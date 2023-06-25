Месси о 7-м «Золотом мяче»: «По-настоящему прекрасное признание. Я получил его после важной победы с Аргентиной»
Лионель Месси высказался о признании, которое почувствовал, выиграв 7-й «Золотой мяч».
«Это по-настоящему прекрасное признание. Прошлый «Золотой мяч» я получил после важного достижения с Аргентиной (речь о победе на Кубке Америки – Sports.ru).
Это воспоминание останется со мной навсегда», – сказал нападающий «Интер Майами» в интервью beIN Sports.
10 больших достижений, которые не покорились Месси
Месси дома в Росарио: хет-трик на день рождения, 42 тысячи гостей на стадионе «Марсело Бьелса» 😍
Они прямо сказали: кто угодно, лишь бы не Месси:)
И (Playmaker) - 5
И (FIFA The Best) - 7
И (Golden Ball WC) - 2
И (Оскар Laureus) - 2
И (Onze D’Ors) - 4
Карол Наградами🥇🐐🇦🇷
И это как минимум.