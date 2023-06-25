«Интер» поборется за Морату, если не сможет договориться с «Челси» по Лукаку. Форвард «Атлетико» стоит менее 10 млн евро

Теги Интер Челси премьер-лига Англия Атлетико серия А Италия Ла Лига Ромелу Лукаку Альваро Мората Футбол

Из-за проблем в переговорах по Ромелу Лукаку «Интер» может переключиться на Альваро Морату.

Как пишет La Gazzetta dello Sport, «Челси» согласен лишь на полноценную продажу Лукаку. Ромелу хочет играть только за «Интер», он уже отказал «Милану» и «Аль-Хилалю», но лондонцы не намерены еще раз отдавать его в аренду.

Пока «Интер» прекратил переговоры о трансфере Лукаку – клуб хочет найти деньги на трансфер и вернуться к «Челси» с подходящим предложением.

На случай, если за это время Лукаку согласится на переход в клуб из Саудовской Аравии или куда-либо еще, «Интер» готов побороться за нападающего «Атлетико» Альваро Морату, в трансфере которого также заинтересованы «Милан» и «Аль-Хилаль».

Срок его контракта с «Атлетико» рассчитан до лета 2024 года. Из-за этого его можно будет купить по доступной цене – менее 10 млн евро. «Интер» не хочет упустить такую возможность.

В минувшем сезоне Мората, который ранее выступал за «Ювентус», забил 15 голов в 45 матчах за «Атлетико». Статистику 30-летнего форварда можно найти здесь.

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21 комментарий

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Amalfitano
Помню сезон когда у Интера в заявке было 9(!) нападающих. Я уже писал тут. Вентолла, Вьери, Кин, Шукюр, Рекоба, Роналдо и еще там кто-то. А сейчас у Интера Мартинес и полубокс Корреа. Всё! Да примерно такая же картина во все итальянских топов. Юве торгуется с Марселем чтобы выплатить за Милика не 7 а 6 мультов. За Милика!
+13
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Дмитрий Бурмистров
Ответ Coodesnik
а нужен ли он?(
Да уж получше Лукаку да и стоит меньше 10 лямов почти что идеальный трансфер по цене качество
+6
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ViLLi
Ответ savik-A.M.
В те времена у Юве на скамейке Ибра сидел , а в основне Дель Пьеро с Трезеге . Вьери в основу не пробился , вот времена были
Простите, куда не пробился Вьери?)) К тому моменту, Вьери успел поиграть в Атлетико (став лучшим бомбардиром Ла Лиги), Лацио и перейти, за рекордные по тем временам деньги, в Интер, учите матчасть!
+2
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BZB
Прокачанный Корреа. Толку не будет.
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Vlados 86
Вот этого бы не хотелось
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Amalfitano
Ответ Дмитрий Шмелев
А что в этом такого что юве торгуется за милика?
Ничего такого. Просто раньше Юве просто не посмотрел бы в сторону Милика. А если они берут какого-то полубокса за копейки, то они не торгуются. А тут ...
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Coodesnik
а нужен ли он?(
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savik-A.M.
Ответ ViLLi
Простите, куда не пробился Вьери?)) К тому моменту, Вьери успел поиграть в Атлетико (став лучшим бомбардиром Ла Лиги), Лацио и перейти, за рекордные по тем временам деньги, в Интер, учите матчасть!
Вьери в Атлетико перешёл из Юве . Я писал про Ювентус
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Дмитрий Шмелев
Ответ Amalfitano
Помню сезон когда у Интера в заявке было 9(!) нападающих. Я уже писал тут. Вентолла, Вьери, Кин, Шукюр, Рекоба, Роналдо и еще там кто-то. А сейчас у Интера Мартинес и полубокс Корреа. Всё! Да примерно такая же картина во все итальянских топов. Юве торгуется с Марселем чтобы выплатить за Милика не 7 а 6 мультов. За Милика!
А что в этом такого что юве торгуется за милика?
0
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Ali Artikov
Ответ Amalfitano
Помню сезон когда у Интера в заявке было 9(!) нападающих. Я уже писал тут. Вентолла, Вьери, Кин, Шукюр, Рекоба, Роналдо и еще там кто-то. А сейчас у Интера Мартинес и полубокс Корреа. Всё! Да примерно такая же картина во все итальянских топов. Юве торгуется с Марселем чтобы выплатить за Милика не 7 а 6 мультов. За Милика!
Иван Самарано
0
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savik-A.M.
Ответ Amalfitano
Помню сезон когда у Интера в заявке было 9(!) нападающих. Я уже писал тут. Вентолла, Вьери, Кин, Шукюр, Рекоба, Роналдо и еще там кто-то. А сейчас у Интера Мартинес и полубокс Корреа. Всё! Да примерно такая же картина во все итальянских топов. Юве торгуется с Марселем чтобы выплатить за Милика не 7 а 6 мультов. За Милика!
В те времена у Юве на скамейке Ибра сидел , а в основне Дель Пьеро с Трезеге . Вьери в основу не пробился , вот времена были
+1
-1
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savik-A.M.
Ответ BZB
Прокачанный Корреа. Толку не будет.
Абсолютно разные по позициям
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Coodesnik
Ответ Дмитрий Бурмистров
Да уж получше Лукаку да и стоит меньше 10 лямов почти что идеальный трансфер по цене качество
Лукаку еще может выдать топ сезон,а Мората вряд ли
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Павел павел
Ответ Дмитрий Бурмистров
Да уж получше Лукаку да и стоит меньше 10 лямов почти что идеальный трансфер по цене качество
согласен
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savik-A.M.
Ответ Дмитрий Бурмистров
Да уж получше Лукаку да и стоит меньше 10 лямов почти что идеальный трансфер по цене качество
За такую цену , это подарок
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Fogell McLovin
Во мне вообще не подходит, Интер всегда не добирает по xG модели, как и Мората. У команды слабая реализация и подписывать Морату как то странно, нужен скорее наоборо нападающий нацеленный на ворота в пару к Лаутаро который отвечает за объем работы без мяча.
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Palacio8
Надеюсь это шутка, ещё горбатых дров нам не хватало.
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Shadow1882
Забавно, учитывая, что ещё неделю-две назад от собирался остаться в Атлетико, несмотря на десятки саудовских миллионов
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Кино Музыка
Для Атлетико неплохая результативность. Но выбор сложный, снайпер тот еще.
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