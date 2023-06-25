Месси о победе на ЧМ-2022: «Отличное завершение выдающейся карьеры. Это самая важная цель, я никогда не думал об индивидуальных призах»
Лионель Месси удовлетворен прошедшим сезоном из-за победы на ЧМ-2022.
«Я реализовал самую важную свою цель – выиграл чемпионат мира. Я никогда не думал об индивидуальных наградах и всегда ставил коллектив выше всего остального.
Я реализовал эту цель, и это отличное завершение выдающейся карьеры», – сказал нападающий сборной Аргентины и «Интер Майами» в интервью beIN Sports.
22 комментария