Да, Карим шикарный игрок, какое у него чувство локтя, отличные связки образует с любыми игроками. Это тот тип игроков, которые делают лучше своих партнеров, играющих рядом.
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Mark Avrelii
Ответ Александр Белов
Сестра Роналду: Зидан самый бездарный тренер, обычный физрук.
При чем тут сестра Роналду? Об ней даже речи в новости нет!
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Александр Белов
Ответ rigobersong
По сути так и есть:)
Так вот под каким ником сидит Катя Авейру на спорте. Ок, буду знать))
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Геннадий Чеботарев
Ответ Кашшай Чакырович
Зидан забыл упомянуть Кашшаи тот вот вытворял такое ,что Зидан сам был в недоумении ,разве так можно выигрывать )))) тот главный герой Зидана ))
Зидан ни чего не забывает,он же не дибил,как некоторые
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Тимур Гарипов
Маэстро хни не скажет
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Number_2
Ответ Билли Херрингтон
Очевидно, что Зидану больше техника игры с мячом нравится, отсюда и имена таких мастодонтов, как Бенз и Модрич, они в этом деле мастера. Роналду все-таки больше про мощь, скорость, движение в штрафной и нацеленность на результат. Разным людям разные вещи нравятся, это нормально. Не знаю, к чему тут глоры Месси притянули Роналду
К чему вы притянули Месси в свой комментарий?
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azimkhodjaev@icloud.com
Ответ alexis2020
Зидан забыл Бэйла и свою реакцию на его гол через себя?
Да он и про роналду забыл после гола которого он подумал что у него волосы есть , но думаю он считает роналду на другом уровне нежели эти игроки поэтому не вписал их сюда , игру роналду он бы смотрел стоя , а не сидя на стуле)
+3
-3
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Umar Dzhuraev
Ответ Александр Белов
Сестра Роналду: Зидан самый бездарный тренер, обычный физрук.
Причём тут она? Разве сам Роналду что-то плохое писал про Зидана?
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AF007
1. Модрич/Бензема
3. Кроос
4. Рамос
5. Каземиро

Хребет того могучего Реала
+4
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Форвардиньо_
Матерацци это сделает одним словом
+4
-4
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Брат Заремы
Какой некрасивый француз
+9
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