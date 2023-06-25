Ради Месси фанат преодолел почти 2000 км, чтобы попасть на матч «Интер Майами». Болельщик выбросил плакат о Лео, узнав, что аргентинец не сыграет

Фанат «Интер Майами» приехал на матч клуба в надежде увидеть Лионеля Месси, но аргентинец не играл.

В матче «Филадельфия Юнион» обыграла «Интер Майами» со счетом 4:1. , о переходе которого в «Интер Майами» было объявлено ранее, еще не дебютировал за новый клуб.

После матча официальный аккаунт «Филадельфия Юнион» в твиттере опубликовал видео, на котором фанат держит плакат с надписью: «Я преодолел 1200 миль (свыше 1931 км – Sports.ru), чтоб увидеть лучшего игрока всех времен». В конце видеофрагмента болельщик выбросил плакат.

«Упс… Удачного полета обратно!» – подписал видео твиттер-аккаунт « ».

Ранее сообщалось, что Месси дебютирует за « » 21 июля в матче против «Крус Асуль».