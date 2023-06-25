Пулишич – главная цель «Лиона». «Челси» готов продать его за 20 млн евро, но вингер хотел бы остаться в АПЛ

Теги Лион Милан Челси Ювентус премьер-лига Англия лига 1 Франция серия А Италия возможные трансферы Наполи Кристиан Пулишич Футбол

Кристиан Пулишич может перейти в «Лион» из «Челси».

По данным L’Équipe, французский клуб считает 24-летнего игрока приоритетной целью на это лето и уже связался с ним. Пулишич хочет покинуть «Челси», его могут продать примерно за 20 млн евро.

Кристиан не очень хочет переходить в «Лион», но его пытаются убедить. Пока трансфер очень далек от осуществления, хотя сообщается, что «Челси» не будет препятствовать уходу игрока.

Отмечается, что интерес к Пулишичу проявляют «Наполи», «Ювентус» и «Милан». Источники в окружении игрока сообщают, что он хочет остаться в АПЛ.

«Челси» купил Пулишича за 64 млн евро у «Боруссии» в январе 2019-го.

В этом сезоне левый вингер в сумме сыграл 1 012 минут в 30 матчах за «Челси», забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.

Полную статистику американца можно найти здесь.

10 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Блуждающий странник
Даже Лион и Страсбур обскакают наших миланских гениев
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
DolJun
так пусть остается в челси и борется за место, учитывая его популярность на родине и нынешних владельцев челси - я бы пытался куда активнее монетизировать его пребывание в клубе, чувствуется не раскрытый маркетинговый потенциал
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Born is the King
Да не продаст Челси его. Пулишич в США очень популярен и капитан сборной. Да и по матчам за сборную видно что в порядке
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Руслан Зимаков
Ответ DolJun
так пусть остается в челси и борется за место, учитывая его популярность на родине и нынешних владельцев челси - я бы пытался куда активнее монетизировать его пребывание в клубе, чувствуется не раскрытый маркетинговый потенциал
Та и игрок он не самый плохой, с учётом того, какая в челси наметилась чистка, может стать лидером
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
deadjoker
Выбор у него, как я понимаю между Лионом и Страсбуром :)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Акира_1
Я бы не стал его сливать за копейки, ведь нужен кто-то для ротации на лавке. Может Почеттино сможет даже ему найти какую-то роль. К тому же опять таки американские владельцы и игрок основы сборной США, ну станут они его отпускать?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Under
Ответ GGlushkov
Тонали, Пулишич: кого следующего попросят? Интересно, что и в Челси, и в Милане - американский менеджмент, а в США давно привыкли, что раз игрок не нужен или его выгодно продать - сделку оформляют и мнение игрока никто не спрашивают: хорошо показывается процесс в фильме Moneyball
в европейских лигах, в отличие от американских, игрок может никуда и не переходить
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий