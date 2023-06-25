Зидан допускает, что возглавит сборную Франции: «Нельзя ничего исключать. Я знаю, чего хочу, а чего нет»

Теги Реал Мадрид Сборная Франции по футболу лига 1 Франция Ла Лига Зинедин Зидан Футбол

Зинедин Зидан не исключает, что возглавит сборную Франции в будущем.

«Нельзя ничего исключать. Нужно чувствовать, что ты этого хочешь. Я знаю, чего я сейчас хочу, а чего нет. Я просто говорю себе: если наступила пауза, так должно было произойти. Нужно принять происходящее и смотреть, что будет дальше.

Кем я вижу себя через пять лет? Я вообще ничего не знаю!» – сказал экс-тренер мадридского «Реала» в интервью Telefoot.

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11 комментариев

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& Co1366
Что-то затянулась пауза в карьере Зизу. Пора бы уже, пора .
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Арген Акматов
Будет забавно, если даже после ухода Дешама назначат не его
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Xxx zzz
Ответ Геннадий Чеботарев
он придет этим летом. а сборную он возглавит после провала дешамки на евро.
Вы думаете все таки Дешама уволят ?) даже после утверждения что он будет и на чм 26? Очень трудно будет
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Xxx zzz
Ответ & Co1366
Что-то затянулась пауза в карьере Зизу. Пора бы уже, пора .
Туда куда он хочет-ему места нет
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& Co1366
Ответ Xxx zzz
Туда куда он хочет-ему места нет
Будет ждать Пенделя Волшебного тому, кто занимает это место.
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