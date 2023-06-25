«Интер» поборется за Морату, если не сможет договориться с «Челси» по Лукаку. Форвард «Атлетико» стоит менее 10 млн евро

Из-за проблем в переговорах по Ромелу Лукаку «Интер» может переключиться на Альваро Морату.

Как пишет La Gazzetta dello Sport, «Челси» согласен лишь на полноценную продажу Лукаку. Ромелу хочет играть только за «Интер», он уже отказал « » и «Аль-Хилалю», но лондонцы не намерены еще раз отдавать его в аренду.

Пока «Интер» прекратил переговоры о трансфере Лукаку – клуб хочет найти деньги на трансфер и вернуться к « » с подходящим предложением.

На случай, если за это время согласится на переход в клуб из Саудовской Аравии или куда-либо еще, «Интер» готов побороться за нападающего «Атлетико» , в трансфере которого также заинтересованы «Милан» и «Аль-Хилаль».

Срок его контракта с «Атлетико» рассчитан до лета 2024 года. Из-за этого его можно будет купить по доступной цене – менее 10 млн евро. «Интер» не хочет упустить такую возможность.

В минувшем сезоне Мората, который ранее выступал за «Ювентус», забил 15 голов в 45 матчах за « ». Статистику 30-летнего форварда можно найти здесь.