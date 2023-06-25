«Интер Майами» планирует презентовать Месси и Бускетса 16 июля и хочет увеличить вместимость стадиона для события

Теги МЛС Лионель Месси Серджи Бускетс Интер Майами Футбол

«Интер Майами» планирует презентацию Лео Месси и Серджи Бускетса на середину июля.

Как пишет Mundo Deportivo, ожидается, что 16 июля состоится совместная презентация Месси и Бускетса в качестве игроков «Интер Майами». Дата еще не определена окончательно.

В ходе презентации состоится подписание контракта с Бускетсом. Эту процедуру «Интер Майами» считает формальностью.

Американский клуб хочет извлечь из презентации Месси и Бускетса максимальную прибыль, поэтому сейчас работает над увеличением вместимости стадиона, который сейчас могут посетить 18 тысяч зрителей, на 3 тысячи мест. Отмечается, что местные власти выступают против таких действий «Интер Майами».

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2 комментария

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JENNINGS
В день рождения самого Бускетса)
+2
0
+2
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Барсик Юрана
А Альба?
0
0
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