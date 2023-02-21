Камавинга о Зидане: «Он был кумиром для меня и многих. Я смотрел ролики и пытался сделать «марсельскую рулетку»

Теги Реал Мадрид Сборная Франции по футболу Ла Лига Зинедин Зидан Эдуардо Камавинга Футбол

Эдуардо Камавинга назвал Зинедина Зидана своим кумиром детства.

«Зидан был моим кумиром – мы все его обожали! И я тренировал знаменитую «марсельскую рулетку» (также известна как «финт Зидана» – Sports.ru), которую видел в нарезке на YouTube.

Моя учительница Фатима уговаривала мою маму отдать меня в команду», – сказал полузащитник «Реала» и сборной Франции.

Эдуардо Камавинга: «Я хотел заниматься дзюдо, как мой брат. Но мама хотела, чтобы я играл в футбол. Как это называется? Судьба?»

4 комментария

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1 dreik 1
Когда Зидан закончил карьеру Камавинге было 3 года, поэтому это просто пустые слова.
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Tahir Turk
Ответ Андрей Хенто
У многих французов Зидан является кумиром, потрясающая карьера сложилась у Зинедина. Камавинга тоже просто шикарен, ему только 20 лет, а он уже выиграл практически все, что только возможно на клубном уровне. И с каждым годом только становится сильнее и сильнее, очень рад за Эдуардо, который дождался своего шанса и прекрасно проявляет себя.
Да и у русских он кумир, чего греха таить)
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+1
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Вася Столяр
Всем бы перспективным ребятишкам такую Фатиму!
+2
0
+2
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Андрей Хенто
У многих французов Зидан является кумиром, потрясающая карьера сложилась у Зинедина. Камавинга тоже просто шикарен, ему только 20 лет, а он уже выиграл практически все, что только возможно на клубном уровне. И с каждым годом только становится сильнее и сильнее, очень рад за Эдуардо, который дождался своего шанса и прекрасно проявляет себя.
+11
-2
+9
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