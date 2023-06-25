Месси о том, что не взял ЛЧ с «ПСЖ»: «Моя цель – побеждать везде. Большое разочарование, но нужно придавать значение тому, что мы выиграли»

Лионель Месси высказался о том, что не взял Лигу чемпионов с «ПСЖ».

«Моя цель – всегда выигрывать все. Лига чемпионов – одна из целей. За два года мы не смогли взять ее, было два больших разочарования.

Но мы должны придавать значение тому, что выиграли, даже если клуб хочет Лигу чемпионов», – сказал нападающий « » в интервью beIN Sports.