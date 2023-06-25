Месси о победе на ЧМ-2022: «Отличное завершение выдающейся карьеры. Это самая важная цель, я никогда не думал об индивидуальных призах»

Теги МЛС Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу ЧМ-2022 Интер Майами Футбол

Лионель Месси удовлетворен прошедшим сезоном из-за победы на ЧМ-2022.

«Я реализовал самую важную свою цель – выиграл чемпионат мира. Я никогда не думал об индивидуальных наградах и всегда ставил коллектив выше всего остального.

Я реализовал эту цель, и это отличное завершение выдающейся карьеры», – сказал нападающий сборной Аргентины и «Интер Майами» в интервью beIN Sports.

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22 комментария

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Кино Музыка
Весь мир болел за Лео.
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Вова Пупкин
И я болел на ЧМ за Лео! Он это заслужил!
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ten Hag
Ответ Барсик Юрана
У верблюжатины горит 🔥
Сочувствую тебе
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Александр Северный
тем временем новый клуб Лео сегодня в очередной раз проиграл. мне вот интересно, руководство там рогами своими шевелит.
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Барсик Юрана
У верблюжатины горит 🔥
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-11
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Manu Maks
Ответ Кино Музыка
Весь мир болел за Лео.
Кто тебе дал право говорит ща весь мир?
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Великолепная Семёрка
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Месси уехал развлекать бургерную публику в последнюю команду лиги. Пора перестать упомянать его в контексте топ-футбола!!!!
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Ростов-на-Дону
Брехня!
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Илья Мурашов
Это было выдающиеся событие. Весь мир желал Месси победы на ЧМ и он оправдал ожидания.
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Agent Smith
Лучший в истории⚽️
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Илья Мурашов
Ответ А. Мостовой
"Я никогда не думал о индивидуальных наградах. На отдайте мне ЗМ плиз за 3 игры"
ЧМ 7 игр и плей-офф ЛЧ 7 игр.
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Илья Мурашов
Ответ Temp LC
в ЛЧ 13 игр дружище. Таким же способом можно сказать - ЧМ 7 игр и плей-офф ЛЧ, начиная со стадии полуфинала 3 игры)
Формально да, но никто не считает выход из группы ЛЧ достижением. Даже больше - те, кто не может выйти из группы - позорники.
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Temp LC
Ответ Илья Мурашов
Формально да, но никто не считает выход из группы ЛЧ достижением. Даже больше - те, кто не может выйти из группы - позорники.
смотря для каких команд, для условных Брюгге и Зальцбург - это достижение, а для Ман Сити и Реал Мадрид обыкновенное дело. Так же и на ЧМ , для таких команд как Германия не выход из группы позор, а для Италии так ещё сильнее из-за того, что она вообще не отобралась на мундиаль. А для таких сборных как Бразилия, Англия и Франция выход из группы не считается сенсацией
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AnMe
Ответ Илья Мурашов
Формально да, но никто не считает выход из группы ЛЧ достижением. Даже больше - те, кто не может выйти из группы - позорники.
Плей-офф не считают они из-за того, что у него там результаты выдающиеся
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