«Интер Майами» планирует презентовать Месси и Бускетса 16 июля и хочет увеличить вместимость стадиона для события

«Интер Майами» планирует презентацию Лео Месси и Серджи Бускетса на середину июля.

Как пишет Mundo Deportivo, ожидается, что 16 июля состоится совместная презентация и в качестве игроков «Интер Майами». Дата еще не определена окончательно.

В ходе презентации состоится подписание контракта с Бускетсом. Эту процедуру «Интер Майами» считает формальностью.

Американский клуб хочет извлечь из презентации Месси и Бускетса максимальную прибыль, поэтому сейчас работает над увеличением вместимости стадиона, который сейчас могут посетить 18 тысяч зрителей, на 3 тысячи мест. Отмечается, что местные власти выступают против таких действий « ».