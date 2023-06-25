Месси о 7-м «Золотом мяче»: «По-настоящему прекрасное признание. Я получил его после важной победы с Аргентиной»

Теги ПСЖ МЛС Лионель Месси лига 1 Франция Сборная Аргентины по футболу Золотой мяч Интер Майами Футбол

Лионель Месси высказался о признании, которое почувствовал, выиграв 7-й «Золотой мяч».

«Это по-настоящему прекрасное признание. Прошлый «Золотой мяч» я получил после важного достижения с Аргентиной (речь о победе на Кубке Америки – Sports.ru).

Это воспоминание останется со мной навсегда», – сказал нападающий «Интер Майами» в интервью beIN Sports.

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34 комментария

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Artem Ka
Ответ Великий Алонсо
Поздравляю че, всю жизнь в тени Роналду, но хвастается своими липовыми мячиками, так держать
Мне кажется, даже Катя Авейру не на столько верит в Роналду, как ты))
+36
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Отец Абду
Да помню тот год, когда хейтеры в начале февраля были за КДБ, в полуфинале и финале ЛЧ за Канте, потом во время Евро переобулись на Жоржиньо, а дальше Бензема , и потом начали топить за Лёва:)

Они прямо сказали: кто угодно, лишь бы не Месси:)
+28
-14
+14
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alex fedun
Ответ Игорь Климов
Лео Месси является величайшим футболистом XXI века! И это как минимум.
напиши это еще 1000 раз !!!!
+24
-14
+10
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revo
Ответ Кино Музыка
Такого количества ЗМ больше никто не получит.
Да и золотых бутс тоже)
+7
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aidos_1979
Ну на восьмом ЗМ все и замкнется 🔗 - бесконечность!)
+8
-3
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Tazemyrat Kemalow
Скоро у Величайшего футболиста всех времен Лео Месси будет 8 золотой мяч! 🇦🇷👑🥇🏆👍
+10
-6
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BZB
Ждем восьмой!
+10
-6
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Экспертное мнение
Ответ Великий Алонсо
Поздравляю че, всю жизнь в тени Роналду, но хвастается своими липовыми мячиками, так держать
Сначала левым называли только 2010, потом еще два ЗМ называли левыми, потом 3 ЗМ левыми стали называть. Но Месси продолжал получать и получать, что хейтеры сбились со счетов))) Согласен, что ЗМ левая цацка ни о чем, в адекватной реальности не может быть, чтобы у Суареса который намного и во всем сильнее Роналду - было 0 ЗМ, а у симулянта 5 ЗМ, какая нелепость) Точно также не может быть, чтобы Месси всего на 2-3 ЗМ опережал Рона, хотя по игре там пропасть в 10 ЗМ примерно.
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VERBLYUD
В комментариях на спортсе тогда творилась настоящая клоунада, персофаны кришти после 7 ЗМ осознали, что кришти уже никогда не догонит Лео и им оставалось только писать гадости про Лео.
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Кино Музыка
Такого количества ЗМ больше никто не получит.
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Attack Sir
Ответ Великий Алонсо
Поздравляю че, всю жизнь в тени Роналду, но хвастается своими липовыми мячиками, так держать
Ты всю жизнь в тени Ригоберки, но продолжаешь ведь стараться и выписывать всякую ерунду на Спортсе, так держать 💪🏻
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AnMe
Ответ King_X
За проходной КА, проводимый в который раз за несколько лет)) хотя сезон был оч слабым, разве что осенью в нескольких матчах тащил (типа Сосьедада и Эспаньола), в остальном был незаметен Когда Варгас и прочие тащили свои сборные в предыдущие Копы, или когда Чили и Бразилия брали, как-то им ЗМ народ не требовал Впрочем, как и при проигрышах Месси в финале говорили о незначимости турнира, а как выиграл, так стал ключевым моментом в ЗМ, лол Лео великий игрок, исключительный, один из лучших в истории, если не лучший, но последние годы карьеры очень уж все старались сделать ему особенно успешными/прекрасными(за заслуги, репутацию и масштаб личности), чтоб ещё большей легендой сделать
За тот КА дали, так как других претендентов не было. Тогда проводили ЛЧ и ЕВРО, ни там ни там особо не выделился кто-то,, как Лео, который стал ПМВ + лучшим бомбардиром + лучшим ассистентом выигранной копы.
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LEO30_10
Ответ revo
Да и золотых бутс тоже)
И (Ballon D’OR) - 7
И (Playmaker) - 5
И (FIFA The Best) - 7
И (Golden Ball WC) - 2
И (Оскар Laureus) - 2
И (Onze D’Ors) - 4

Карол Наградами🥇🐐🇦🇷
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Игорь Климов
Ответ VERBLYUD
Потому что у Месси самые адекватные фанаты. Человек понимает, что некорректно сравнивать игроков из разных эпох и говорит только о 21 веке.
Да, я констатирую факт.
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VERBLYUD
Ответ Никита Алексеев
Почему только 21 века?
Потому что у Месси самые адекватные фанаты. Человек понимает, что некорректно сравнивать игроков из разных эпох и говорит только о 21 веке.
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Никита Алексеев
Ответ Игорь Климов
Лео Месси является величайшим футболистом XXI века! И это как минимум.
Почему только 21 века?
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Катя Авейру.
Ответ Artem Ka
Мне кажется, даже Катя Авейру не на столько верит в Роналду, как ты))
Это правда так.
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Tazemyrat Kemalow
Ответ Artem Ka
Мне кажется, даже Катя Авейру не на столько верит в Роналду, как ты))
Это ни вера, а мираж
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Ювентиниус
Лева,Модричи и ван Дейки и т.пр. где были против ГОАТ? Год 2 раза показывают уровень Месси и все как клубок дым исчезают с горизонта их огнем несыщищь. Месси просто приучил нас показать запредельный уровень в каждом матче,мы уже необращаем на его технику лишь замечаем его самые невыразительные матчи . С Месси по настоящему конкурировал лишь Роналду.
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Человек1991
Месси Легенда! 1000 игр , 894 гола , более 400 голевых передач , более 300 предголевых пасов, более 5000 успешных обводок. Чемпион Мира 2022 ! лучший игрок турнира ! Вицэ Чемпион Мира 2014 лучший игрок турнира , Обладатель Кубка Америки 2021 лучший игрок турнира , 3 Серебра Кубка Америки, Олимпийский Чемпион Мира по футболу 2008 лучший игрок турнира , Чемпион Мира по Футболу до 20 лет 2005 лучший игрок турнира, обладатель Суперкубка Мира Финалиссима 2022 выиграли Чемпиона Европы Италию 3-0 . 10 Ла Лиг , 4 Лиги Чемпионов , 18 Кубков и Суперкубков Испании , 3 Суперкубка УЕФА , 3 Кубка Клубного Чемпа Мира, 2 раза Чемпион Франции,1 Суперкубок Франции. Самый титулованный футболист в истории, если бы не судейские беспределы в Лиге Чемпионов и Ла Лиге , было бы на 5-6 больше титулов.
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Пирс Морган
Гель-клуб прилетел раньше всех 🤣🤣🤣
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Cearvm
Как раз после неважной. После важной будет в этом году и заслуженно.
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Игорь Климов
Лео Месси является величайшим футболистом XXI века!
И это как минимум.
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