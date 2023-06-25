Месси о ЧМ-2022: «Многие болельщики хотели победы Аргентины отчасти из-за меня, и это случилось, слава Богу. Мне больше нечего добиваться, все выиграно»

Лионель Месси высказался о победе сборной Аргентины на ЧМ-2022.

«Помимо моих товарищей по команде, многие люди были очень счастливы, что я стал чемпионом мира. Многие болельщики хотели, чтобы Аргентина стала чемпионом, отчасти из-за меня.

Было удивительно, что все было именно так, и слава Богу, что это произошло. Мы – чемпионы мира, и я в том числе.

В мировой истории теперь есть еще одна звезда. Мне больше нечего добиваться, я выиграл все», – сказал форвард «Интер Майами» и сборной Аргентины.

Месси о победе на ЧМ-2022: «Отличное завершение выдающейся карьеры. Это самая важная цель, я никогда не думал об индивидуальных призах»