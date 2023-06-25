Зидан допускает, что возглавит сборную Франции: «Нельзя ничего исключать. Я знаю, чего хочу, а чего нет»
Зинедин Зидан не исключает, что возглавит сборную Франции в будущем.
«Нельзя ничего исключать. Нужно чувствовать, что ты этого хочешь. Я знаю, чего я сейчас хочу, а чего нет. Я просто говорю себе: если наступила пауза, так должно было произойти. Нужно принять происходящее и смотреть, что будет дальше.
Кем я вижу себя через пять лет? Я вообще ничего не знаю!» – сказал экс-тренер мадридского «Реала» в интервью Telefoot.
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