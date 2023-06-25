Зидан допускает, что возглавит сборную Франции: «Нельзя ничего исключать. Я знаю, чего хочу, а чего нет»

Зинедин Зидан не исключает, что возглавит сборную Франции в будущем.

«Нельзя ничего исключать. Нужно чувствовать, что ты этого хочешь. Я знаю, чего я сейчас хочу, а чего нет. Я просто говорю себе: если наступила пауза, так должно было произойти. Нужно принять происходящее и смотреть, что будет дальше.

Кем я вижу себя через пять лет? Я вообще ничего не знаю!» – сказал экс-тренер мадридского « » в интервью Telefoot.

Зидан хочет вернуться к тренерской работе: «Не хватает адреналина. Со стороны смотришь на футбол по-другому»