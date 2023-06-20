Лионель Месси впервые сыграет за «Интер» из Майами через месяц.

О том, что аргентинец дебютирует 21 июля, сообщил президент клуба Хорхе Мас.

На этот день назначен матч « » против « » в Кубке лиг.

«Мы уже заключили контракт на увеличение числа мест в углах стадиона, и вместимость должна вырасти на 3 или 3,2 тысячи [примерно до 22 тысяч]. Мы готовимся выполнить эти работы за ближайшие четыре недели.

На каждой игре будет аншлаг. Спрос на билеты в 10 раз превысил тот объем, который мы можем предложить в качестве абонементов», – подчеркнул Мас.

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