Месси о 7-м «Золотом мяче»: «По-настоящему прекрасное признание. Я получил его после важной победы с Аргентиной»

Лионель Месси высказался о признании, которое почувствовал, выиграв 7-й «Золотой мяч».

«Это по-настоящему прекрасное признание. Прошлый « » я получил после важного достижения с (речь о победе на Кубке Америки – Sports.ru).

Это воспоминание останется со мной навсегда», – сказал нападающий « » в интервью beIN Sports.

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