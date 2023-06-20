Месси дебютирует за «Интер Майами» 21 июля в матче против «Крус Асуль»

Теги МЛС Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу высшая лига Мексика Крус Асуль Интер Майами Хорхе Мас Футбол

Лионель Месси впервые сыграет за «Интер» из Майами через месяц.

О том, что аргентинец дебютирует 21 июля, сообщил президент клуба Хорхе Мас.

На этот день назначен матч «Интера» против «Крус Асуль» в Кубке лиг.

«Мы уже заключили контракт на увеличение числа мест в углах стадиона, и вместимость должна вырасти на 3 или 3,2 тысячи [примерно до 22 тысяч]. Мы готовимся выполнить эти работы за ближайшие четыре недели.

На каждой игре будет аншлаг. Спрос на билеты в 10 раз превысил тот объем, который мы можем предложить в качестве абонементов», – подчеркнул Мас.

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75 комментариев

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Фарид Харисов
Ответ QWertY
Кроме фанбоям Месси и фанам Майами этот матч кому то интересен?)
Думаю, что примерно каждому фанату футбола из США и половине фанатов футбола в мире.

Ажиотаж спадёт позже, а пока что это первый матч величайшего за новый клуб.
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Gordon Brown
Успехов легендарному. На расслабоне получить удовольствие от футбола. Всего чего можно уже достиг. Можно физкультурой на пенсии заняться.
+43
-8
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Fooler
Ответ QWertY
Кроме фанбоям Месси и фанам Майами этот матч кому то интересен?)
Тебе, например, интересно, если ты первый прокомментировал эту новость.
+22
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aslvowk@mail.ru
Ответ Flavius
Думаю они сами не ожидали, что Месси в 35 решит завязать с большим футболом и уехать из Европы
В 35 Месси выиграл чемп Франции и Кубок мира, а из европейского футбола он уедет в 36. Игроком МЛС он станет с 1 июля , а чуть ранее, 24 июня, у него днюха
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Men77
Ромка теперь не будет высыпаться. Нужно черпать материал для хейта 🤣
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Gordon Brown
Ответ заблокированному пользователю
Кому-нибудь это интересно?
Мне.
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xandpa
Ну вот чем они думали с этими 22-мя тысячами. Теперь целая куча бабла будет проходить мимо с каждым матчем
+5
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aslvowk@mail.ru
Ответ Великолепная Семёрка
Месси уехал развлекать бургерную публику в последнюю команду лиги. Пора перестать упомянать его в контексте топ-футбола!!!!
Лучше поехать в последнюю команду и вывести её в топ, чем приехать в пустыню в первую команду и всё проиграть
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Oleg
Ответ Любовник Евы Браун
причем тут Месси я разве написал про него ?) Я написал про сборную , ну ты можешь скрин сделать ) если они пройдут дальше 1/4 с меня пивасик
Ты регламент КА почитала бы, а потом писала про 1/8.
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Игорь Климов
Ответ Хызыр
Надеюсь, персофаны Месси не бросят его и будут вставать в 4-5 утра, что бы посмотреть матчи против крусасулей.
Не волнуйся ты так, кому будет интересно, тот в любое время будет смотреть матчи с участием Лео Месси, и да, в России, и в мире много часовых поясов.
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Фарид Харисов
Ответ QWertY
Да ну, я на эту муть 90 минут своей жизни не потрачу
Ты потратишь на эту муть 90 минут после матча, пытаясь написать унизительный коммент про дебют Месси в Америке. А может и больше :)
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Oleg
Ответ Любовник Евы Браун
Аргентина в 2024 максимум в 1/8 выйдет
Ты как всегда безутешна, касаемо Лео.
Боль и обида)
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Игорь Климов
Ответ заблокированному пользователю
Кому-нибудь это интересно?
Там уже огромный ажиотаж на матчи с участием Лео Месси.
+2
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Gordon Brown
Ответ Tollie
согласен! после шикарных сезонов за Атланту, теперь Джозеф Мартинес может просто наслаждаться жизнью и спокойно играть за Майами
Кто это?
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Фаррух Касимов
Ответ Azamat Jumanazarov
думаю никому
да,да, вам Месси совершенно неинтересен,но почему-то у вас пятки сверкают когда у него начинается игра и.на его ветках вы тут как тут.😆
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Gordon Brown
Ответ QWertY
Да ну, я на эту муть 90 минут своей жизни не потрачу
Ты уже тратишь на чтение и обсуждение (((. Не лги себе.
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Предан Мадриду!!!
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Крус Асуль? Это мексиканский клуб?
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Великолепная Семёрка
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Эрик Оганезов
35 летний аргентинец сделал два лучших ассиста в истории ЧМ и привел посредственную сборную к кубку, пока у португальца в команде были звезды топ клубов на каждой позиции
фанаты алчного привыкли обводки считать, и количество пенальти, подаренных пешехода на ЧМ. История еще не видела столько пенок для одного участника ЧМ.
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Гамарджоба Генацвале
А мог играть за какой-нибудь Асуль-Крус.
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AminO2
"Кру Сасуля" - команда из северной столицы.
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Flavius
Ответ xandpa
Ну вот чем они думали с этими 22-мя тысячами. Теперь целая куча бабла будет проходить мимо с каждым матчем
Думаю они сами не ожидали, что Месси в 35 решит завязать с большим футболом и уехать из Европы
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Игорь Климов
Ответ Decard Show
35 летний Португалец7 разрывал Серию А забив аж 31 голов и выиграл Мвп турнира! 35 летний аргентинец30 к сожалению бездарно слился в европе и уехал на чемпионат Соединенные Штаты Америки!
А про 17 пенальти за сезон этого Португальца7, ты почему тут не пишешь?
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гилберт
Сыграет с Крузом Кастильо.
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Игорь Климов
Ответ Эрик Оганезов
"подаренные пеналти", "обводки". придумайте уже новое что-нибудь )
Самое интересное, что они только про Лео Месси такую ерунду)
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QWertY
Ответ Фарид Харисов
Думаю, что примерно каждому фанату футбола из США и половине фанатов футбола в мире. Ажиотаж спадёт позже, а пока что это первый матч величайшего за новый клуб.
Представляю лицо Фаридушки когда он увидит игру футболистов кру сАсули🤣
Будешь проклинать день перехода месси в Майами)
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