Месси о ЧМ-2022: «Многие болельщики хотели победы Аргентины отчасти из-за меня, и это случилось, слава Богу. Мне больше нечего добиваться, все выиграно»

Теги МЛС Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу болельщики ЧМ-2022 Интер Майами Футбол

Лионель Месси высказался о победе сборной Аргентины на ЧМ-2022.

«Помимо моих товарищей по команде, многие люди были очень счастливы, что я стал чемпионом мира. Многие болельщики хотели, чтобы Аргентина стала чемпионом, отчасти из-за меня.

Было удивительно, что все было именно так, и слава Богу, что это произошло. Мы – чемпионы мира, и я в том числе.

В мировой истории теперь есть еще одна звезда. Мне больше нечего добиваться, я выиграл все», – сказал форвард «Интер Майами» и сборной Аргентины.

Месси о победе на ЧМ-2022: «Отличное завершение выдающейся карьеры. Это самая важная цель, я никогда не думал об индивидуальных призах»

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13 комментариев

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rigobersong
Все Аргентинские игроки бились за Месси, уникальный футболист конечно:)
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Abdul Aziz
Очень жаль. Большинство любителей футбола хотело бы, чтобы он еще радовал своей игрой. Ведь если б у него была мотивация, он спокойно играл бы на высоком уровне до сорока лет, судя по игре на ЧМ, но жаль, что ее не осталось.
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Кино Музыка
Так за Аргентину еще никогда не болели.
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Евгений Квасников
красава. Всё верно. ты на вершине.
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Cruel Snake
Как в той песне

Больше нечего ловить - все, что надо я поймал...
Я ухожу, ухожу красиво.
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Отец Абду
Были и те, которые болелы за Австралию, Нидерланды, потом Хорватия стала любимой сборной... И в финале за Францию, но Коло Муани подвёл их:)
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Мистер Уайт
"Поэтому остаток сезона я ходил пешком" - добавил Лео.
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Дарья Зенькович
Тот самый кубок Франции: 😙✌️
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antoshka-2
Ничего подобного, есть Копа Либертадорес
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Локоть Артеста
В лучшей лиге мира надо поиграть. Вот тогда карьера действительно удалась.
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