«Челси» готов заплатить 75 млн евро за вратаря «Порту» Кошту тремя траншами. 25 млн – сразу (A Bola)

«Челси» может приобрести вратаря «Порту» Диогу Кошту.

Как утверждает A Bola, лондонский клуб заинтересован в подписании 23-летнего голкипера. «Порту» требует за него 75 млн евро – такая сумма прописана в контракте игрока в качестве отступных.

«Челси» готов выполнить требования «Порту», выплатив 75 млн евро тремя траншами. 25 млн евро готовы заплатить сразу, еще два платежа могут внести позднее. В таком случае лондонцы не нарушат финансовые правила.

Прошлым летом «ПСЖ» пытался договориться с «Порту» о подобной формуле выплат за Витинью, но получил отказ. Португальский клуб требовал 40 млн евро сразу, и «ПСЖ» в итоге пошел на выполнение этого запроса.

В « » считают одним из топ-вратарей Европы и полагают, что имеющиеся у него качества позволят ему стать одним из лучших в .

Ранее сообщалось об интересе к португальцу со стороны «Манчестер Юнайтед».

В минувшем сезоне Диогу провел 41 матч за «Порту» во всех турнирах (20 из них – на ноль) и пропустил 30 мячей. Полную статистику вратаря можно найти здесь.