Месси о том, что не взял ЛЧ с «ПСЖ»: «Моя цель – побеждать везде. Большое разочарование, но нужно придавать значение тому, что мы выиграли»

Теги ПСЖ МЛС Лионель Месси лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА Интер Майами Футбол

Лионель Месси высказался о том, что не взял Лигу чемпионов с «ПСЖ».

«Моя цель – всегда выигрывать все. Лига чемпионов – одна из целей. За два года мы не смогли взять ее, было два больших разочарования.

Но мы должны придавать значение тому, что выиграли, даже если клуб хочет Лигу чемпионов», – сказал нападающий «Интер Майами» в интервью beIN Sports.

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40 комментариев

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Экспертное мнение
Всегда придают значение тому, что выиграл футболист. Никто же не говорит, что Марадона вылетел из ЧМ-1982 и 1990 не смог финал затащить. Что Зидан вылетел от Греции в 2004 ничего не показав. Что Пеле не взял Копу Америка. Это только в случае с Месси придирались ко всему, но пранк вышел из под контроля и Месси реально выиграл всё.. У крнижолётов самым значимым трофеем теперь стал ЛЧ, видимо они не в курсе, что у Месси их 4 штуки.
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Ansu Fati
Вот это уровень, от человека требуют побед абсолютно во всех турнирах, где участвует его команда, состоящая из 25 футболистов. Вдумываетесь? От 1 из 25 членов команды. Не выиграл ЧМ, хах - ты никто, у тебя нет ЧМ)) выиграл ЧМ, есть 2! требла с Барсой - где твой требл с ПСЖ?))
+15
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QWertY
Ответ Domian
Не в тему, но то, как вчера встречали Месси в Аргентине похоже на культ Бога. А еще в честь ДР Лео подсвечивали небоскребы в Китае, в Нью - Йорке популярные ТЦ были забиты трансляциями с чествования Чемпиона Мира. Лео поистине икона для миллиардов.
Ни для кого не секрет, что у фанатов месси и кришти проблемы с кукухой. Так что это не сильно удивляет
+17
-10
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Экспертное мнение
Ответ JuVero
Реле не играл на копа Америках по сути, в отличии от Месси, которому через год ее ставили))
Лига Чемпионов каждый год проходит, по твоей же логике значимость ЛЧ уступает Копе Америка)))
+5
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LEO30_10
Роналду в Ювентусе: 3 сезона 0 - UCL

Аякс плей-офф 2019❌️
Порту плей-офф 2020❌️
Лион плей-офф 2021❌️

Аякс + Порту + Лион <<< БАВАРИЯ 2023

Чувствуете разницу?🤔
+10
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Экспертное мнение
Ответ LEO30_10
Роналду в Ювентусе: 3 сезона 0 - UCL Аякс плей-офф 2019❌️ Порту плей-офф 2020❌️ Лион плей-офф 2021❌️ Аякс + Порту + Лион <<< БАВАРИЯ 2023 Чувствуете разницу?🤔
Вишенка на торте, это праймовый Роналду в 2010 году вылетевший от Лиона. Невозможно, чтобы праймовый Месси вылетал от подобных команд, даже пенсионера Месси еле-еле останавливают только Бавария или Реал.
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belikovda.90
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Ответ Гамарджоба Генацвале
Предголевые пасы,ключевые пасы - это смешно очень. Силовых приёмов сколько?
футбол на этом и строится Ты же пускаешь слюну на Модрича, на этого легкоатлета
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revo
Ответ d55gmwnjyr
Роналду в Ювентусе:3 сезона,2 серии А,1 кубок Италии,2 Суперкубок Италии. 136 игр:101 гол,31 ассист. Почувствуй разницу 🤡
Ювентус до Роналду: 7 подряд побед в ту Серии А, два финала ЛЧ, полуфиналы, 4 кубка Италии подряд

Ювентус с Роналду: 2 чемпа из 3, вылеты в 1/8 ЛЧ от лиона, аяка и порту, 4 место в чемпе, один кубок Италии
Почувствуй разницу 🫰🏽
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Экспертное мнение
Ответ d55gmwnjyr
Еле-еле,это ливерпуль 4-0,Рома 3-0,Ювентус 3:0,Бавария 8:2,Бавария 7:0 (по сумме 2х матчей),Реал 3:1,Бавария 3:0(по сумме 2х матчей).Самое главное,что в этих играх Месси испарялся на поле.
Нет, самое главное Марадона чемпион мира, а не то что он ничего не показал в играх против Спартака. Так и в случае с Месси, самое главное - он чемпион мира, живи с этим.
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Vinnipukh Vinni
Ответ pasmike
2 Лиги 1 - это было незабываемо!
Незабываемо - это Кубок мира.
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AnMe
Ответ Ильнур Хабибуллин
Зидан с лету 3 лч взял. Месси с лету и не слету после 2015 один из главных неудачников ЛЧ вместе с Барсой и ПСЖ
Ильнур, для начала начала купи 🧠
Только после буду диалог вести с тобой
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kucerov664@gmail.com
Ответ Ильнур Хабибуллин
Зидан с лету 3 лч взял. Месси с лету и не слету после 2015 один из главных неудачников ЛЧ вместе с Барсой и ПСЖ
А теперь ещё и чемпион МИРА,
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instasamka
QWerty от постоянной боли и унижений ограничил ответил к его комментариям. Спрошу так:

