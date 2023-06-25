Месси о том, что не взял ЛЧ с «ПСЖ»: «Моя цель – побеждать везде. Большое разочарование, но нужно придавать значение тому, что мы выиграли»
Лионель Месси высказался о том, что не взял Лигу чемпионов с «ПСЖ».
«Моя цель – всегда выигрывать все. Лига чемпионов – одна из целей. За два года мы не смогли взять ее, было два больших разочарования.
Но мы должны придавать значение тому, что выиграли, даже если клуб хочет Лигу чемпионов», – сказал нападающий «Интер Майами» в интервью beIN Sports.
Аякс плей-офф 2019❌️
Порту плей-офф 2020❌️
Лион плей-офф 2021❌️
Аякс + Порту + Лион <<< БАВАРИЯ 2023
Чувствуете разницу?🤔
Ювентус с Роналду: 2 чемпа из 3, вылеты в 1/8 ЛЧ от лиона, аяка и порту, 4 место в чемпе, один кубок Италии
Почувствуй разницу 🫰🏽
Только после буду диалог вести с тобой
Ок, вот ты скажи если ты находишься на этом сайте - кто твой любимый футболист? И за какую команду ты болеешь?!
ПСЖ с Месси - вылеты от Реала и Баварии
____
Ювентус до Роналду - вылеты от Реала и Баварии
Ювентус с Роналду - вылеты от Аякса, Лиона, Порту, крах гегемонии внутри Италии
Месси ПСЖ и не усилил, и не ослабил
Роналду Ювентус уничтожил
Разница действительно ощутимая
одними трофеями...
Просто хейтерам повод нужен
А еще в честь ДР Лео подсвечивали небоскребы в Китае, в Нью - Йорке популярные ТЦ были забиты трансляциями с чествования Чемпиона Мира.
Лео поистине икона для миллиардов.
Но помешала ему в завоевании Кубка Америки .....сборная Аргентины.