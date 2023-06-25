Ради Месси фанат преодолел почти 2000 км, чтобы попасть на матч «Интер Майами». Болельщик выбросил плакат о Лео, узнав, что аргентинец не сыграет
Фанат «Интер Майами» приехал на матч клуба в надежде увидеть Лионеля Месси, но аргентинец не играл.
В матче МЛС «Филадельфия Юнион» обыграла «Интер Майами» со счетом 4:1. Лионель Месси, о переходе которого в «Интер Майами» было объявлено ранее, еще не дебютировал за новый клуб.
После матча официальный аккаунт «Филадельфия Юнион» в твиттере опубликовал видео, на котором фанат держит плакат с надписью: «Я преодолел 1200 миль (свыше 1931 км – Sports.ru), чтоб увидеть лучшего игрока всех времен». В конце видеофрагмента болельщик выбросил плакат.
«Упс… Удачного полета обратно!» – подписал видео твиттер-аккаунт «Филадельфия Юнион».
Ранее сообщалось, что Месси дебютирует за «Интер Майами» 21 июля в матче против «Крус Асуль».
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