Ок, вот ты скажи если ты находишься на этом сайте - кто твой любимый футболист? И за какую команду ты болеешь?!
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AF007
Ответ d55gmwnjyr
Роналду в Ювентусе:3 сезона,2 серии А,1 кубок Италии,2 Суперкубок Италии. 136 игр:101 гол,31 ассист. Почувствуй разницу 🤡
ПСЖ до Месси - вылеты от Реала и Баварии
ПСЖ с Месси - вылеты от Реала и Баварии
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Ювентус до Роналду - вылеты от Реала и Баварии
Ювентус с Роналду - вылеты от Аякса, Лиона, Порту, крах гегемонии внутри Италии

Месси ПСЖ и не усилил, и не ослабил
Роналду Ювентус уничтожил

Разница действительно ощутимая
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Ganibale
Ответ Человек1991
Месси в ПСЖ 70 матчей 32 гола, 35 голевых, передач,30 предголевых пасов, более 250 успешных обводок , более 200 ключевых пасов, более 200 созданных голевых моментов, из которых большинство запорол Мбаппе. По общей статистике лучший игрок ПСЖ за эти 2 сезона, и это ещё не везло, было более 20 штанг перекладин. Месси 2 раза подряд Чемпион Франции , а также выиграл СуперКубок Франции. В Лиге Чемпионов были 2 раза судейские беспределы с Реалом и Баварией, год назад ПСЖ на классе проходит дальше, и тут грязная атака Бензема прямо во вратаря Доннаруму , весь мир видит это гол с нарушением правил , но судья и вар засчитали , а также украли гол у ПСЖ в первом тайме офсайда не было на одной линии. В этом году с Баварией в первом матче тоже украли гол офсайда не было, на одной линии , тем более Мендеш забегал с самого краю, центральные защитники были намного ближе к вратарю, и только потом после его забега и паса на Мбаппе случился гол, счёт стал бы дома 1-1 и ПСЖ мог дожать выиграть, во 2ом матче 2 гола с очевидными нарушениями правил на Вератти , сначала Горецка нагло толкнул сзади с ударом по ноге, а потом Киммих в подкате с ногой выбил мяч , такие фолы в простых матчах и безголевых ситуациях всегда свистят , а тут в важнейшем матче при голах тем более надо фиксировать фолы, но судья не свистнул и Вар молчок поймал.
Я бы поспорил насчет первого сезона, он его на мой взгляд провалил, хотя можно понять человек впервые уехал из зоны комфорта в другую страну где климат другой, чемпионат более жесткий. Второй сезон он выдал классный, все кто говорят что он не блистал в плей офф, честно говоря посмотрите на ПЗЩ как с ней можно взять ЛЧ я понятие не имею…
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d55gmwnjyr
Ответ Гамарджоба Генацвале
Предголевые пасы,ключевые пасы - это смешно очень. Силовых приёмов сколько?
Километраж прохода по полю…
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инок
«...нужно придавать значение тому, что мы выиграли» Лео сказал золотые слова. Нельзя забивать себе голову только
одними трофеями...
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AnMe
Ну не взял и не взял. Где это было такое, что с первого раза или со второго удается все сделать. Особенно в такой команде, как ПСЖ))) альвареса не считаем, он читер
Просто хейтерам повод нужен
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pasmike
2 Лиги 1 - это было незабываемо!
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Domian
Не в тему, но то, как вчера встречали Месси в Аргентине похоже на культ Бога.
А еще в честь ДР Лео подсвечивали небоскребы в Китае, в Нью - Йорке популярные ТЦ были забиты трансляциями с чествования Чемпиона Мира.
Лео поистине икона для миллиардов.
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иц а мэн
Ответ QWertY
Мои любимые футболисты меси и кришти, а глорю за майаями и аль наср.
кринжи*
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Din Rizaev
Ответ Экспертное мнение
Всегда придают значение тому, что выиграл футболист. Никто же не говорит, что Марадона вылетел из ЧМ-1982 и 1990 не смог финал затащить. Что Зидан вылетел от Греции в 2004 ничего не показав. Что Пеле не взял Копу Америка. Это только в случае с Месси придирались ко всему, но пранк вышел из под контроля и Месси реально выиграл всё.. У крнижолётов самым значимым трофеем теперь стал ЛЧ, видимо они не в курсе, что у Месси их 4 штуки.
Лига Нация ещё есть !!!
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Человек1991
Ответ Ganibale
Я бы поспорил насчет первого сезона, он его на мой взгляд провалил, хотя можно понять человек впервые уехал из зоны комфорта в другую страну где климат другой, чемпионат более жесткий. Второй сезон он выдал классный, все кто говорят что он не блистал в плей офф, честно говоря посмотрите на ПЗЩ как с ней можно взять ЛЧ я понятие не имею…
В первом сезоне адаптация, ну и конкретно не везло, и травма была на месяц.
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А.Э.РАСИМ
Ответ JuVero
Реле не играл на копа Америках по сути, в отличии от Месси, которому через год ее ставили))
Пеле играл.в 1959 году, играл отлично.
Но помешала ему в завоевании Кубка Америки .....сборная Аргентины.
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atomio
Ответ Domian
Не в тему, но то, как вчера встречали Месси в Аргентине похоже на культ Бога. А еще в честь ДР Лео подсвечивали небоскребы в Китае, в Нью - Йорке популярные ТЦ были забиты трансляциями с чествования Чемпиона Мира. Лео поистине икона для миллиардов.
Так и есть. Он символ футбола и величия, человек который олицетворяет именно что эпоху 00ых 10ых да и вообще. Говоря Месси - подразумевают все футбол, а говоря Роналду - гелевые причёски, пресс с жилами, инстаграм, роскошную жизнь, фитнес, спортзал, суррогатное материнство и тд и тп, ну и только гдето на задворках футбол, и то потому что краем уха многие слышали про 200 матчей за сборную рекорд 🥲
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