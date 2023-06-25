Ради Месси фанат преодолел почти 2000 км, чтобы попасть на матч «Интер Майами». Болельщик выбросил плакат о Лео, узнав, что аргентинец не сыграет

Теги МЛС Лионель Месси болельщики Филадельфия Юнион соцсети Интер Майами ахахаха Футбол

Фанат «Интер Майами» приехал на матч клуба в надежде увидеть Лионеля Месси, но аргентинец не играл.

В матче МЛС «Филадельфия Юнион» обыграла «Интер Майами» со счетом 4:1. Лионель Месси, о переходе которого в «Интер Майами» было объявлено ранее, еще не дебютировал за новый клуб.

После матча официальный аккаунт «Филадельфия Юнион» в твиттере опубликовал видео, на котором фанат держит плакат с надписью: «Я преодолел 1200 миль (свыше 1931 км – Sports.ru), чтоб увидеть лучшего игрока всех времен». В конце видеофрагмента болельщик выбросил плакат.

«Упс… Удачного полета обратно!» – подписал видео твиттер-аккаунт «Филадельфия Юнион».

Ранее сообщалось, что Месси дебютирует за «Интер Майами» 21 июля в матче против «Крус Асуль».

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8 комментариев

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Никита Волков
В новостях давно сказали, что Месси дебютирует 21 июля
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Леван Мкртчян
Ответ Никита Волков
В новостях давно сказали, что Месси дебютирует 21 июля
Видимо, все деньги на билет ушли. Пришлось экономить на оплате интернета и кабельном
+4
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VERBLYUD
Трансферное окно в МЛС открывается 5 июля. Как Лео мог сыграть в этом матче, если он официально еще не перешел в Интер?
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-2
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rigobersong
так даже здесь писали, что он только после 20го июля дебютирует за клуб, походу Имя Фамилия был:))
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Jesse Boy
хайпожор
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