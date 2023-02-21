Камавинга о Зидане: «Он был кумиром для меня и многих. Я смотрел ролики и пытался сделать «марсельскую рулетку»
Эдуардо Камавинга назвал Зинедина Зидана своим кумиром детства.
«Зидан был моим кумиром – мы все его обожали! И я тренировал знаменитую «марсельскую рулетку» (также известна как «финт Зидана» – Sports.ru), которую видел в нарезке на YouTube.
Моя учительница Фатима уговаривала мою маму отдать меня в команду», – сказал полузащитник «Реала» и сборной Франции.
Эдуардо Камавинга: «Я хотел заниматься дзюдо, как мой брат. Но мама хотела, чтобы я играл в футбол. Как это называется? Судьба?»
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