«Челси» готов заплатить 75 млн евро за вратаря «Порту» Кошту тремя траншами. 25 млн – сразу (A Bola)

Теги Челси высшая лига Португалия Порту премьер-лига Англия возможные трансферы Диогу Кошта Футбол

«Челси» может приобрести вратаря «Порту» Диогу Кошту.

Как утверждает A Bola, лондонский клуб заинтересован в подписании 23-летнего голкипера. «Порту» требует за него 75 млн евро – такая сумма прописана в контракте игрока в качестве отступных.

«Челси» готов выполнить требования «Порту», выплатив 75 млн евро тремя траншами. 25 млн евро готовы заплатить сразу, еще два платежа могут внести позднее. В таком случае лондонцы не нарушат финансовые правила.

Прошлым летом «ПСЖ» пытался договориться с «Порту» о подобной формуле выплат за Витинью, но получил отказ. Португальский клуб требовал 40 млн евро сразу, и «ПСЖ» в итоге пошел на выполнение этого запроса.

В «Челси» считают Кошту одним из топ-вратарей Европы и полагают, что имеющиеся у него качества позволят ему стать одним из лучших в АПЛ.

Ранее сообщалось об интересе к португальцу со стороны «Манчестер Юнайтед». 

В минувшем сезоне Диогу провел 41 матч за «Порту» во всех турнирах (20 из них – на ноль) и пропустил 30 мячей. Полную статистику вратаря можно найти здесь.

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26 комментариев

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Денис Мареев
Ответ ИМРАН Хехоев
Почти каждом матче пропустил
"Почти в каждом матче"
41 матч, 20 из них сухих. 🤡
+16
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+16
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Lionel Andres Messi 10
Да уж, Боули уже не тот – сдаёт. Раньше он бы посчитал такие условия оскорблением для себя.
+14
-1
+13
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Bob_Stone
Ниже Кепы , на выходах играет также не лучше чем Кепа .
платить такие деньги за вратаря 2 сезона сыгравшем на высоком уровне ....
+2
0
+2
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The Best
Пока не напишет об этом более авторитетный источник в не поверю,единственный топ вариант это Майк Меньян но его Милан не продаст просто так.
+2
0
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Maksat Hasanow
Ответ London.is.blue
Отличная сделка была бы, возможно лучший вратарь на рынке из теоретически доступных. Можно наконец закрыть вопрос вратаря на многие годы, к тому же Кошта реально хорош и молод.
Когда то так говорили и про Кепу
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Tiestorzn17
Какой бред...
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Gutalin
Кошта такой же коротышка для вратаря как и Кепа
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Спартак Уокер
Хороший вратарь в Порту тащит
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Stannis_Baratheon
Ответ Born is the King
Пошли агентские вбросы. Уже все английские СМИ писали,что Аррисабалага будет основным. Тем более этот португальский привоз не стоит и 20
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Mason Mount 2208
Ответ Stannis_Baratheon
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Ведь он правь он не стоит этих денег
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Born is the King
Ответ Stannis_Baratheon
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Потому что в отличии от тебя школотрон я смотрел матчи, а не сухую стату. Сухой матч на 0 не показывает уровень и игру вратаря. это налаженная игра в защите
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ИМРАН Хехоев
Ответ Денис Мареев
"Почти в каждом матче" 41 матч, 20 из них сухих. 🤡
30 мячей за 21 матч в португалии это топовый вратарь
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Stannis_Baratheon
Ответ ИМРАН Хехоев
Почти каждом матче пропустил
у тебя проблемы с арифметикой.
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Барыга блинами
Ответ ИМРАН Хехоев
Почти каждом матче пропустил
Половина матчей на 0. Какой в каждом матче 🤡
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zzzeeerrrooo
Ответ Gutalin
Кошта такой же коротышка для вратаря как и Кепа
Кампос заплакал
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