Пулишич – главная цель «Лиона». «Челси» готов продать его за 20 млн евро, но вингер хотел бы остаться в АПЛ

Кристиан Пулишич может перейти в «Лион» из «Челси».

По данным L’Équipe, французский клуб считает 24-летнего игрока приоритетной целью на это лето и уже связался с ним. Пулишич хочет покинуть «Челси», его могут продать примерно за 20 млн евро.

не очень хочет переходить в « », но его пытаются убедить. Пока трансфер очень далек от осуществления, хотя сообщается, что «Челси» не будет препятствовать уходу игрока.

Отмечается, что интерес к Пулишичу проявляют «Наполи», « » и « ». Источники в окружении игрока сообщают, что он хочет остаться в .

«Челси» купил Пулишича за 64 млн евро у «Боруссии» в январе 2019-го.

В этом сезоне левый вингер в сумме сыграл 1 012 минут в 30 матчах за «Челси», забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.

Полную статистику американца можно найти здесь.