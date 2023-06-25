Пулишич – главная цель «Лиона». «Челси» готов продать его за 20 млн евро, но вингер хотел бы остаться в АПЛ
Кристиан Пулишич может перейти в «Лион» из «Челси».
По данным L’Équipe, французский клуб считает 24-летнего игрока приоритетной целью на это лето и уже связался с ним. Пулишич хочет покинуть «Челси», его могут продать примерно за 20 млн евро.
Кристиан не очень хочет переходить в «Лион», но его пытаются убедить. Пока трансфер очень далек от осуществления, хотя сообщается, что «Челси» не будет препятствовать уходу игрока.
Отмечается, что интерес к Пулишичу проявляют «Наполи», «Ювентус» и «Милан». Источники в окружении игрока сообщают, что он хочет остаться в АПЛ.
«Челси» купил Пулишича за 64 млн евро у «Боруссии» в январе 2019-го.
В этом сезоне левый вингер в сумме сыграл 1 012 минут в 30 матчах за «Челси», забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.
Полную статистику американца можно найти здесь.
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